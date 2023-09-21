Захарян не пригодился. «Сосьедад» не удержал победу над «Интером»

Афиша у матча 1-го тура, группы D Лиги Чемпионов между «Реал-Сосьедад» - «Интер» шикарная - Захарян против Мхитаряна. Что может быть увлекательнее, чем дуэль двух армянских игроков? Генрих уже состоявшаяся звезда европейского футбола, а Арсену только предстоит доказать, что он не зря оказался в составе одного из лучших клубов Ла Лиги.

Но это соперничество только для глаз российских и армянских болельщиков выглядит увлекательным. Там и без упомянутых игроков хватает интриг. Если гости испанского клуба «Интер» - закоренелый боец Лиги Чемпионов, то для всего Сан-Себастьяна возвращение в самый престижный клубный турнир - огромное событие. В прошлый раз баски наводили шороху там ещё с Антуаном Гризманном в составе, когда француз только начинал свою европейскую эпопею.

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Уже на второй минуте у хозяев поля получился удар в створ головой - это полузащитник Брайс Мендес мог открывать счёт, но за ним последовал шлепок в штангу, а ещё через полминуты в ворота миланского клуба всё-таки влетел мяч. Всё тот же Мендес поборолся на линии штрафной итальянского клуба, нейтрализовал Алессандро Бастони, и чётко пробил мимо вратаря Яна Зоммера. Резвое начало от хозяев.

«Интер» слишком расслабленно начал матч, постоянно попадая в прессинговые ловушки «Сосьедада». Как будто никто не был готов к таким борзым действиям испанской команды. К середине первого тайма гости так и не проснулись, в то время как хозяева буквально летали на крыльях по полю. И это было не мудрено при таком ревущем стадионе. Страсть на трибунах порождала страсть на поле.

После 30-й минуты итальянцы и вовсе перестали переходить свою половину поля, проявляя некую вальяжность. Команда элементарно не попала в игру. И ладно бы, кто-то конкретно выпадал из игры у звёзд «Интера», но нет, игроки как по команде играли из рук вон плохо, явно дожидаясь спасительного перерыва в матче.

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Под занавес первого тайма у «Сосьедада» получилась очередная голевая атака. После навеса из глубины поля защитник Робен Ле Норман бил можно сказать в упор головой, но чуть-чуть не попал в створ. «Интеру» откровенно повезло в этом эпизоде. Вся концрвка тайма проходила под аккомпанимент атак испанцев. Ни на секунду хозяева не сбавляли давления на половине поля миланцев.

В начале второго тайма «Интер» чуть взвинтил темп, но вновь пропустил разящую атаку от басков, которая только чудом не увенчалась успехом. Далее, Мендес опасно исполнил штрафной удар. Мяч, обогнув стенку, полетел под самую штангу — Зоммер потащил в прыжке, оставив свою команду в игре, и следом всё тот же опытный Зоммер взял удар нападающего Микеля Оярсабаля после углового.

Удивительное дело, «Реал Сосьедад» во внутреннем чемпионате идёт далеко не на первых позициях, более того, последнюю игру и вовсе проиграл мадридскому «Реалу». А до этого пропустил три мяча от «Гранады». Но миланцы в матче с испанским клубом не тянут даже на середняка Ла Лиги. Такое ощущение, что гости сыграли главный матч с «Миланом» в Серии А, где и оставили все эмоции.

На 64-й минуте случился эпизод, который, мог поставить крест на амбициях «Интера» в этом матче. Арбитр посчитал, что полузащитник миланского клуба Николо Барелла умышленно наступил на игрока «Сосьедада», выписав ему мгновенную красную карточку. Но позже, по совету судей ВАР, проследовал к монитору и своё решение отменил.

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Первую более-менее опасную атаку в игре итальянский клуб провёл только после 70-й минуты. Да и ту хозяева нейтрализовали без особых проблем. Появившийся на поле Маркус Тюрам имел небольшие шансы на рывке уйти от обороны испанцев, но не рассчитал скорость, а поле уже закончилось.

Гранд остаётся грандом. На 87-й минуте хаос в штрафной хозяев закончился голом капитана «Интера» Лаутаро Мартинеса. Стоило ли так долго спать, чтобы проснуться в самом конце матча? Но фаворит проснулся и начал нанизывать атаку на атаку на ворота голкипера Алекса Ремиро. Игра азканчивалась под градом сплошных атак итальянцев, но баски удержали ничью.