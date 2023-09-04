В «Аяксе» назвали «аморальным» трансфер Сперцяна. Игрока забраковали из-за выступления в России

«От этого игрока нужно отказаться»

Трансферная сага между Сперцяном и «Аяксом» была одной из самых обсуждаемых на российском футбольном поприще. На протяжении всего лета голландский клуб предпринимал попытки заполучить талантливого полузащитника.

Предполагалось, что сумма трансфера составит 8,5 миллионов евро, плюс бонусами доплатят 2, также голландский клуб предлагал 10% от перепродажи футболиста, однако «быки» не согласились на подобные условия. В течении всего июля команды находились в стадии переговоров, а руководство «амстердамцев» неоднократно подтверждало свой интерес к Сперцяну.

На возникшие вопросы о возможности осуществления трансфера в клубе отвечали, что разрешение на диалог с российскими командами выдает голландское правительство, а задача «Аякса» - искать лучших игроков. Пошатнул трансферный процесс наблюдательный совет коллектива, который назвал переговоры с командами из России явлением «аморальным». Об этом 5 августа сообщило издание De Telegraaf.

ФК "Краснодар"

В оппозиции наблюдательного совета находился генеральный директор клуба Свен Мислинтат, который предпринимал попытки довести переход до конца, однако за время текущего трансферного окна договориться так и не удалось: уж слишком велико было недопонимание среди руководства голландцев.

- В СМИ слишком много разговоров по поводу нашего интереса к Сперцяну. На мой взгляд, сейчас это слишком жаркая дискуссия. Я не могу назвать ее неоправданной, но сейчас никто не может с уверенностью сказать, можно ли вести дела с «Краснодаром». Существуют разные точки зрения. Даже руководство или наблюдательный совет сейчас не могут принять решение, с которым все сразу согласятся. Это невозможно. Но, в конце концов, существуют четкие правила. Клубам либо разрешено вести бизнес с Россией, либо нет… Это сложная ситуация, но нам не нужно принимать решение по этому поводу сейчас. «Аякс» не делает ничего запрещенного. Принимать решение с одной точки зрения тяжело. Не каждый русский поддерживает происходящее. А Сперцян родился в России, но играет за Армению. Внутри клуба мы также спорим. Сколько времени это займет? Я не знаю, - сообщил «De Telegraaf» Мислинтат в конце июля.

Несмотря на все трудности, Эдуард все еще оставался главной трансферной целью - об этом сообщал главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, а параллельные переговоры между «Фейеноордом» и Захаряном лишь внушали уверенность в том, что между голландской и российской лигой нет «пропасти».

ФК "Краснодар"

Как только разговоры о трансфере приутихли, Мислинтат приоткрыл завесу тайны несостоявшегося перехода: основной причиной выхода из переговоров стал отказ сотрудничать с российскими клубами:

- Разговор шел не о его качествах, а о том, что он играет в России. Сперцян мог бы стать отличным усилением для нас. В этом, кажется, никто и не сомневается. Для «Аякса» он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин де Брюйне в «Ман Сити». Это особенный игрок. На рынке не найти еще одного подобного за такие же деньги.У нас есть совет директоров, руководство, технический комитет. Мы вместе обсуждали это. Важнейшим было решение «Аякса», а оно было таким, что от этого игрока нужно отказаться», – сказал Мислинтат в интервью «De Telegraaf».

Можно предположить, что «Аякс» рано или поздно предпримет очередную попытку подписать Эдуарда Сперцяна, однако на данный момент подобные разговоры выглядят странными, учитывая активный отъезд российских футболистов в европейские чемпионаты. А противоречивые высказывания о том, насколько был бы важен этот игрок , но мы не можем его приобрести из-за «моральных соображений» больше напоминает пословицу «назло маме отморожу уши».