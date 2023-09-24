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Массовое побоище под флагом России. Марш футбольных фанатов в Польше закончился кошмаром

Останавливать обезумевших болельщиков пришлось полиции.
Массовое побоище под флагом России. Марш футбольных фанатов в Польше закончился кошмаром
24 сентября 2023 10:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

Чемпионат Европы по футболу 2012 года запомнился не только блистательной победой сборной Испании, но и фанатскими беспорядками. За время турнира было зарегистрировано немало стычек, самая значительная из которых пришлась как раз на день противостояния России и Польши. Причём, болельщики не стали даже дожидаться самого матча.

Массовое побоище развернулось под огромным российским триколором.

День России в Варшаве

На Евро-2012 сборная России попала в группу с одной из стран-хозяев турнира Польшей. Отношения между фанатами двух команд всегда были, мягко говоря, напряжёнными, так что к их встрече на турнире изначально готовились с усиленным вниманием, чтобы не допустить серьёзного конфликта.

Сделать это оказалось вдвойне сложнее из-за того, на какую дату выпало само противостояние. По иронии, поляки должны были принимать россиян в Варшаве 12 июня, то есть в День России. Болельщики, приехавшие в польскую столицу, игнорировать национальный праздник вовсе не собирались, а значит весь день на улицах польской столицы должен был маячить известный триколор. Увы, уже сам этот факт мог послужить для местных фанатов поводом для провокации, не говоря уж о советской символике.

Последнюю, впрочем, организаторы патриотического шествия пообещали не использовать. В итоге власти одобрили акцию, организованную россиянами, и разрешили им стройной колонной пройти через город к стадиону. Безопасность болельщикам должны были обеспечить полицейских: всего иностранцев в тот день охраняло около шести тысяч правоохранителей. Примечательно, что премьер-министр Польши даже призывал своих соотечественников присоединится к акции, но единения народов не произошло и близко.

Источник фото: Getty Images

Поначалу, впрочем, марш проходил без эксцессов. Фанаты с национальными флагами стартовали от Музея войска польского, как то и было предписано городской администрацией. Путь до арены составлял оттуда всего около трёх километров казалось, что эту дистанцию россиянам удастся преодолеть довольно быстро… Однако уже через полчаса планы их оказались нарушены.

Побоище на мосту

Первые стычки на улицах Варшавы начались около восьми часов вечера. Польские болельщики, окружавшие российскую колонну, стали прорываться сквозь оцепление. Место для нападения местные ультрас, похоже, выбирали сознательно. Фанаты кинулись на соперников, когда те переходили мост через Вислу: бежать оттуда было практически некуда.

Полиция с напором хулиганов, скандировавших антироссийские лозунги, не справлялась совершенно. Патриотический праздник за считанные минуты превратился в страшное побоище. В толпе начали завязываться драки, зачастую - довольно жестокие: фанаты разбивали друг другу лица в кровь. По свидетельствам очевидцев, польские ультрас нападали на россиян практически без разбора, зачастую избивая своих жертв толпой.

Источник фото: РИА Новости

Вскоре полицейским пришлось вмешаться уже по-настоящему. Польские скинхеды не стеснялись драться и с сотрудниками правопорядка, так что в ход у последних пошли и силовые методы: дубинки, водомёты и даже слезоточивый газ. Вытаскивать пострадавших россиян из колонны просто не успевали: около скорой помощи в тот момент уже стояла очередь побитых болельщиков.

Купировать угрозу удалось спустя почти час после начала массовой драки. За это время, по данным BBC, польская полиция совершила более полусотни арестов — и это число ещё явно не дотягивало до реально количества виновных в трагедии.

Источник фото: РИА Новости

К несчастью, ситуация на улицах города не отличалась практически ничем и после матча, который закончился ничьей 1:1. Драки между фанатами из России и Польши продолжались практически всю ночь и вновь были остановлены лишь после вмешательства полицейских. Варшавская стычка до сих пор остаётся одним из самых жутких эпизодов в истории российского фанатского движения и одним из главных организаторских провалов в истории Евро.

источник: «Советский спорт»
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