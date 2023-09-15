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Лига чемпионов и РПЛ с Winline. Не упусти шанс выиграть 500 тысяч рублей!

Букмекерская контора раздаёт бонусы каждому своему игроку до 30 сентября.
Лига чемпионов и РПЛ с Winline. Не упусти шанс выиграть 500 тысяч рублей!
15 сентября 2023 13:00
автор: Матвей Макаренко
автор фото: РИА Новости

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Как выиграть приз?

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Есть и ещё одно важное условие: выигрыш будет действителен семь календарных дней после его получения. Поэтому лучше не тянуть, ведь бесплатная ставка может сгореть.

А сама акция действует, напомним, до конца сентября. Вы можете зайти в приложение или на сайт Winline в любое время до 30 сентября 23:59 по мск. И колесо фортуны всё ещё будет доступно.

Возобновление РПЛ и долгожданный старт ЛЧ

Любителям спорта повезло, что акция началась именно сейчас. Ведь впереди нас ждёт большой на события месяц. Уже на этих выходных возобновляется после перерыва на игры сборных чемпионат России по футболу. И в этом туре будет сразу несколько громких вывесок. Начнём с главного матча тура: у себя в Казани неуступчивый «Рубин» примет чемпиона прошлого сезона «Зенит». Будет интересно проследить за главным событием уикенда в российском футболе.

Также у себя дома московский «Спартак» примет «Сочи». Перед матчем явного фаворита выбрать трудно. Обе команды не лучшим образом отыграли последний отрезок. Но кому из них перерыв на сборные пошёл на пользу, а кто так и не выйдет из череды неудач?

А уже на следующей неделе стартуют первые матчи Лиги чемпионов УЕФА. До конца сентября пройдёт сразу три топовых встречи в главном международном клубном турнире сезона: «Бавария» примет на своём поле «Манчестер Юнайтед», «Боруссия» сразится с «ПСЖ», а «Лацио» будет противостоять «Атлетико».

Но заключить пари, воспользовавшись фрибетом, получится и на другие матчи, соревнования и даже виды спорта.

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источник: «Советский спорт»
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