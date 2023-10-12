ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Рыцарь советского футбола. Олимпийский чемпион хотел отдать медаль партнёру по сборной

12 октября свой 97-й день рождения отмечает чемпион Игр в Мельбурне Никита Симонян.
Рыцарь советского футбола. Олимпийский чемпион хотел отдать медаль партнёру по сборной
12 октября 2023 11:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: архив «Совспорта»

Чтобы рассказать о сём многообразии личности Никиты Симоняна и его роли в истории отечественного футбола в целом, не хватит и формата полноценной книги. Бомбардир, тренер, функционер и открытый к общению человек — это всё о нём. В его очередной день рождения редакция «Советского спорта» присоединяется ко всем тем тысячам поздравлений, которые ему предстоит получить и вспоминает самые яркие детали его биографии.

Мкртыч из Армавира

Начать стоит с того, что Никитой Павловичем Симонян стал уже, будучи футболистом. Родители дали ему имя Мкртыч — в честь деда. Его отец, Погос Мкртычевич, работал сапожником. Казалось бы, настоящее раздолье для мальчишки, который регулярно приходил домой в разорванной и разбитой обуви после дворовых баталий с мячом. На самом же деле, ему немало доставалось от отца, который никак не мог примириться с этим «баловством», да и впоследствии долго не мог заставить себя увлечься футболом. В дальнейшем Погос Мкртычевич так же долго привыкал к новому имени сына и, оказавшись на трибуне, регулярно переспрашивал, кому постоянно кричат «Никита, давай».

Отказал Сталину

После переезда в Москву Симонян три года отыграл за «Крылья Советов».Для этого тренерам команды пришлось пойти на хитрость, сказав его отцу, что сын едет поступать в авиационный институт. Но настало время двигаться дальше — и Никита принимает решение перейти в «Спартак». Но его к тому времени уже ждали в другом столичном клубе — «Торпедо».

Так что молодому футболисту пришлось пройти через непростой разговор с Иваном Лихачёвым — директором завода, впоследствии получившим его имя. Лихачёв вёл беседу в максимально жёстком тоне, презрительно называя «Спартак» «тряпичниками» и призывая играть за «индустрию». Но вынужден был отступить, напоследок заявив, что дорога в «Торпедо» для футболиста закрыта.

Источник фото: личный архив Никиты Симоняна

Настойчиво звали Никиту и в тбилисское «Динамо», напирая на тот факт, что большая часть его детства прошла в Сухуми, куда семья переехала из Армавира. Но самое большое испытание на долю Симоняна пришлось, когда им заинтересовался футбольный клуб ВВС — любимое детище Василия Сталина. К сыну вождя нападающего доставили прямиком со сборов в Кисловодске. Отказать всемогущему Сталину в ту пору было делом немыслимым, но в итоге разговор закончился словами Василия Иосифовича: «Спасибо, что говоришь мне правду» и футболист был отпущен с миром. Симонян до сих пор вспоминает то решение Сталина, давшее ему возможность стать тем, кем он стал.

Дружба дороже золота

За время выступлений в «Спартаке» Симонян стал четырёхкратным чемпионом СССР и дважды выигрывал кубок страны, до сих пор являясь лучшим бомбардиром в истории столичного клуба. С этими Играми связана ещё одна яркая деталь биографии прославленного футболиста. По правилам тех лет медали получали только те игроки, которые появились на поле в финальном матче.

И после награждения Симонян попытался отдать награду не попавшей в состав на решающую игру молодому Эдуарду Стрельцову. Стрельцов ответил на это «Спасибо, Никита, но медали у меня ещё будут». Как известно, в дальнейшем в силу трагического стечения обстоятельств, тяжёлых испытаний в карьере Эдуарда Анатольевича было больше, чем спортивных побед. А поступок его товарища по команде заслуживает настоящего восхищения.

Источник фото: личный архив Никиты Симоняна

Когда Никита Павлович только начинал свою тренерскую работу, у него случился конфликт с капитаном команды. Обладавший непререкаемым авторитетом на поле и в раздевалке Игорь Нетто грубо ответил ему на просьбу жёстче действовать в единоборствах. После чего Симонян поставил вопрос ребром «В «Спартаке» останешься либо ты, либо я». Команда поддержала тренера и растерянный Нетто пришёл с извинениями, выразив готовность встать на колени. На что Никита Павлович ответил: «Ещё не хватало, чтобы великий Нетто так унижался» - и конфликт был улажен.

