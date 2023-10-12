Рыцарь советского футбола. Олимпийский чемпион хотел отдать медаль партнёру по сборной

Чтобы рассказать о сём многообразии личности Никиты Симоняна и его роли в истории отечественного футбола в целом, не хватит и формата полноценной книги. Бомбардир, тренер, функционер и открытый к общению человек — это всё о нём. В его очередной день рождения редакция «Советского спорта» присоединяется ко всем тем тысячам поздравлений, которые ему предстоит получить и вспоминает самые яркие детали его биографии.

Мкртыч из Армавира

Начать стоит с того, что Никитой Павловичем Симонян стал уже, будучи футболистом. Родители дали ему имя Мкртыч — в честь деда. Его отец, Погос Мкртычевич, работал сапожником. Казалось бы, настоящее раздолье для мальчишки, который регулярно приходил домой в разорванной и разбитой обуви после дворовых баталий с мячом. На самом же деле, ему немало доставалось от отца, который никак не мог примириться с этим «баловством», да и впоследствии долго не мог заставить себя увлечься футболом. В дальнейшем Погос Мкртычевич так же долго привыкал к новому имени сына и, оказавшись на трибуне, регулярно переспрашивал, кому постоянно кричат «Никита, давай».

Отказал Сталину

После переезда в Москву Симонян три года отыграл за «Крылья Советов».Для этого тренерам команды пришлось пойти на хитрость, сказав его отцу, что сын едет поступать в авиационный институт. Но настало время двигаться дальше — и Никита принимает решение перейти в «Спартак». Но его к тому времени уже ждали в другом столичном клубе — «Торпедо».

Так что молодому футболисту пришлось пройти через непростой разговор с Иваном Лихачёвым — директором завода, впоследствии получившим его имя. Лихачёв вёл беседу в максимально жёстком тоне, презрительно называя «Спартак» «тряпичниками» и призывая играть за «индустрию». Но вынужден был отступить, напоследок заявив, что дорога в «Торпедо» для футболиста закрыта.

Источник фото: личный архив Никиты Симоняна

Настойчиво звали Никиту и в тбилисское «Динамо», напирая на тот факт, что большая часть его детства прошла в Сухуми, куда семья переехала из Армавира. Но самое большое испытание на долю Симоняна пришлось, когда им заинтересовался футбольный клуб ВВС — любимое детище Василия Сталина. К сыну вождя нападающего доставили прямиком со сборов в Кисловодске. Отказать всемогущему Сталину в ту пору было делом немыслимым, но в итоге разговор закончился словами Василия Иосифовича: «Спасибо, что говоришь мне правду» и футболист был отпущен с миром. Симонян до сих пор вспоминает то решение Сталина, давшее ему возможность стать тем, кем он стал.

Дружба дороже золота

За время выступлений в «Спартаке» Симонян стал четырёхкратным чемпионом СССР и дважды выигрывал кубок страны, до сих пор являясь лучшим бомбардиром в истории столичного клуба. С этими Играми связана ещё одна яркая деталь биографии прославленного футболиста. По правилам тех лет медали получали только те игроки, которые появились на поле в финальном матче.

И после награждения Симонян попытался отдать награду не попавшей в состав на решающую игру молодому Эдуарду Стрельцову. Стрельцов ответил на это «Спасибо, Никита, но медали у меня ещё будут». Как известно, в дальнейшем в силу трагического стечения обстоятельств, тяжёлых испытаний в карьере Эдуарда Анатольевича было больше, чем спортивных побед. А поступок его товарища по команде заслуживает настоящего восхищения.

Источник фото: личный архив Никиты Симоняна

Когда Никита Павлович только начинал свою тренерскую работу, у него случился конфликт с капитаном команды. Обладавший непререкаемым авторитетом на поле и в раздевалке Игорь Нетто грубо ответил ему на просьбу жёстче действовать в единоборствах. После чего Симонян поставил вопрос ребром «В «Спартаке» останешься либо ты, либо я». Команда поддержала тренера и растерянный Нетто пришёл с извинениями, выразив готовность встать на колени. На что Никита Павлович ответил: «Ещё не хватало, чтобы великий Нетто так унижался» - и конфликт был улажен.

Возвращение к корням

Из «Спартака» Симонян уходил не раз. Впервые это пришлось сделать не по своей воле, когда после автомобильной аварии с участием Юрия Севидова скончался академик Рябчиков — ведущий в стране специалист по разработке ракетного топлива. Академик Келдыш на суде требовал высшей меры наказания для футболиста. Расстрела удалось избежать, но приговор оказался суровым — 10 лет тюремного заключения. Симонян хлопотал за Севидова во всех инстанциях, в том числе обратившись и к Юрию Гагарину, на что получил категоричный ответ: «Вы бы знали, какого он человека убил». Впрочем, Юрий Алексеевич быстро оттаял и они начали обсуждать возможность проведения товарищеского матча между «Спартаком» и отрядом космонавтов. Планам помешала гибель Гагарина, а Симонян в первый раз покинул ставший родным клуб.

Источник фото: личный архив Никиты Симоняна

Во второй раз Никита Павлович уходил из «Спартака» уже по своей воле — его, армянина по крови, позвал на работу ереванский «Арарат». Николай Старостин, отпуская тренера, сказал ему: «Иди, но знай — дверь назад для тебя не закрыта. Ведь если тебя разрезать, у тебя внутри только два цвета — красный и белый». С именем Симоняна связаны наивысшие успехи «Арарата» в советскую эпоху — в 1973 году ереванцы выиграли чемпионат и Кубок СССР, сделав золотой дубль. Но Старостин оказался прав — где бы ни оказывался Симонян, его сердце по-прежнему оставалось с любимой командой.

В настоящий момент легенда отечественного футбола продолжает плодотворно трудиться на благо российского спорта, занимая пост первого вице-президента РФС. Наш футбол переживает сейчас самые непростые времена в своей истории, поэтому опыт таких людей как Симонян — это золотой фундамент наших будущих побед. С днём рождения, Никита Павлович!