Голы в РПЛ или угловые в АПЛ? Главные статистические тренды европейского футбола в нынешнем сезоне

Ни для кого не является секретом, что статистика – один из определяющих факторов в современном футболе. Каждый топ-клуб имеет в своем арсенале штат профессиональных аналитиков, которые способны собрать данные обо всем и конвертировать анализ в цифры. Количество аутов, удалений, средняя скорость – без подобных подсчетов не обходится ни одна подготовка к матчу, который мы можем смотреть, не задумываясь о том, насколько тщательно проработано и разобрано каждое действие игроков команды.

Безусловно, статистический фактор учитывается и в ставках: именно этот тренд и определяет коэффициент на ваши любимые линии. Также, благодаря анализу сами игроки могут определять исход событий, и особенно ценно улавливать статистические тенденции раньше букмекеров. Потому, вместе со Smart Tables мы собрали главные статистические данные европейских топ-лиг для вашего комфорта и будущих побед.

ГОЛЕАДОРЫ В АПЛ

Главным трендом первых 6 туров Английской Премьер-Лиги стала реализация. Приток новых высококлассных форвардов позволил увеличить её аж на целых 5% (в пределах статистической погрешности). При этом, самым голевым отрезком чемпионата стал второй тайм, а вот первая половина наоборот, немного упала в голевой активности.

Выражается это и в ударах – теперь же среднее количество составляет 27,5 вместо 25,4. Соответственно, увеличилось и количество ударов в створ: по сравнению с прошлым сезоном их сумма увеличилась на 12% (9,85 вместо 8,78). И не забываем про пенальти, данный элемент игры тоже возрос с 0,2 до 0,29 в среднем за матч.

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Присутствуют и более сенсационные изменения. Вот вам такой факт: количество аутов за матч существенно уменьшилось (34,4 вместо 40,1 в прошлом сезоне), и это несмотря на то, что последние годы игровое время только увеличивается, что также влияет на статистику чемпионата, в особенности, на объём фолов и офсайдов. Таким образом, в среднем за матч игроки фолят 22,47 раз за игру (ранее было 20,12). В положении вне игры футболисты оказались 3,76 раз вместо 3,47 годом ранее.

Если вы еще не убедились в росте зрелищности в АПЛ, то настало время для самого возросшего статистического факта: количество удалений за матч возросло… в 5 раз. Если ранее за игру мы наблюдали 0,05, то теперь количество составляет 0,24.

СПОКОЙСТВИЕ В ЛА ЛИГЕ

Испанский чемпионат всегда являлся «низовым» в представлении букмекеров. Выражается это по большей части в забитых мячах. В этом сезоне среднее количество голевых действий составляет 3 вместо 2,5 годом ранее – очень примечательная тенденция роста, которую стоит учитывать при ставках. Но не стоит забывать тот факт, что уже последние четыре сезона тотал всего чемпионата равняется 2,5. Остается лишь наблюдать, в какую сторону уведет тенденция повышающейся реализации. При подобном росте особое внимание стоит уделить количеству офсайдов. При имидже «верховой» лиги количество положений вне игры увеличилось на 0,25.

Из интересного: увеличение общего числа ударов в створ. Ранее он крутился возле отметки 8,4, а теперь находится в районе 9,15 за матч. Также, заметно уменьшилось количество удалений (0,22 вместо 0,3). Однако, сумма фолов за матч отмечается ростом – почти 28 сейчас, годом ранее было 26,87.

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Это основные данные, на которые стоит обратить внимание при ставках на матчи испанского чемпионата. Ключевые перемены: рост реализации и активности в атаке, но при этом, в угоду красивой игре снижается количество фолов и предупреждений.

СТАБИЛЬНОСТЬ В СЕРИИ А

Начало итальянской лиги не преподнесли каких-либо значительных изменений, однако все равно не лишила нас некоторых перспективных для ставок статистических изменений. Из ключевых можно отметить:

Рост результативности – 2,62 против 2,45, но при этом, снизилось количество ударов (24,8 вместо 26,6), с ударами в створ аналогичная история: 7,9 за матч вместо 8,45 годом ранее. Но как бы парадоксально это не звучало, возрос объем одиннадцатиметровых ударов: ранее он составлял 0,21 за игру, теперь же в районе 0,28. Фолы и кол-во удалений не претерпели серьезных изменений и колеблются возле отметок 24 и 0,17 соответственно.

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Из любопытных данных выделяется падение количества угловых: 9,28 сейчас, 9,6 в прошлом сезоне – определенно обратить взор на данную линию.

АНОМАЛИЯ В БУНДЕСЛИГЕ

Врываемся в анализ немецкого чемпионата и сходу подмечаем, что чемпионат поразил настоящий «бум» результативности. Если в прошлом сезоне количество голов за игру составляло всего 3,09 за игру, то теперь находится в отметке 3,64 – просто фантастика. 64% матчей завершаются с исходом «обе забьют». Любители ставить на тотал – вам нужно присмотреться к Германии. Но при этом, необходимо предостеречь: количество ударов в створ не претерпело серьезных перемен – 15,87 после 16,22.

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Удивительно, что при таком атакующем стиле немецких команд очень заметно понизилось количество офсайдов за игру – было 4,64, а теперь 3,18. Вот что значит настоящая «немецкая точность», а вам лишь остается посоветовать изучать офсайдные тенденции команд Бундеслиги.

В остальном же колоссальных изменений не наблюдается, разве что количество пенальти (0,38 против 0,31) и объем аутов (40,42 вместо 42,4).

ДРУЖЕЛЮБНАЯ ЛИГА 1

Не лишил своих поклонников элемента сенсационности и французский чемпионат. В первую очередь, из-за количества красных карточек. Если в прошлом году рефери удаляли игроков 0,47 раз за матч, то теперь всего-лишь 0,11. При этом, существенно снизился объем 11-метровых ударов: 0,26 вместо 0,49.

Поубавила лига и в результативности: 2,87 против 3,29 в прошлом сезоне, однако немного повысилось количество ударов (26,13 на 25,34). В остальных же аспектах лига осталось неизменной и не представляет особого интереса для необычных ставок.

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БЬЮЩАЯ РПЛ

Ну и куда же без нашего любимого российского чемпионата. Тут тоже можно выделить несколько интересных моментов.

Отдельного внимания при ставках достойны офсайды и желтые карточки – общее количество положений «вне игры» за матч составляет 3,38 (на 0,16 больше), а вот отсутствие мотивации в турнире отразились в падении общего числа предупреждений за игру. Если в прошлом сезоне за 90 минут арбитр показывал 4,75 «жк», то на старте нынешнего сезона их число колеблется в отметке в 3,58. Заострим внимание и на удалениях – их объем снизился незначительно, но предвещает выгодную тенденцию – 0,25 в прошлом году, а теперь 0,21. Позволяет прибегать к ставкам на отсутствие красных карточек в игре

ФК "Краснодар"

Это далеко не все статистические факты, на основе которых можно опираться при ставках. Скажу вам больше, далеко не все чемпионаты. Мы собрали для вас все самое основное, но если вы хотите следить за более детальными аналитическими изменениями – об этом уже позаботились в Smart Table.