Возвращение к корням

Из «Спартака» Симонян уходил не раз. Впервые это пришлось сделать не по своей воле, когда после автомобильной аварии с участием Юрия Севидова скончался академик Рябчиков — ведущий в стране специалист по разработке ракетного топлива. Академик Келдыш на суде требовал высшей меры наказания для футболиста. Расстрела удалось избежать, но приговор оказался суровым — 10 лет тюремного заключения. Симонян хлопотал за Севидова во всех инстанциях, в том числе обратившись и к Юрию Гагарину, на что получил категоричный ответ: «Вы бы знали, какого он человека убил». Впрочем, Юрий Алексеевич быстро оттаял и они начали обсуждать возможность проведения товарищеского матча между «Спартаком» и отрядом космонавтов. Планам помешала гибель Гагарина, а Симонян в первый раз покинул ставший родным клуб.

Источник фото: личный архив Никиты Симоняна

Во второй раз Никита Павлович уходил из «Спартака» уже по своей воле — его, армянина по крови, позвал на работу ереванский «Арарат». Николай Старостин, отпуская тренера, сказал ему: «Иди, но знай — дверь назад для тебя не закрыта. Ведь если тебя разрезать, у тебя внутри только два цвета — красный и белый». С именем Симоняна связаны наивысшие успехи «Арарата» в советскую эпоху — в 1973 году ереванцы выиграли чемпионат и Кубок СССР, сделав золотой дубль. Но Старостин оказался прав — где бы ни оказывался Симонян, его сердце по-прежнему оставалось с любимой командой.

В настоящий момент легенда отечественного футбола продолжает плодотворно трудиться на благо российского спорта, занимая пост первого вице-президента РФС. Наш футбол переживает сейчас самые непростые времена в своей истории, поэтому опыт таких людей как Симонян — это золотой фундамент наших будущих побед. С днём рождения, Никита Павлович!

источник: «Советский спорт»
Сафонов и Дзюба — лучшие! Сборная месяца в РПЛ
Сафонов и Дзюба — лучшие! Сборная месяца в РПЛ
В символической дружине сентября оказались также сразу два летних новичка ЦСКА.
12.10.2023 09:30
Футбол
автор: Юрий Усынин
«У них было три пистолета». Звезду «Спартака» дерзко ограбили в собственной квартире
«У них было три пистолета». Звезду «Спартака» дерзко ограбили в собственной квартире
После этого Владимир обзавёлся оружием.
12.10.2023 08:00
Футбол
автор: Глеб Томашевский
Абаскаль остаётся в «Спартаке». Его увольнение стоит 1,5 миллиона евро
Абаскаль остаётся в «Спартаке». Его увольнение стоит 1,5 миллиона евро
Успехи клуба на весах перевешивают финансовый вопрос.
11.10.2023 14:30
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Евро обрёл дом. Стали известны хозяева турнира в 2028 и 2032 годах
Евро обрёл дом. Стали известны хозяева турнира в 2028 и 2032 годах
Чемпионат Европы через пять лет вернёт футбол на родину — в Великобританию, а ещё через четыре года турнир примут Италия с Турцией.
11.10.2023 12:30
Футбол
автор: Юрий Усынин
Россия рискует нарваться на разгром в игре с Камеруном. Соперники привезут сильнейший состав
Россия рискует нарваться на разгром в игре с Камеруном. Соперники привезут сильнейший состав
Вратарь из «Манчестер Юнайтед» и форвард из «Баварии» приедут на матч в Россию.
11.10.2023 09:00
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Иван, родства не помнящий. Вратарь «Лацио» отказался играть за сборную России
Иван, родства не помнящий. Вратарь «Лацио» отказался играть за сборную России
Команда Валерия Карпина вряд ли что-то потеряет от решения Проведеля.
10.10.2023 21:00
Футбол
автор: Владимир Лазарев
Россию опять обманули. Решение УЕФА о допуске наших футболистов отменено
Россию опять обманули. Решение УЕФА о допуске наших футболистов отменено
Громкие заявления, сделанные европейскими футбольными властями, на деле оказались пустыми разговорами.
10.10.2023 17:30
Футбол
автор: Владимир Лазарев
От лидера европейского футбола до мема. Карьеру игрока «Реала» сгубили… бургеры
От лидера европейского футбола до мема. Карьеру игрока «Реала» сгубили… бургеры
Так бесславно закончилась история самого дорогого игрока в истории мадридского клуба.
10.10.2023 16:30
Футбол
автор: Сергей Чиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.