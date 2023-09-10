Травили прямо на улице. Шокирующие откровения российского футболиста о жизни в Европе

Российских футболистов за границей несколько больше, чем может показаться. Конечно, не все они блистают в топовых чемпионатах: многие до недавнего времени играют в лигах второго и третьего сорта. Одним из таких россиян был воспитанник «Краснодара» Евгений Назаров, захотевший попробовать свои силы в чемпионате Чехии.

Однако заявить о себе защитнику не позволили и вынудили уехать из Европы. Вернувшись домой, игрок выдал шокирующие подробности своей заграничной жизни.

ВТОРОЙ ЗАХОД

Евгений Назаров — воспитанник академии «Краснодара». Заиграть на высоком уровне в России защитнику так и не удалось. Он выступал за фарм-клубы «быков», а затем отправился в Чехию, в команду «Теплице». Там он на правах аренды провел два года, сыграв 18 матчей и даже один раз отличившись. Затем были аренда в «СКА-Хабаровск» и очередная ссылка в «Краснодар-2».

ФК "Краснодар"

В какой-то момент клуб Сергея Галицкого посчитал, что продлевать соглашение с защитником, который никак не может обрести себя, не имеет смысла. Назаров стал свободным агентом и в 2022-м вновь перешёл в чешский клуб — на этот раз в «Богемианс».

Дела на новом месте не ладились. Придя в клуб зимой, Назаров успел сыграть за него всего 3 минуты в матче чемпионата с пражской «Славией». Несколько месяцев он просидел на скамейке запасных, а затем начались проблемы.

ДАВЛЕНИЕ СО ВСЕХ СТОРОН

В апреле прошлого года появилась информация, что Назарову, а также другому российскому легионеру чемпионата Чехии Максиму Матвееву не выдали рабочие визы. В итоге обоим футболистам пришлось покинуть свои клубы, расторгнув контракты. Матвеев и вовсе не успел сыграть за свою команду ни одного матча.

Впрочем, он своим опытом всё равно остался доволен. Чего не скажешь о Назарове. На протяжении всего времени в «Богемианс» россиянину приходилось терпеть различные провокации. Перед одним из матчей Евгений отказался надевать майку в поддержку Украины, из-за чего его не выпустили на игру. Защитник признавался, что демонстрировать российскую символику на улицах было по-настоящему опасно.

— Мне повезло, что клуб обеспечивал квартирой и машиной с чешскими номерами. Поэтому с передвижениями по городу было спокойно. А вот на автомобилях с российскими номерами местные заклеивали флаг России, некоторые даже разбивали, — рассказывал Назаров «Матч ТВ».

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Назаров лично столкнулся с неприятием России со стороны европейцев: травили прямо на улице. Однажды в Польше игрок сидел в кафе со своим товарищем по «Краснодару» Ильёй Жигулёвым. Ребята, разумеется, говорили по-русски. Один из посетителей поинтересовался, откуда они, а когда узнал, что из России, начал сыпать оскорблениями. Подобные эксцессы происходили с Назаровым и в Чехии.

— На улице говорил на русском, и мне мужчина сделал замечание. Спросил его, а зачем вы со мной на моём языке общаетесь? И он сразу впал в ступор и замолчал, — цитирует футболиста «Матч ТВ».

ФК «Богемианс»

В соцсетях Евгению тоже писали различные гадости. Впрочем, сам футболист говорил, что не обращает внимания на такие вещи. Если бы не ситуация с визой, он остался бы играть в Чехии. Увы, ситуация была такой, что россиян откровенно лишали возможности выступать в Восточной Европе.

Назаров после неудачи в «Богемианс» отправился в армянский «Урарту», а затем перешёл в «Динамо» из Самарканда, где и выступает в данный момент. Зимой ходили слухи, что защитник может отправиться в «Санта-Колому», где тренирует Дмитрий Черышев, но трансфера так и не случилось.