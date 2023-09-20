«Зенит» со скрипом одолел «Ахмат». Команды забили шесть мячей на двоих

«Ахмат» – один из самых неудобных соперников «Зенита». Команда из Грозного часто огорчает чемпионов страны, их матчи простыми не бывают. За последние три очные встречи сине-бело-голубые одолели соперника лишь один раз.

К тому же, сейчас «Ахмат» на подъёме. В команду пришёл новый главный тренер Мирослав Ромащенко. При нём команда ещё ни разу не проиграла. Теперь «Ахмат» выглядит собраннее и сильнее. Сейчас их трудно назвать аутсайдерами РПЛ.

Первый же свой матч «Ахмат» и «Зенит» в рамках Кубка России провели ещё в июле. Тогда грозненцы уступили со счётом 0:2. Бразильцы Клаудиньо и Густаво Мантуан сделали своё дело.

В этот раз «Ахмат» не прижимался к своим воротам, а сразу же шёл вперёд. И уже на четвёртой минуте состоялся болгарский гол. Очень технично, из под защитника Роберта Ренана, забил первый мяч Святослав Ковачев. Блестящее исполнение показал болгарин. Принял, развернулся, пробил в дальний без шансов для вратаря. Таким голом можно привлечь интерес «Зенита».

Уже на 14-й минуте «Ахмат» укрепил преимущество. Теперь отличился Олейников, которого смело можно назвать одним из открытий этого сезона. А при Ромащенко он играет особенно хорошо. Три гола в последних четырёх встречах у россиянина.

Перед этим голом «Ахмат» провёл грамотную атаку с фланга, а после навеса головой отыграл Гбамбле. Дальше уже Олейников пробил вратаря своим мощным ударом.

ФК "Ахмат"

На 19-й минуте пришлось сделать вынужденную замену «Зениту». Дмитрий Васильев, за которым очень интересно было бы понаблюдать, травмировался. Вместо него вышел Маттео Кассьера. Тем самым главный тренер Сергей Семак обозначил, что его в игре команды устраивает далеко не всё. Он меняет схему.

Трудно сказать, повлияла ли на это схема. Но через восемь минут «Зенит» забил. Пробил точно в ворота на входе в штрафную Иван Сергеев. До этого момента ему мяч приходил крайне редко, а зря! Для гола Сергееву хватило одного момента.

На 33-й минуте он же оформил дубль. После проницательной передачи полузащитника сборной России Александра Коваленко Сергеев умело воспользовался своим шансом, пробив со всей силы и с поразительной точностью в ближний угол.

ФК "Зенит"

И третий момент был у Сергеева. Мог он оформить хет трик уже в первом тайме. С нарушением пытался остановить его вратарь грозненцев Харин, но Иван сохранил равновесие. А вот мяч потерял.

Не обошелся в этом тайме и «Ахмат» без вынужденной замены. Вместо Камилова вышел Камило. Ромащенко поменял лишь букву

К концовке первого отрезка матча «Зенит» вовсе вышел вперёд. Третий мяч своей команды забил Кассьерра. После идеальный подачи Кругового колумбиец отправил мяч в ворота буквально затылком. Быстро расклеился «Ахмат».

ФК "Зенит"

Очень порадовал в первом тайме полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин. Он был абсолютным королём своей бровки, цеплялся за каждый мяч и доказывал, что заслуживает появляться на поле чаще.

«Ахмат» очень активно начал второй тайм. Дополнительную энергетику придавали местные фанаты, которые гнали свою команду вперёд. И вот на 64-й минуте были близки к голу грозненцы, но попали в штангу.

«Зенит» же, наоборот, сбавлял темп, катал мяч при любой возможности. Им спешить было некуда.

Но «Ахмат» всё равно добился своего. Особенно стоит отметить замены Ромащенко, которые усилили игру и принесли результат. Забил же Владимир Ильин, который появился на поле лишь на 57-й минуте. Отпраздновал он в стиле Криштиану Роналду.

ФК "Зенит"

После этого «Ахмат» не перестал быть первым номером, чувствуя, что переигрывает соперника всё время шёл вперёд. Но упустил обидную контратаку в самой концовке, на 90-й минуте. Это упущение привело к фолу последней надежды Марата Быстрова. На себе удаление заработал Вильсон Изидор, который проводит всего второй матч за клуб.

Воспользоваться численным преимуществом «Зенит» не успел. И игра перешла в серию послематчевых пенальти. И тут уже классовое преимущество «Зенита» сыграло свою роль. Исполнители у сине-бело-голубых оказались точнее.

«Ахмат» забирает лишь одно очко, а «Зенит» увозит сразу два балла. Тем не менее, это помогло грозненцам забраться на третью строчку в группе. Сине-бело-голубые остались при своём втором месте.