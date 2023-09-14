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Вратарь из третьей лиги творит чудеса. В Кубке России отразил 6 пенальти из 8

Такому хладнокровию позавидуют лучшие голкиперы мира.
Вратарь из третьей лиги творит чудеса. В Кубке России отразил 6 пенальти из 8
14 сентября 2023 13:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: ФК «Уфа»

Путь регионов нынешнего розыгрыша на самом начале преподнес доселе невиданное зрелище. 10 из 12 матчей закончились послематчевой серией пенальти. Однако, на резонные возгласы о скучности прошедших игр красивым перфомансом ответил вратарь «Уфы» Олег Баклов.

В 1/64 розыгрыша он отразил сразу три пенальти!

Убийца 11-метровых ударов

В 1/64 финала Кубка России скитающаяся в низах третьего дивизиона «Уфа» отправилась на выезд против ульяновской «Волги». Матч не претендовал на высокий ажиотаж, что и отразилось на игре: за 90 минут футболисты так и не смогли поразить сетку ворот. Нулевая ничья привела к серии пенальти, где свою минуту славы получил вратарь гостей.

Олег Баклов отразил целых три пенальти: первый удар он вытащил из левого угла, второй из правого, а третий пришелся в перекладину. Не подвели и полевые игроки реализовали два 11-метровых удара и отправились в 1/32 финала.

Источник фото: ФК «Уфа»

На первый взгляд может показаться, что хорошая игра вратаря в послематчевой серии - обыденность. Но что, если голкипер выдает подобное на протяжении двух матчей? В конце августа все в том же Кубке России Баклов в не менее великолепном стиле отразил три удара. Тогда соперником уфимского клуба оказалась «Носта» и лишь защитнику Никите Моргунову удалось забить гол, несмотря на то, что Олег и там угадал направление мяча. Неудивительно, что в прошлом месяце болельщики признали Баклова лучшим игроком команды.

Суммируя получается, что из 8 ударов с точки вратарь отразил 6 ударов, при этом пропустив лишь один раз. Выдающийся результат!

Дебют против «Спартака»

Олег Баклов — воспитанник ныне обитающей в любительских дивизионах «Сызрани-2003». Голкипер провел в составе команды 63 матча и даже поиграл за молодежку «Крыльев Советов».

В 2017 году он отправился на просмотр в «Ростов». Вратарю не удалось впечатлить Валерия Карпина, однако футболиста решились приютить в «Урале». Несмотря на статус резервиста, ему удалось вместе с командой добраться до финала Кубка России в сезоне-2018/2019. В том розыгрыше он принял участие в двух матчах.

Источник фото: РИА Новости

Дебют Баклова на уровне РПЛ состоялся в следующем сезоне. Осенью 19 года вратаря выставили на матч против московского «Спартака». При помощи голкипера уральцам удалось сотворить небольшую сенсацию и победить со счетом 2:1.

Баклов эффективно сыграл на перехватах и снимал весь верх. Он лишил «Спартак» даже желания выполнять навесы в нашу штрафную. Поэтому им пришлось искать другие пути для создания угроз, прокомментировал дебют Баклова тренер вратарей Андрей Шпилев.

После хорошего старта вратарю предоставили возможность закрепить успех, однако в матчах против ЦСКА и «Зенита» Баклов пропустил по три мяча, но все же успел продемонстрировать свой статус «убийцы пенальти» - отразил удар Федора Чалова.

Источник фото: РИА Новости

Славное пребывание в «Урале» испортила травма колена, которую вратарь получил летом-2020 года. Вскоре Баклова отправили в аренду «КАМАЗ», где футболист получил новое повреждение и выбыл на полтора года. После возвращения в Екатеринбург игроку особо не давали шансов проявить себя, однако в финале Пути Регионов участие принять удалось: он вышел в основе на матч против «Краснодара» (1:2). На такой ноте завершилось выступление Олега в РПЛ по истечению контракта он отправился в «Уфу», вместе с которой занимает предпоследнее место в ФНЛ-2.

источник: «Советский спорт»
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