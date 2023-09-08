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Щедрая акция от Winline. Есть шанс выиграть 500 000 рублей

Подарок достанется абсолютно каждому пользователю.
Щедрая акция от Winline. Есть шанс выиграть 500 000 рублей
08 сентября 2023 17:00
автор: Матвей Макаренко
автор фото: Getty Images

Winline запустил классную акцию под названием «Фрибет светит всем». Но когда слышишь что-то такое, кажется, что опять останешься ни с чем, а возможность выиграть составит всего рублей 50, да и те потом нельзя будет вывести со счёта. Но тут совсем иная история.

Букмекер проводит такую акцию не в первый раз. В этом году она проходит с 7 до 30 сентября. А условия для заработанного фрибета совсем не представляют сложности.

Что нужно сделать для того, чтобы получить фрибет?

Зарегистрироваться на сайте или в приложении Winline до 12 сентября 23:59 по московскому времени. А после — крутить «колесо фортуны», чтобы узнать размер бонуса. Он доступен и новым, и старым пользователям. Обычно все акции букмекерских контор распространяются только на свежую аудиторию, но это не тот случай. Winline не забыл про старых клиентов и хочет поддержать их за лояльность.

Источник фото: Winline

Сколько можно выиграть?

До 500 000 рублей (и это не штука). Такую возможность имеет абсолютно каждый игрок, все находятся в равных условиях. Интересно, что приз суммой 500 000 рублей будет не единичным случаем — его забрать несколько участников акции. Важно отметить, что крутить «колесо фортуны» можно только с 14 сентября. Оно будет доступно для пользователей как в приложении, так и на сайте.

Не выиграть совсем ничего тоже не получится. Главное, не затягивать, ведь фрибет может сгореть. Срок на использование бонуса – семь календарных дней.

Лига чемпионов – лучшее время стартовать

Такая акция лучше всего подойдёт любителям футбола и Лиги чемпионов. Старт турнира намечен уже на 19 сентября. Как раз к этому моменту удастся получить фрибет, который потом можно будет приумножить и вывести. До конца сентября пройдёт сразу три топовых матча в главном международном клубном турнире сезона: «Бавария» примет на своём поле «Манчестер Юнайтед», «Боруссия» сразится с «ПСЖ», а «Лацио» будет противостоять «Атлетико».

Но заключить пари, воспользовавшись фрибетом, получится и на другие матчи, соревнования и даже виды спорта. Выбор предоставляется каждому пользователю — подробнее на сайте Winline.

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