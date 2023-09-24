ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Нам не хватило быстроты принятия решений». Личка — о поражении от «Спартака»

Главный тренер «Динамо» рассказал о причинах неудачи в принципиальном дерби.
«Нам не хватило быстроты принятия решений». Личка — о поражении от «Спартака»
24 сентября 2023 12:00
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» со счетом 1:0 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги. Бело-голубые потерпели первое поражение в РПЛ с первого тура (21 июля от «Краснодара» — 1:3). После матча в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» главный тренер динамовцев Марцел Личка подвёл итоги дерби, высказался об игре новичках и оценил спад Константина Тюкавина.

— В матче со «Спартаком» как-то не задалось. Вы после игры с «Пари НН» сказали, что убили сами себя. Что сегодня пошло не так?
— Сегодня всё то же самое. Ошибка, контратака в начале игры и соперник забивает. Это футбол. Идёшь и играешь недостаточно агрессивно в последних 20 метрах от чужих ворот. Хороший пример — 2 тайм. Карраскаль и Тюкавин принимают два часа мяч, а надо бить по воротам. Отсутствует принятие быстрых решений. Если у тебя три таких момента здесь, со «Спартаком», и ты их не реализовываешь, конечно, не выиграешь.

Источник фото: РИА Новости

— Вы на эту игру выставили схему 4-2-4, по крайней мере в соцсетях «Динамо» была именно такая схема.
— Была схема 4-1-3-2. Чавес был опорным. Когда я выпустил Скопинцева, мы перестроились на 3-4-3, можно сказать. Пошли на риск, пытались сравнять счёт. Но всё впустую вышло.

— Вопросы по заменам. Проигрываете 1:0, но вы убираете сначала Смолова, потом Тюкавина, т.е. убираете двух нападающих. Можете объяснить, почему?
— Потому что я жду от них голов. В прошлой игре не забили, в позапрошлой не забили, в Краснодаре не получилось забить. Я жду, от них результата. Забивали бы голы и не было бы этих вопросов. Я выпустил Скопинцева, был впереди Муми Нгамалё, Гладышев, который входил в игру вместе с Макаровым. Было три человека впереди, бегали между линий. Гладышев нападающий, а Скопинцев играет по линии.

Мне не понравился момент, где Скопинцев играет как десятка, Макаров пытается атаковать. Если ты пришёл на другую позицию, успевай вернуться на свою позицию назад, когда атака закончилась. Потом начинаем играть длинными пасами, а там стоят высокие Мартинс, Бабич, Дуарте. Зачем мы играем верхом, если против них один низкий Гладышев? Нам надо играть в короткий пас.

— Тюкавин этим летом женился и у него снизилась результативность. Как считаете, тут есть связь?
— Нет, не уверен. Всё будет хорошо, будем тренироваться, работать, бить по воротам, и реализация улучшится.

Источник фото: Андрей Аносов / «Совспорт»

— Хорхе, Чавес и Бителло провели уже несколько матчей, можете как-то оценить их?
— Вы видите, что все эти игроки: Бителло, Хорхе, Чавес — не боятся играть с мячом, принимать его в опасных зонах, разворачивать игру, играть без мяча. Сегодня Луису, думаю, было полегче играть здесь, в середине с Диего, который помогал ему. Но я доволен этими игроками, я уверен, они будут прогрессировать. Такие футболисты как Смолов и Тюкавин которые будут ещё больше играть с Чавесом, Бителло и Хорхе будут играть лучше, и таких игроков будет становиться больше.

— У «Динамо» до перерыва на сборные, казалось, всё идёт вверх, а после перерыва как будто всё пошло не так.
— Место, на котором мы сейчас находимся -результат того, что мы не забиваем. Мы должны были побеждать Нижний, должны были побеждать после 90 минуты в Краснодаре. Сегодня мы должны были как минимум 1 очко забрать. Реализация подводит.

источник: «Советский спорт»
Массовое побоище под флагом России. Марш футбольных фанатов в Польше закончился кошмаром
Массовое побоище под флагом России. Марш футбольных фанатов в Польше закончился кошмаром
Останавливать обезумевших болельщиков пришлось полиции.
24.09.2023 10:00
Футбол
автор: Сергей Колесников
За себя и за того парня. Вышедший на замену Максименко отстоял победу «Спартака»
За себя и за того парня. Вышедший на замену Максименко отстоял победу «Спартака»
В матче 9-го тура Российской премьер-лиги команда Гильермо Абаскаля обыграла «Динамо».
23.09.2023 21:16
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Роналду и Канте разрывают, Неймар снова теряет очки. Как дела у звёзд в Саудовской Аравии
Роналду и Канте разрывают, Неймар снова теряет очки. Как дела у звёзд в Саудовской Аравии
У Бензема конфликт с тренером.
23.09.2023 17:00
Футбол
автор: Матвей Макаренко
«Играют словно при Гвардиоле». Как Кержаков становится главным послом российского футбола в Европе
«Играют словно при Гвардиоле». Как Кержаков становится главным послом российского футбола в Европе
Величайший бомбардир сборной стремится стать лучшим тренером из России.
23.09.2023 15:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
Роналду снял корону с Месси. Криштиану разрывает cаудовский футбол, пока Лео поломали в США
Роналду снял корону с Месси. Криштиану разрывает cаудовский футбол, пока Лео поломали в США
Криштиану сделал дубль за «Аль-Наср» и стал лучшим бомбардиром.
23.09.2023 09:30
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Абаскаль назвал Промеса лучшим футболистом в России. Статистика с этим поспорит
Абаскаль назвал Промеса лучшим футболистом в России. Статистика с этим поспорит
В этом сезоне у звёздного голландца всего два гола в чемпионате России.
22.09.2023 16:00
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Еврокубковое чудо. Балканский клуб установил новый рекорд Лиги конференций
Еврокубковое чудо. Балканский клуб установил новый рекорд Лиги конференций
Еще в первом тайме команда разгромно проигрывала.
22.09.2023 13:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
«Ни копейки не дали на содержание школы». Слуцкий жёстко прошёлся по РФС из-за штрафа
«Ни копейки не дали на содержание школы». Слуцкий жёстко прошёлся по РФС из-за штрафа
За ассоциацию тут же вступились журналисты.
22.09.2023 12:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Новый король Кипра. Кокорин отметил возвращение в «Арис» голом в еврокубках
Новый король Кипра. Кокорин отметил возвращение в «Арис» голом в еврокубках
Российский форвард приехал из Италии на Кипр спасать клуб.
21.09.2023 23:14
Футбол
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.