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Пьяный судья прославился на весь мир. Сергея под руки уводили с поля!

История вирусного видео.
Пьяный судья прославился на весь мир. Сергея под руки уводили с поля!
30 сентября 2023 00:00
автор: Глеб Томашевский
автор фото: Getty Images

Чемпионат Белоруссии по футболу редко попадает на первые полосы мировых спортивных изданий. Однако в 2008 году местная лига внезапно прогремела на всю планету. Всё благодаря странному поведению арбитра на поле.

Сергея Шмолика тогда мгновенно окрестили «пьяным судьей», а видео с его участием стало хитом.

Взлет и падение

Еще в 1980-е годы Шмолик пытался построить карьеру футболиста. Однако уже в 19 лет Сергей получил травму колена, из-за которой на всех игровых перспективах пришлось поставить крест. Впрочем, с футболом юноша не расстался. Уже совсем скоро он дорос до работы на главных матчах страны в качестве арбитра. Коллеги отмечали его отличную физическую форму и прекрасное чтение игры.

В Белоруссии Шмолика считали самым талантливым судьей и прочили ему большое будущее. В 28 лет он получил статус рефери ФИФА, начал привлекаться к матчам на международной арене. Однако до топового уровня добраться так и не удалось. Весь еврокубковый и международный опыт Сергея ограничивался квалификационными раундами соревнований.

АБФФ

Бывший белорусский судья Юрий Савицкий рассказывал, что в какой-то момент Шмолик попросту снизил к себе требования. Вероятно, причиной стали проблемы с мотивацией: Сергею хотелось расти на международной арене, но престижных назначений не давали.

При этом на родине Шмолик оставался первой скрипкой. Федерация даже иногда разрешала ему не сдавать те или иные нормативы. И дело было не только в особом отношении. Арбитра начинали беспокоить различные болячки.

Инцидент в Витебске

В 2008 году Шмолика беспокоила спина. Судить сезон он начал не сразу, хотя годом ранее это не помешало ему стать лучшим арбитром Белоруссии. В 13-м туре Сергей получил назначение на встречу «Витебска» с «Нафтаном». Там и случился роковой инцидент.

До перерыва всё было нормально. А вот во втором тайме движения арбитра стали очень странными. Со стороны казалось совершенно очевидным: рефери находится в состоянии алкогольного опьянения. До конца матча Шмолик простоял в центральном круге, нелепо переминаясь. После финального свистка судью пришлось уводить с поля под руки. Он шел, пошатываясь и странно изогнувшись, и нелепо приветствовал трибуны.

АБФФ

Видео с уходящим с поля Шмоликом мгновенно стало хитом в интернете и всех мировых СМИ. Любители футбола по всему свету смеялись над «пьяным судьей». Сам же он отрицал, что выпил перед игрой, хотя тест показал наличие изрядной дозы алкоголя в крови. Сергей признался, что накатил уже после матча, чтобы снять стресс и боль в спине. На вопрос, зачем он это сделал прямо перед проверкой на алкоголь, рефери ответил, что в тот момент плохо воспринимал ситуацию.

Увы, судьба Шмолика была решена. Белорусская федерация футбола пожизненно отстранила его от работы на матчах. На заседание Сергей не приехал, впоследствии заявив, что там и так было «всё решено». Естественно, смириться со столь суровым наказанием арбитру было сложно. В одном из интервью он заявил, что его наказали «хуже, чем убийцу». Впрочем, применение себе рефери нашел: стал тренировать молодых и сейчас утверждает, что у него в жизни всё отлично.

источник: «Советский спорт»
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