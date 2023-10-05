«Чисто Питер» напугал медиафутбол. Клуб «Зенита» попал под волну хейта

С 2022 года медиафутбол продолжает набирать обороты и кажется, что стремительное развитие будет только продолжаться. Небольшой блогерский коллектив смог создать один из крупнейших спортивных проектов страны, к которому присоединились крупнейшие сообщества из мира российского футбола и не только.

В крайнем сезоне на медийном поприще можно было наблюдать целую россыпь из команд, чьими игроками или основателями стали звездные личности. Тут вам «ФК 10», созданный комиками Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, рэперский клуб «GOAT». Даже в сообществе российского MMA решили присоединиться к интересному проекту. Речь идет про команду «Fight Nights» Камила Гаджиева.

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Присутствуют и самобытные коллективы, зародившие формат, вроде «Амкала» и «2DROTS», но теперь к ним в придачу пришли самые настоящие мастодонты российского футбола: начиная от команды Василия Уткина - «Эгриси», заканчивая проектом московского «Спартака» с названием «Народная команда». Медиалига превратилась в что ни на есть «вечеринку» с россыпью звезд разного масштаба.

Неудивительно, что боссы питерского «Зенита» не смогли пройти мимо этой «тусовки». Нынешние гегемоны российского футбола не остались в стороне и объявили о создании своей медиафутбольной команды с интересным названием «Чисто Питер». Петербуржцы решили не выстраивать систему поэтапно, а вместо этого ворвались, как говорится, с полным размахом.

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Главным тренером стал экс-зенитовец Владислав Радимов. Под него удалось собрать неплохих для местного уровня футболистов, а в придачу подтянуть блогеров, так или иначе связанных с «Зенитом» - сотрудничеством или симпатией. К примеру, одним из новобранцев оказался известный «фифер» (так называют тех, кто снимает видео по игре FIFA) Гена Миллер. Ну а «вишенкой на торте» стали ветераны питерского футбола Анатолий Тимощук и Александр Медведев. Да да! Президент питерского клуба не упустил возможность поиграть в МФЛ.

Источник фото: МФК «Чисто Питер»

Под серьезные задачи выделили соответствующий бюджет, однако не все коллеги по цеху оценили такой «шейховский» подход и обрушились с критикой на новоиспеченный клуб:

- Мы, по сути, из медиафутбола смогли построить свой домик. Каждый смог. А здесь приходит большая корпорация. На дистанции ты с ними не сможешь конкурировать, хоть убей. Там другой уровень админресурса, бюджета. Вот представьте: у тебя маленькая такая ферма. Ты там птенчиков выращиваешь. А потом приходит огромный конгломерат фермерских угодий и просто тебя скупает, либо твой рынок ставит в такие рамки, где ты продавать ничего не сможешь, - заявил Артем «Райзен» Кузьмин, президент МФК «BrokeBoys»

Нелюбовь к питерскому клубу в около медийных кругах оказалась настолько высокой, что некоторые его представители вовсе предлагали не допускать коллектив до участия в четвертом сезоне МФЛ. Одним из самых ярых противников стал Никита Панасюк, президент «2DROTS» - самого титулованного медиафутбольного клуба.

Источник фото: МФК «Чисто Питер»

Если рассматривать первоначальную концепцию медиафутбола, нелюбовь к богатому клубу понять можно. Тем более, самыми активными противниками допуска стали представители команд, которые практически с самого начала выстраивали систему без больших вложений, имея лишь небольшую популярность из-за деятельности отдельных блогеров на YouTube.

В противовес их позиции, в пример можно привести такие коллективы, как «ФК 10» - проект комиков и холдинга Medium Quality, принадлежащего «ВКонтакте», команду Камила Гаджиева, и на худой конец, «Народную Команду» московского «Спартака». Однако, все вышеперечисленные клубы обладают какой-либо подноготной, а последние привезли в Россию Хакима Зиеша и нередко устраивали огненные перфомансы на стадионе красно-белых, что само по себе - огромнейший вклад в развитие.

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В конечном итоге «Чисто Питер» допустили к участию в крайнем сезоне МФЛ, но огромный бюджет и безграничные возможности не позволили как следует заявить о себе. За клуб поиграли Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, а Александр Медведев установил рекорд лиги, став самым возрастным игроком в истории турнира (68 лет). С 6 очками команда заняла третье место в группе «D» и уступила в стыковых матчах «Fight Nights».

Источник фото: МФК «Чисто Питер»

Периодически в сторону проекта прилетала критика за его искусственность, а некоторые предполагали, что подход руководства команды и вовсе может убить лигу. Во всяком случае, мы стали свидетелями того, как питерскому клубу не удалось стать гегемоном в ещё одном футбольном соревновании, и теперь будущее коллектива находится под сомнением, ведь до сих пор неясно: выстоит ли «Чисто Питер» под большим давлением со стороны конкурентов? А если задуматься о более глобальных вещах: оправдывает ли цель потраченные средства?