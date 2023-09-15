Лига чемпионов и РПЛ с Winline. Не упусти шанс выиграть 500 тысяч рублей!

Winline продолжает действительно щедрую акцию под названием «Фрибет светит всем». Сейчас абсолютно у каждого зарегистрированного на сайте БК пользователя есть шанс покрутить «колесо фортуны» и забрать рандомный бонус вплоть до 500 тысяч рублей. Без подарков никто не уйдёт.

Как выиграть приз?

Всё просто. Достаточно быть зарегистрированным на Winline до 12 сентября 23:59 по мск. Дальше — дело за малым. Вы точно получите фрибет, но заранее нельзя предсказать какой. «Колесо фортуны» доступно тем, кто зайдёт под своим логином на сайт или в приложение. Чтобы узнать размер бонуса, необходимо его покрутить. Таким способом вы можете выиграть выиграть сумму до 500 тысяч рублей на игровой счёт. Но это ещё не всё. Фрибет вы можете использовать на ставку в любом спортивном событии и с любым коэффициентом. Winline допускает к этой акции абсолютно все категории ставок. Ставьте на то, что вам нравится больше всего!

Есть и ещё одно важное условие: выигрыш будет действителен семь календарных дней после его получения. Поэтому лучше не тянуть, ведь бесплатная ставка может сгореть.

А сама акция действует, напомним, до конца сентября. Вы можете зайти в приложение или на сайт Winline в любое время до 30 сентября 23:59 по мск. И колесо фортуны всё ещё будет доступно.

Возобновление РПЛ и долгожданный старт ЛЧ

Любителям спорта повезло, что акция началась именно сейчас. Ведь впереди нас ждёт большой на события месяц. Уже на этих выходных возобновляется после перерыва на игры сборных чемпионат России по футболу. И в этом туре будет сразу несколько громких вывесок. Начнём с главного матча тура: у себя в Казани неуступчивый «Рубин» примет чемпиона прошлого сезона «Зенит». Будет интересно проследить за главным событием уикенда в российском футболе.

Также у себя дома московский «Спартак» примет «Сочи». Перед матчем явного фаворита выбрать трудно. Обе команды не лучшим образом отыграли последний отрезок. Но кому из них перерыв на сборные пошёл на пользу, а кто так и не выйдет из череды неудач?

А уже на следующей неделе стартуют первые матчи Лиги чемпионов УЕФА. До конца сентября пройдёт сразу три топовых встречи в главном международном клубном турнире сезона: «Бавария» примет на своём поле «Манчестер Юнайтед», «Боруссия» сразится с «ПСЖ», а «Лацио» будет противостоять «Атлетико».

Но заключить пари, воспользовавшись фрибетом, получится и на другие матчи, соревнования и даже виды спорта.

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