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Гениальный гол российского футболиста в Испании! Разобрал защиту «Реала» как детей

Подвиг Александра Мостового в матче со «сливочными» помнят до сих пор.
Гениальный гол российского футболиста в Испании! Разобрал защиту «Реала» как детей
13 сентября 2023 08:00
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: Getty Images

Арсен Захарян уже дебютировал за «Реал Сосьедад», и вскоре ему предстоит встреча с испанским топ-клубом. В воскресенье, 17 сентября, баски отправятся в гости к мадридскому «Реалу». Хочется верить, что в матче на «Сантьяго-Бернабеу» Захарян сумеет заявить о себе на всю Испанию.

У российских футболистов есть приятные воспоминания о встречах с «Королевским клубом». В 1998 году Александр Мостовой буквально в одиночку вытащил игру для «Сельты» с мадридцами, оформив дубль. На первый гол можно смотреть вечно!

Отчаявшийся «Реал»

Сезон-1997/98 стал для Мостового вторым в составе «Сельты». К тому моменту Александр уже стал стабильным игроком основы. В свой первый сезон он провёл 31 матч и отличился пять раз. На второй год россиянин играл ещё чаще, но статистика голов оставалась примерно на том же уровне. Впрочем, полузащитнику забивать было вовсе не обязательно: у него были другие задачи.

Getty Images

Кое-какие голевые подвиги тем не менее Мостовой всё-таки совершил. Перед встречей с «Реалом» 11 апреля на его счету было по одному мячу в ворота «Валенсии», «Расинга», «Депортиво» и даже «Барселоны», а также дубль в ворота «Саламанки».

К 33-му туру, в котором и должны были сойтись «Сельта» и «Реал», интрига в чемпионской гонке умерла, не приходя в сознание. Мадридцы отставали от шедшей на первом месте «Барселоны» аж на 11 очков! Оставалось надеяться, что команда Юппа Хайнкеса хотя бы не упустит второе место…

«Сельта» тем временем располагалась на шестой позиции и отставала от «сливочных» на пять очков. Для скромного клуба из Виго это уже было весьма солидным результатом.

Дриблинг Мостового

Практически сразу после стартового свистка матча в Виго стало бросаться в глаза тяжёлое психологическое состояние «Реала». Поняв, что чемпионство больше не светит, мадридцы словно утратили мотивацию: они выглядели блёкло и безынициативно. «Сельта» же играла в свою силу, делая, разумеется, скидку на класс противника.

Мостовой получил мяч у штрафной соперника и, казалось, немного запутался с обработкой. Однако неожиданно россиянин развернулся, поставив в тупик защиту «Реала». На немного корявом, но непредсказуемом дриблинге он вошёл в штрафную, не позволив троим соперникам даже приблизиться к мячу! Дальше оставалось лишь переиграть немецкого голкипера Бодо Иллгнера, что полузащитник «Сельты» сделал очень легко. Мощный удар верхом в ближний угол — и вот уже хозяева ведут в счёте. Просто безумный гол!

Getty Images

Увы, радость от крутого попадания россиянина длилась недолго. «Реалу» удалось забить в раздевалку: с пенальти отличился Фернандо Йерро. Однако это был день «Сельты». Уже на 56-й минуте футболисты из Виго при не самой яркой игре в атаке сумели заработать ответный одиннадцатиметровый: во время углового в штрафной мадридцев началась толкотня, в результате которой на газон упал защитник Горан Джорович. Судья без раздумий указал на «точку», а Мостовой спокойно реализовал пенальти. Этот гол стал победным в матче.

В том сезона «Сельта» так и осталась на 6-м месте и впервые за 27 лет попала в еврокубки. «Реал» же в итоге упустил и второе, и третье место, отдав их «Атлетику» Бильбао и «Сосьедаду». Впрочем, большой разницы для мадридцев тут не было: всё, что не золото, – провал.

источник: «Советский спорт»
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