Матч российской «молодёжки» с «Палмейрасом» закончился дракой. Бразилец возомнил себя боксёром

Бразильское турне молодёжной сборной России после ничьей с клубом со странным для Южной Америки названием «СКА Бразил» продолжилось встречей с куда более статусным соперником — сверстниками из «Палмейраса». Клуб из Сан-Паулу — один из грандов футбола на родине Пеле, поэтому дополнительно настраивать на игру своих подопечных Ивану Шабарову не понадобилось.

РФС

Игра получилась по-настоящему яркой. Молодые российские футболисты ничуть не робели перед статусом соперника и сразу завладели инициативой. Такое давление не могло не принести свои плоды. Игорь Дмитриев вывел на удар Александра Кокшарова и тот вывел сборную России вперёд. Правда, развить успех у наших молодых футболистов не получилось. Более того — через восемь минут счёт в матче стал равным. Богдана Москвичёва огорчил Кауан Силва.

При этом сборная России продолжала действовать в выбранном ей ключе и в начале второго тайма получила прекрасный шанс вновь выйти вперёд. Патрик Кампос уложил на газон Ярослава Крашевского и главный арбитр указал на точку. Пенальти вызвался исполнять автор первого гола Кокшаров — но его дублю состояться было не суждено. Переволновавшийся Александр не сумел попасть в створ, да и голкипер бразильцев прыгал по удару — так что гола бы не было в любом случае.

РФС

И всё-таки сумасшедший кураж российских футболистов не мог не остаться без заслуженной награды. Дмитрий Кучугура разобрался с защитником и отправил в ворота «Палмейраса» второй мяч, который в итоге оказался решающим. Правда, для столь желанной победы молодым российским футболистам пришлось пройти через самые настоящие испытания. Москвичёв на ленточке ворот трудился не покладая рук, да и сами соперники могли бы и куда бережнее отнестись к реализации создаваемых ими голевых моментов.

А в концовке у не привыкших проигрывать бразильцев откровенно сдали нервы. И всё закончилось крайне некрасиво для принимающей стороны. Аллан Элиас откровенно и без причины ударил кулаком Илью Родионова,после чего на поле завязалась массовая драка. В итоге Жуниор был удалён с поля. Родионов же, также удостоившийся красной карточки по итогам этих событий, и вовсе выглядит пострадавшим дважды.

РФС

В любом случае, молодёжной сборной России за этот матч стоит поставить твёрдую «пятёрку». А будущим звёздам бразильского футбола стоит всерьёз стоит подумать над своим поведением. Ведь победы в профессиональном спорте случаются далеко не всегда.