«Нам не хватило быстроты принятия решений». Личка — о поражении от «Спартака»

Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» со счетом 1:0 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги. Бело-голубые потерпели первое поражение в РПЛ с первого тура (21 июля от «Краснодара» — 1:3). После матча в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» главный тренер динамовцев Марцел Личка подвёл итоги дерби, высказался об игре новичках и оценил спад Константина Тюкавина.

— В матче со «Спартаком» как-то не задалось. Вы после игры с «Пари НН» сказали, что убили сами себя. Что сегодня пошло не так?

— Сегодня всё то же самое. Ошибка, контратака в начале игры и соперник забивает. Это футбол. Идёшь и играешь недостаточно агрессивно в последних 20 метрах от чужих ворот. Хороший пример — 2 тайм. Карраскаль и Тюкавин принимают два часа мяч, а надо бить по воротам. Отсутствует принятие быстрых решений. Если у тебя три таких момента здесь, со «Спартаком», и ты их не реализовываешь, конечно, не выиграешь.

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— Вы на эту игру выставили схему 4-2-4, по крайней мере в соцсетях «Динамо» была именно такая схема.

— Была схема 4-1-3-2. Чавес был опорным. Когда я выпустил Скопинцева, мы перестроились на 3-4-3, можно сказать. Пошли на риск, пытались сравнять счёт. Но всё впустую вышло.

— Вопросы по заменам. Проигрываете 1:0, но вы убираете сначала Смолова, потом Тюкавина, т.е. убираете двух нападающих. Можете объяснить, почему?

— Потому что я жду от них голов. В прошлой игре не забили, в позапрошлой не забили, в Краснодаре не получилось забить. Я жду, от них результата. Забивали бы голы и не было бы этих вопросов. Я выпустил Скопинцева, был впереди Муми Нгамалё, Гладышев, который входил в игру вместе с Макаровым. Было три человека впереди, бегали между линий. Гладышев нападающий, а Скопинцев играет по линии.

Мне не понравился момент, где Скопинцев играет как десятка, Макаров пытается атаковать. Если ты пришёл на другую позицию, успевай вернуться на свою позицию назад, когда атака закончилась. Потом начинаем играть длинными пасами, а там стоят высокие Мартинс, Бабич, Дуарте. Зачем мы играем верхом, если против них один низкий Гладышев? Нам надо играть в короткий пас.

— Тюкавин этим летом женился и у него снизилась результативность. Как считаете, тут есть связь?

— Нет, не уверен. Всё будет хорошо, будем тренироваться, работать, бить по воротам, и реализация улучшится.

Источник фото: Андрей Аносов / «Совспорт»

— Хорхе, Чавес и Бителло провели уже несколько матчей, можете как-то оценить их?

— Вы видите, что все эти игроки: Бителло, Хорхе, Чавес — не боятся играть с мячом, принимать его в опасных зонах, разворачивать игру, играть без мяча. Сегодня Луису, думаю, было полегче играть здесь, в середине с Диего, который помогал ему. Но я доволен этими игроками, я уверен, они будут прогрессировать. Такие футболисты как Смолов и Тюкавин которые будут ещё больше играть с Чавесом, Бителло и Хорхе будут играть лучше, и таких игроков будет становиться больше.

— У «Динамо» до перерыва на сборные, казалось, всё идёт вверх, а после перерыва как будто всё пошло не так.

— Место, на котором мы сейчас находимся -результат того, что мы не забиваем. Мы должны были побеждать Нижний, должны были побеждать после 90 минуты в Краснодаре. Сегодня мы должны были как минимум 1 очко забрать. Реализация подводит.