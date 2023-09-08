Лучший клуб Армении вынуждают покинуть чемпионат. Конфликт с федерацией начался до матча с Турцией

С момента избрания Армена Меликбекяна на пост главы Федерации футбола Армении (ФФА) местный чемпионат стал одним из самых скандальных на постсоветском пространстве. За последние годы лига лишилась нескольких крупных спонсоров, а теперь под угрозой исчезновения находится самый титулованный клуб в истории страны - «Пюник».

Разбирательства начались перед важным матчем сборной против Турции. Национальную команду представляет множество игроков именитой команды.

Разрыв соглашения

Армянское сообщество было потрясено новостями о конфликте между «Пюником» и местной федерацией. Утром ассоциация заявила об одностороннем расторжении договора с командой на использование стадиона в городе Абовян. Помимо разрыва соглашения, чиновники запретили использование резервного стадиона в Армавире.

Таким образом, лидер чемпионата Армении (14 очков после шести туров) с высокой долей вероятности будет вынужден сняться с чемпионата, а прения с федерацией могут и вовсе привести к приостановке деятельности клуба.

Конфронтация с функционерами продолжается на протяжении долгого времени, об этом в конце августа сообщил президент клуба Артур Согомонян, также он упрекнул федерацию в попытках шантажа. Ассоциация направила очередное письмо с критикой действий руководителей команды:

- Недавно мы получили уже новое письмо от федерации, которое мы расцениваем как элементарный шантаж. Смысл письма заключается в том, что в случае продолжения критики действий федерации со стороны главного тренера и владельца «Пюника», нас лишат возможности проводить свои домашние матчи на стадионе города Абовяна. Ранее нас уже выселили из Еревана, и это несмотря на то, что по итогам прошлого сезона «Пюник» стал самой посещаемой командой Армении. Сейчас же, если федерация лишит нас возможности проводить матчи на абовянском стадионе, не давая шансов участвовать в чемпионате Армении, она тем самым убьет «Пюник». Возможно, этого и добиваются в федерации. Значит, будем отстаивать наши права, - заявил Согомонян «Бронтозябре».

Руководство намерено отстаивать свои интересы и обратиться в соответствующие органы: FIFA и CAS.

Источник фото: ФК «Урарту»

До этого клубу регулярно вставляли палки в колеса: матчи команды регулярно переносили с главного стадиона на резервный, из-за чего многие болельщики не могут приходить на стадион - клуб лишается большей прибыли. На данный момент Пюник является самой популярной командой страны, а в местной академии занимается свыше 1,5 тысячи детей. Конфликт федерации с коллективом может лишить существования один из крупнейших клубов СССР и современной Армении.

Примечательно, что разбирательства начались перед стартом самых важных матчей национальной сборной в рамках отбора на чемпионат Европы. На данный момент Армения занимает второе место в группе «D», имея в активе 6 очков. Команда на два балла опережает Хорватов и лишь на три отстает от Турции - именно с ними предстоит сыграть коллективу, большинство которого составляют как раз-таки игроки самого известного клуба страны.