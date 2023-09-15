Приват-танцы и море алкоголя. На деньги российского футболиста устроили лютую вакханалию

«Граждане, храните деньги в сберегательной кассе», — говорил герой известного фильма. Однако российский футболист из Красноярска забыл об этой прописной истине и жестоко поплатился за невнимательность к своим финансам. На деньги спортсмена закатили дикую пирушку!

Пришлось подавать в суд.

ВЕЧЕРИНКА ПО-КРАСНОЯРСКИ

25-летняя Анна Бородина приехала в Красноярск зарабатывать собственным телом. Она устроилась в местный стриптиз-клуб и, если верить СМИ, была очень даже хороша в своем ремесле. Однако, как оказалось, призванием девушки были не только откровенные танцы. Анна не боялась играть грязно ради получения прибыли.

tripadvisor

В один из вечеров она познакомилась с одним из футболистов красноярского «Енисея». Молодые люди несколько раз встречались, а однажды оказались вдвоем в номере местной гостиницы. Интимная обстановка, немного выпивки — казалось, всё идёт по плану. Но на утро спортсмен обнаружил, что девушка пропала. Вместе с ней исчезла и его банковская карта.

Дорвавшись до денег, Анна всю ночь отжигала в родном стриптиз-клубе. Вместе с друзьями она устроила лютую вакханалию, где было всё: более сотни приватных танцев, море алкоголя, ужин экстра-класса… Всего с карты футболиста в ту ночь сняли более 400 тысяч рублей! Футболист немедленно обратился в полицию.

«Как выяснилось в ходе следствия, девушка по сговору с сотрудниками бара обналичивала кредитку, чтобы снять с нее максимально возможную сумму. На следующий день она забрала деньги у сотрудников заведения. В общей сложности, с похищенной карты была снята 431 тысяча рублей. После того, как она забрала обналиченные деньги, подозреваемая взяла билет на поезд и уехала в Новокузнецк», — заявили в полиции Красноярска «РИА Новости».

МЯГКИЙ ПРИГОВОР

Вскоре Бородину задержали и взяли под стражу. На некоторое ее имущество, которое имело хоть какую-то ценность, наложили арест, чтобы возместить ущерб пострадавшей стороне. Любопытно, что в ходе следствия у Анны также обнаружился гражданский муж. То есть её свидания с футболистом изначально были просто интрижкой.

В полиции тогда говорили, что за кражу стриптизерше может грозить срок до шести лет. Представители органов также сделали специальное заявление для «состоятельных мужчин»: мол, будьте осторожны с новыми знакомствами и прячьте деньги в надежные места.

Пострадавшим футболистом, по данным издания ДЕЛА.ru, оказался полузащитник «Енисея» Роман Сурнев. На высоком уровне российский игрок никогда не выступал, курсируя в основном по клубам Второй и Первой лиг. Впрочем, для Красноярска Сурнев был личностью довольно известной и, чего греха таить, богатой. Неудивительно, что Анна польстилась на его карту.

ФК "Енисей"

Девушке повезло: сажать в тюрьму её не стали. Суд назначил воровке два года условно. Сурнев же покинул «Енисей» уже в следующем году и перешел в «Зенит» из Пензы. Этот клуб стал последним в его футбольной карьере.