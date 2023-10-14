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Роналду утер нос Месси и Мбаппе. Португалец - самый высокооплачиваемый футболист

Саудовские деньги приводят Криша к очередному достижению.
Роналду утер нос Месси и Мбаппе. Португалец - самый высокооплачиваемый футболист
14 октября 2023 16:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: Dubai Globe Soccer Awards

Ежегодно крупнейшее коммерческое издание «Форбс» публикует рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Разумеется, издание не может пройти мимо одного из самых дорогих видов спорта - футбола.

В нынешнее время зарплаты и прочие рекламные соглашения приносят игрокам баснословный доход, а приход саудовцев в разы увеличил количество денег в футболе.

Сказалось это и на зарплатах футболистов: этим летом мы уже стали свидетелями того, как многие игроки покинули европейскую арену ради баснословных зарплат в чемпионате Саудовской Аравии. Даже не самые сильные по меркам топ-футбола игроки получили от шейхов баснословные контракты, способные обеспечить футболистов и их семьи до самой старости.

Источник фото: Getty Images

Ну и конечно же, при таком финансовом положении неудивительно, что рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов возглавил один из «первопроходцев» в ближневосточном футболе Криштиану Роналду. Издание отмечает, что доходы португальца оцениваются в 260 миллионов долларов, из которых 60 - спонсорские контракты, а 200 - зарплата.

Последний раз Криштиану лидировал в данном рейтинге в 2021-м, а в этом году португалец обогнал прошлого лидера Киллиана Мбаппе, опустившегося на четвёртую строчку. Однако, гораздо интереснее, что прямо за Роналду следует Лионель Месси, чей доход в США составляет 135 миллионов. «Бронзу» завоевал бразилец Неймар - 112 миллионов. Колоссальный разрыв! Если брать в целом, в списке присутствуют привычные нам лица, большинство которых выступают в Саудовской Аравии: Бензема, Холланд, Салах, Де Брёйне и т. п.

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Для любителя рекордов и первых строчек Криштиану лидерство в рейтинге стало очередным достижением. Ко всему прочему, в этом году португалец может занести себе в актив малозначительную, но победу над своим извечным соперником - Лионелем Месси.

Источник фото: Getty Images

Чем не повод порадоваться за португальца, который попутно обновить достижение по количеству голов за национальные сборные - 125. В этом году Криштиану определенно «в ударе»!

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