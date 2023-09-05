«Зачем? Верните Евсеева!» Руководство «Факела» развенчала культ яркого тренера

В чемпионате России прогремело очередное громкое событие. Пост главного тренера в «Факеле» потерял Вадим Евсеев. В прошлом сезоне он влюбил в себя местных фанатов, а в этом одержал всего лишь одну победу за семь туров в Российской Премьер-лиге.

Это увольнение стало третьим в текущем сезоне. До Евсеева пострадал бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев и экс-наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик.

Принял «Факел» Евсеев 1 мая этого года. Тогда клуб шёл в зоне стыковых матчей, заработав 21 очко за 25 туров. До Воронежа Евсеев успел поработать в «Уфе», «Амкаре», «СКА-Хабаровске» и «Текстильщике». Новый вызов тренер принял достойно. И в заключительных пяти матчах одержал три победы. Уступила его команда только «Зениту» и «Локомотиву». Такой результат вдохновил и руководство, и местных болельщиков. В «Факеле» начался культ Евсеева. Тренеру посвящали кричалки и стоя аплодировали после игр.

Но продлились дифирамбы недолго. Всего Евсеев занимал должность главного тренера чуть более пяти месяцев. А старт этого сезона он вместе со своей командой провалил. Начал «Факел» с четырёх поражений. Команда не смогла обыграть «Локомотив», «Балтику», «Сочи» и «Ростов». Тучи сгущались, но в Евсеева верили.

РИА Новости

Тем не менее, всему приходит конец. И этой истории тоже. «Факел» провёл ещё одну безвыигрышную серию, но теперь она длилась три матча кряду. Спортивный директор команды Кирилл Котов рассказал изданию «Спорт День за Днём», что «в клубе недовольны таким положением дел». На вопрос о кредите доверия к тренеру он отвечать не стал. А на следующий же день произошла отставка.

Правильно ли поступило руководство воронежцев? Если судить по результатам, то да. Команда идёт на предпоследнем месте в РПЛ, заработав всего четыре очка за семь туров. Но если опираться на прошлое и смотреть на перспективу, то отставка не выглядит очевидным решением. Именно при Евсееве «Факел» показывал свой самый яркий, атакующий и интересный футбол. Но результата не было. А ведь это для руководства главное.

Болельщики из Воронежа негодуют. Они это увольнение не приняли. Самый популярный комментарий под этой новостью – «зачем?». А также уже запущен в социальных сетях хештег #ВернитеЕвсеева.

Но руководство клуба вряд ли поменяет уже объявленное решение, да и Вадим Валентинович – человек принципиальный. Теперь нужно думать о его сменщике.

РИА Новости

В «Факел» готов вернуться прошлый главный тренер команды Дмитрий Пятибратов. Этот специалист тоже навсегда останется в сердцах болельщиков местного клуба. И он уже рассказал «Матч ТВ» о желании попробовать свои силы вновь.

«Мне было бы интересно вернуться, я и вернусь туда когда‑то, этот клуб много для меня сделал. Это крутые ощущения — 2,5 года в Воронеже. Я мечтаю вернуться в Воронеж», – заявил Пятибратов.

Также сейчас свободен бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев. Он был уволен в этом сезоне, хотя его команда показывала достойный футбол и средние результаты. Тренер тоже готов к возобновлению работы.

«Я такой человек, что не могу долго без работы. Энергии и желания полно. Знаний тем более. Есть очень простое и ёмкое выражение: делайте предложения, господа. Когда будет какое-то конкретное предложение, его будем обговаривать», - приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

«Факелу» предстоит нелёгкий выбор нового наставника команды. Вернуться к старому доброму или же дать команде глоток свежего воздуха. На это решение у руководства есть почти две недели. Следующий матч воронежцев намечен на 17 сентября. Команда отправится в гости к «Уралу». Наверняка уже с новым главным тренером.