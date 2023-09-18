«Зенит» отдохнул лучше всех. Символическая сборная 8-го тура РПЛ

Удивительный тур российского чемпионата сразу после длительной паузы на игры сборной России принёс лишь три победы и сразу пять ничейных результатов. Причём, все три победы были с сухим счётом. Редакция «Советского Спорта» при составлении символической сборной 8-го тура вновь будет отталкиваться от статистики любезно предоставленной компанией «Рустат». В этот раз за основу берётся схема расстановки игроков на футбольном поле 4-4-2.

Вратарь – Михаил Кержаков, «Зенит»

«Рубин» - «Зенит» - 0:3

Михаил Кержаков всегда считался вратарём, который берёт в игре исключительно свои мячи. Да и оборона «Зенита» выстроена таким образом, что до голкипера петербуржцев обычно мало что долетает. Однако в Казани очередь выручать команду дошла и до Михаила. Были и эффектные сейвы после ударов в упор, и пожарный вынос мяча кулаком за пределы штрафной, и даже предголевая передача на первый гол Вильсона Изидора. Точность передач составила 79%, а количество попыток исполнить короткие, средние и дальние передачи было 29.

Левый защитник – Дуглас Сантос, «Зенит»

«Рубин» - «Зенит» - 0:3

Если в РПЛ ничего не поменяется за ближайшие пару месяцев, то Дугласу Сантосу можно будет с отрывом отдавать звание лучшего левого латераля. А он и правда лучший. 88% процентов точных передач! И для бразильца нет никакой разницы с кем играет его клуб. Пускай «Рубин» или ещё кто-то, Сантос действует на высочайшем уровне. 80% выигранных единоборств – ещё один показатель оторванности Дугласа от других футболистов российского чемпионата.

Источник фото: РИА Новости

Правый защитник – Дарко Тодорович, «Ахмат»

«Ахмат» - «Краснодар» - 1:1

…А если бы «Ахмат» при всех своих вероятных возможностях смог бы ещё и обыграть лидера чемпионата «Краснодар», то Тодорович бы однозначно попал бы во все топовые хит-парады по итогам прошедшего тура. Боснийский защитник сыграл едва ли не главенствующую роль в ничейном матче против «быков». 85% процентов точных передач, 100% удачных отборов, под 70% выигранных единоборств и обводок. Что ещё нужно, чтобы чувствовать себя топовым защитником на уровне РПЛ.

Центральный защитник – Срджан Бабич, «Спартак»

«Спартак» - «Сочи» - 1:0

Сербский центральный защитник «Спартака» сыграл главную роль в матче с «Сочи». Начиная с того, что пожарных ситуаций в своей штрафной не допустил, и заканчивая единственным в матче победным мячом уже в компенсированное время. Более того, у Бабича какой-то космический процент точных передач в матче – 99% и 85% выигранных единоборств. Ну и напоследок – 100% по отборам. Однозначно, один из лучших игроков 8-го тура.

Источник фото: РИА Новости

Центральный защитник – Страхиня Эракович, «Зенит»

«Рубин» - «Зенит» - 0:3

Сербский дуэт центральных защитников в символической сборной тура – не случайное явление. Балканские игроки в принципе отличаются своим умением не допускать патовых ситуаций в штрафной и умением хорошо играть головой. У Эраковича – 91% точных передач, 80% выигранных единоборств на втором этаже и 75% удачных отборов. Достойные показатели, чтобы стать одним из лучших не только в своей команде.

Опорный полузащитник – Вендел, «Зенит»

«Рубин» - «Зенит» - 0:3

От настроения Вендела в целом зависит игра «Зенита». А после ухода Малкома, роль этого бразильца в плане лидера на поле возросла многократно. Лидер петербуржской команды отбирал, пасовал, вырывал, казалось бы, мёртвые мячи у полузащиты «Рубина» и создавал голевые возможности своим игрокам. Две голевые передачи за игру, точность первого паса 90%, а точность передач в штрафную - 100%, 78% удачных обводок. Это был матч осени от бразильца, несмотря на то, что он сам голов не забивал.

Источник фото: ФК «Зенит»

Опорный полузащитник – Вильмар Барриос, «Зенит»

«Рубин» - «Зенит» - 0:3

Колумбиец, наряду с Дугласом Сантосом и Венделом, - украшение российского чемпионата. Часто от коллег-журналистов раздаются вопросы о том, что здесь делает столь качественный футболист? Но если самого Вильмара всё устраивает, то пусть и дальше являет нам образцы настоящего и интересного футбола. В матче с казанцами у Барриоса – 89% точных передач, 100% - точных передач в штрафную, по 100% - выигранных сверху единоборств и обводок. Куда уж лучше-то?

Левый полузащитник – Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА

ЦСКА – «Крылья Советов» - 2:2

Пускай это будет определённым авансом узбекскому футболисту, потому что он толком ещё не освоился в РПЛ, но игра с самарскими «Крыльями» показала, что армейцы укрепились в летнее межсезонье качественным атакующим полузащитником. Именно он поучаствовал в голевых комбинациях команды и, по сути, спас дружину от поражения. 100% точных передач в чужую штрафную, 75% выигранных единоборств в атаке. Неплохое начало для человека, о котором в российском футболе было мало что известно.

Источник фото: ПФК ЦСКА

Правый полузащитник – Николай Рассказов, «Крылья Советов»

ЦСКА – «Крылья Советов» - 2:2

Был отрезок времени, когда родной клуб Рассказова «Спартак», куда только не ссылал Николая для получения игровой практики. Но в конце концов хавбек сумел закрепиться в статусе одного и лидеров. В матче «Крыльев советов» с ЦСКА роль Рассказова была едва ли не основной. Мало того, что он везде успевал, так ещё и гол забил на второй минуте встречи. Итого, удачных отборов 100%, точные передачи - 73%, выигранные единоборства – 100%. Если Николай и дальше так продолжит, то в «Спартаке» начнут кусать локти, если уже не начали.

Нападающий – Матео Кассьерра, «Зенит»

«Рубин» - «Зенит» - 0:3

Форвард, который в прошлом сезоне просидел на голодном пайке, в этом - за 8 туров забил 8 мячей! Колумбиец идёт по графику один мяч за игру и такими темпами к концу чемпионата может переписать все бомбардирские рекорды. В матче с «Рубином» ему хватило чутья на импульсах переправить мяч в ворота казанцев после отличной фланговой передачи.

Источник фото: ФК «Зенит»

Нападающий – Антон Заболотный, ЦСКА

ЦСКА – «Крылья Советов» - 2:2

Антон Заболотный уже какую игру подряд показывает, что зря на него выливали ушаты холодной воды по поводу каких-то там бомбардирских неудач. На данный момент он в полном порядке, ему доверяет тренерский штаб армейцев, а форвард отплачивает им за это уверенной игрой на острие атаки. У Антона - 100% удачных обводок за матч с самарцами, 75% удачных передач в финальную треть атаки и 50% проникающих передач в штрафную площадь. Чем не лидер армейских атакующих построений?