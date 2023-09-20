Даже Дзюба не помог! «Урал» переиграл «Локомотив» в Кубке России

Московский «Локомотив» и «Урал» продолжают борьбу за выход из группы в рамках Кубка России Пути РПЛ. Это уже четвёртый тур и вторая их очная игра.

Первый матч между командами завершился со счётом 2:1 в пользу «железнодорожников». Во встрече в Москве повёл в счёте «Урал», но преимущество удержать не сумел. «Гол плюс пас» Наира Тикнизяна тогда принесли «Локо» домашнюю победу.

Да и вообще у этих команд очень интересная история противостояний между собой. «Урал» доходил до финала турнира всего два раза. И оба раза на последней стадии их останавливал «Локомотив». Удивительная статистка.

Кубок России – турнир для экспериментов и новых связок. А сегодня за оба клуба вовсе дебютировали новички. В «Локо» вернулся Тимур Сулейманов из «Пари НН», а за хозяев впервые сыграл футболист сборной Беларуси Владислав Малькевич. За ними внимание было более пристальным.

Первый опасный момент не заставил себя долго ждать. «Урал» активно начал, сделав ставку на быстрый гол. Удар Ишкова с правого фланга парировал Лантратов, который проводит всего вторую игру в рамках этого турнира. До этого две встречи подряд в Кубке провёл уже ветеран «Локо» Гильерме.

Ещё один невероятный сейв на шестой минуте совершил Лантратов. Теперь был опасен бразилец Шеттине, который с каждым матчем адаптируется в России всё лучше и выглядит уже увереннее. К 15-й минуте у него было два опасных удара в створ.

ФК "Локомотив"

А винить в таком количестве ударов по воротам Лантратова смело можно оборону «Локомотива». Время идёт, меняются игроки, а проблемы в этой зоне у клуба всё равно остаются.

«Урал» полностью владел инициативой. Команда обладает потрясающей физической готовностью, не меняя скорости на протяжении всего матча. И первый опасный момент у их ворот они создали сами себе. После подачи с углового мяч попал в игрока уральцев, а от него в штангу. Но затем от ворот – и ничего более опасного.

После этого «Локо» поверил в свои силы и стал гораздо активнее в созидании. Но первый гол забили всё равно хозяева. На 36-й Шеттине был готов праздновать свой первый забитый мяч за «Урал», но судьи это взятие ворот отменили. Перед этим мяч покинул пределы поля.

На второй тайм «Урал» вышел с той же установкой, что и в первый отрезок игры. Снова команда показала высокие скорости и опасен был Шеттине. Но и четвёртый его удар отбил вратарь сборной России Лантратов.

На 59-й минуте были произведены первые замены в матче. На поле вышел самый скандальный игрок «Локомотива» Артём Дзюба. Его присутствие трибуны сопровождали свистом. Появился он на поле вместо дебютировавшего и ничем не отличившегося Сулейманова.

С выходом нового форварда изменилась и стратегия игры «Локо». Теперь чуть ли не каждая атака команды сопровождалось навесом на Дзюбу. Тем не менее, и это не принесло пользы. По-настоящему опасных моментов команды до конца матча так и не создали. Хотя при Дзюбе «Локомотив» обычно выглядит интереснее.

ФК "Локомотив"

После унылых нулей следовала серия пенальти. Помазун отбил первый удар Митая, а вот Шеттине ворота Лантратова всё-таки распечатал. Вратарь «Урала» угадал направление удара и Глушенкова, но этот мяч взять не смог. Бикфалви же пробил уверенно и точно. Третий удар «Локо» Помазун снова взял. Затем точными выстрелами с точки отметились Мишкич, Сильянов и Сунгатулин. Этого и хватило «Уралу» для победы.

«Локо» увозит из Екатеринбурга только одно очко, а «Урал» забирает сразу два балла. Москвичи обгоняют в турнирной таблице «Ростов», набрав семь очков. «Урал» поднимается на третью строчку (5 баллов). Но матч четвёртого тура между «Рубином» и ростовчанами ещё впереди.