Головин и Кузяев сверкнули в Европе, а вот «Челси» оконфузился. Разбор евро уик-энда

«ДЬЯВОЛЫ» НА КОЛЕНЯХ

В АПЛ главным событием тура стала игра «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед», которая катилась к ничем особенно не примечательной ничьей, пока в добавленное время Деклан Райс не забил победный мяч, а Габриэл Жезус не добил «красных дьяволов» – 3:1. Бывший полузащитник «Вест Хэма» на шестой добавленной минуте пробил в ближний угол, и мяч рикошетом от ноги Джонни Эванса и руки Андре Онана оказался в воротах. Интересно, что в самом конце основного времени встречи ВАР отменил гол манкунианцев из-за офсайда.

Эта сумасшедшая развязка затмила неудачу «Челси» в игре со скромным «Ноттингем Форест». Лондонцы проиграли дома 0:1, хотя доминировали на поле: 76% — владение мячом, 21 удар по воротам, но всего лишь два в створ, 2,28 ожидаемых гола (xG). У Маурисио Почеттино впереди ещё полно работы, в этом не может быть никаких сомнений.

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В очередной раз мы предлагаем восторгаться успехам «Брайтона», который подтвердил, что является грозой авторитетов. На этот раз «чайки» совершенно по делу «заклевали» «Ньюкасл» – 3:1. Главным героем встречи стал 18-летний Эван Фергюсон, отметившийся хет-триком.

БЕЛЛИНГЕМ СТАРТОВАЛ, КАК РОНАЛДУ

«Реал» играл дома против скромного «Хетафе», который сумел открыть счёт в первом тайме. Мадридцы почти сразу после перерыва отыгрались благодаря Хоселу, но победного мяча пришлось ждать до пятой добавленной минуты, когда Джуд Беллингем оказался первым на добивании.

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У англичанина уже пять голов в четырёх турах Примеры, причём три из них – победные. Никто в чемпионате Испании не дебютировал так мощно со времён Криштиану Роналду.

«БОРУССИЯ» СРЕДИ СЕРЕДНЯКОВ

Ранее мы уже говорили о том, что дортмундцы крайне неуверенно играют на старте сезона. И вот сейчас получили новое тому подтверждение – ничья с новичком Бундеслиги «Хайденхаймом». Игра шла на встречных курсах: на двоих клубы набили 4,95 ожидаемых гола на двоих, что можно считать очень высоким показателем. Самое удивительное, что «Боруссия» умудрилась упустить преимущество в два мяча, завоёванное в первые полтора десятка минут – 2:2.

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А вот «Бавария» сумела снять проклятье в матчах с другой «Боруссией» – из Мёнхенгладбаха. В последних пяти личных встречах мюнхенцы ни разу не победили – три поражения и два ничейных результата. На этот раз мюнхенцы снова были близки к неудаче: пропустили первыми, сумели отыграться только во втором тайме, а победный гол вообще забили за несколько минут до финального свистка – 2:1.

ФОРТУНА БЛАГОВОЛИТ ГОСТЯМ

В Италии один из центральных матчей тура состоялся ещё в пятницу. «Рома» на своём поле проиграла «Милану» со счётом 1:2, но больше всего столичных тифози наверняка расстроила эффективность атак «волков»: при 13 ударах итоговый показатель xG составил всего 0,41. Жозе Моуринью, конечно, далеко не гений атакующей игры, но это всё равно слишком слабо. Особенно если учесть, что он наконец заполучил Ромелу Лукаку.

Источник фото: Getty Images

А субботним вечером Серия А порадовала болельщиков ещё одним особенным блюдом – игрой «Наполи» с «Лацио». Победный гол «бьянкочелести» принёс Даити Камада, выигравший конкуренцию у Арсена Захаряна в шорт-листе римского клуба. Интересно, что столичной команде для победы над чемпионом хватило 39% владения мячом при соотношении ударов 6:22. Очевидно, что тут не обошлось без солидной доли удачи.

ГОЛОВИН И КУЗЯЕВ БЛИСТАЮТ

Александр Головин в первых трёх матчах сезона результативными действиями не отметился, поэтому все мы уже заждались его подвигов после отличного в этом плане прошлого сезона – 8+7 по системе «гол+пас». Наконец, в эти выходные от россиянина пострадал «Лорьян», проигравший «Монако» 0:3. Монегаски улетели в быструю контратаку, Головин ворвался в штрафную, а Такуми Минамино выдал на него разрезающую передачу прямо между двумя игроками соперника. Александр не стал мудрить, мощно зарядив с ходу в ближний угол.

Источник фото: ФК «Монако»

Гол Далера Кузяева получился схожим по сути: «Гавр» подкараулил потерю мяча у соперника в середине поля и улетел в контратаку два в одного. Далер протащил мяч и отдал под удар Лоику Него, а тот не стал жадничать и отдал обратно россиянину, которому оставалось закатить мяч в полупустые ворота. На радостях команда Кузяева забила ещё дважды и одержала первую победу в сезоне – 3:0.

Однако российские футболисты отметились не только голами. Александр, по оценкам французской прессы, стал лучшим игроком матча наряду с японцем. Местные медиа хвалили Головина за грамотное и эффектное продвижение мяча. Далер отметился тремя ударами, два из которых пришлись в створ, а также 39 передачами при точности в 92%.

ФРАНЦУЗСКИЕ ЛИДЕРЫ ТЕРЯЮТ ОЧКИ

Мы привыкли, что «Ренн» и «Марсель» в последние годы стабильно ходят в числе сильнейших команд Лиги 1. И, хотя они до сих пор не проиграли ни одного матча во внутреннем первенстве, оба довольно неожиданно сыграли вничью. Бретонцы отвратительно сыграли в Бресте (0:0), заработав слабейший показатель xG среди всех клубов чемпионата – 0,25 (здесь и далее – данные Understat).

Источник фото: ФК «Ренн»

А вот провансальцы не смогли удержать победный счёт в Нанте, хотя почти всю игру провели в большинстве: 26 ударов по воротам, 63% владения мячом, 2,78 по xG – всего этого оказалось недостаточно.