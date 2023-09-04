Без Фака скучно. Дмитрий Губерниев считает, что Абаскаль не держит удар

СПАРТАКОВСКИЙ САМОЛЁТ СЛИШКОМ ЗАДРАЛ НОС

Они провалили трансферную политику, потому что опять любой стандарт в защите – и опасный момент, все кричат: «Пожар, пожар! Глеб, надо что-то делать! Они же его убьют». Явный дисбаланс между линиями.

Мне кажется, что Гильермо Абаскаль, который вроде бы поначалу показывал себя человеком уравновешенным, наверное, неплохим специалистом, тренером и методистом, начинает метаться. Психологические проблемы подтягивают всё остальное. Он просто не держит удар.

Человек, тренирующий «Спартак», должен быть со стальными яйцами, быть максимально уверенным в себе, своих знаниях и команде. Но мы же понимаем, что есть тренер «Спартака», есть руководство, учредители и так далее. Нет ли вот здесь определённого дисбаланса? Насколько Абаскаль в этом смысле уверенный?

Источник фото: РИА Новости

Когда люди начинают обвинять журналистов, нервничать и вести себя взбудораженно – понятно, что это всё не от хорошей жизни. Мне кажется, что сейчас он потихонечку сваливается в штопор. Как бы в очередной раз быстро не поменяли тренера «Спартака». Пока, с моей точки зрения, такой момент не наступил, но сейчас этот самолёт слишком задрал нос, после чего может уйти в глухой штопор.

НАШИМ ДЕТЯМ ВСЁ ЭТО РАСХЛЁБЫВАТЬ

Смотрите, какая штука. Министерство культуры запретило показ «Оппенгеймера» и «Барби», говоря о том, что эти фильмы смотреть россиянам вредно. Не будем забывать, что запрещено к показу пиратство, то есть показ этих фильмов, если бы он был разрешён, был бы пиратский. Таким образом, министерство культуры поступило весьма дальновидно, потому что нам и, может быть, нашим детям и внукам всё это расхлёбывать.

Ситуация с Федотовым, с моей точки зрения – ошибка. Расхлёбывать её нам ещё придётся, потому что это же было решение не только Международной федерации, оно было поддержано и Федерацией хоккея России, которая, как бы там ни было, хочет играть по правилам. ЦСКА, наверное, виднее. Было понятно, что решение было принято достаточно взвешенное. Однако, с моей точки зрения, они поторопились и погорячились. Но ЦСКА я могу понять. Ведь сейчас нас отовсюду выгнали. И жить надо, в том числе и сегодняшним днём. Такой вратарь ЦСКА необходим.

Источник фото: РИА Новости

ЕВРОПЕЙСКИЙ «ПАЧПОРТ»

Молодец ли Далер Кузяев, что уехал? Без сомнений, молодец. Но давайте смотреть, что в подоплёке, а там перспективы не только играть, но и обосноваться там. Иными словами – получить паспорт. Я понимаю тех людей, которые идут или пойдут таким путём.

При этом я не говорю про спортивную составляющую, она очевидна. Это возможность играть в приличном чемпионате, в еврокубках, но ещё надо брать в расчёт «пачпорт», как говорили на Руси. Это такая штука интересная, европейской страны, например. Или даже не европейской.

Источник фото: ФК «Гавр»

УИМБЛДОН ПОКРЯКАЛ И ПЕРЕСТАЛ

Наши ребята неплохо идут на любом теннисном турнире, US Open – не исключение. Это блеск развития тенниса. Было бы удивительно, если бы они там плохо шли. На каждом турнире WTA или ATP россияне претендуют на победы. У нас очень профессиональная и сильная команда.

В нашей стране сейчас очередной виток развития тенниса. Мы наблюдали их в прошлом, когда отечественные теннисисты были во всех мировых топах. Сейчас снова наши ребята и девушки выходят на новый уровень. Также мы должны сказать большое спасибо международным федерациями WTA или ATP за то, что нас допускают до всех турниров. Можно вспомнить, как изящно объяснили Уимблдону, почему там должны играть россияне. Уимблдон сначала что-то покрякал, а потом перестал.

Источник фото: Getty Images

КАК ПРИСВАИВАТЬ ЗВАНИЯ ФУТБОЛИСТАМ?

Вызвал 49 футболистов (тренерский штаб сборной на тренировочные сборы. – Прим. «Советского спорта»), ну и что такого? Да ради бога! А вот вы заметили, что у нас сейчас такая интересная история: а как присваивать звания спортсменам? В сборной сейчас выступают люди без званий мастера спорта международного класса или заслуженного мастера. Соревнований-то нет.

Представляете, у нас сейчас целое поколение, которое могло бы стать золотыми медалистами чемпионатов мира и Европы, могли бы получить высокое звание МСМК. Тут нужно посмотреть, возможно, поменять регламент о присвоении этих званий с учётом нынешнего момента. Это тоже определённая поддержка. Я понимаю, что, возможно, на Играх БРИКС или Содружества будет такая возможность. Но тем не менее.

Источник фото: РФС

САСС БЫЛ ПЛАНЕТОЙ

Сейчас уходят ветераны. Я лично оплакивал двукратного олимпийского чемпиона по гребле Александра Ивановича Тимошинина. А вот несколько дней назад ушёл из жизни его партнёр в паре чемпион Игр в Мехико 1968 года Анатолий Фомич Сасс. Это был настоящий педагог, тренер и человек, который был действительно планетой. Планетой, которая конкурировала с Вячеславом Ивановым. Вячеслав Николаевич, слава богу, жив, и я ему желаю долгих лет.

Источник фото: РИА Новости

Но для меня лично уход таких людей, как Тимошинин и Сасс – большая личная скорбь. Это были люди, на которых я всегда хотел быть похож, они мои путеводные звёзды.