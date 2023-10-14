Не помогли и бразильцы. Питерский «Зенит» не смог справиться с «Кайратом»

На стадионе «Центральный» в Алма-Ате состоялась товарищеская встреча между «Кайратом» и петербургским «Зенитом». Болельщики казахского клуба не упустили возможность посетить игру против российского топ-клуба: арена была заполнена практически полностью

Игра не являлась столь значимой, потому разумно было наблюдать отсутствие лидеров «Зенита» в стартовом составе: из основных игроков на поле не оказалось большинства «питерских бразильцев», лишь Кейрос и Ренан вышли в самом начале.

После стартового свистка игроки «Зенита» ожидаемо взяли инициативу в свои руки и много владели мячом. Однако все потуги «питерцев» были разрушены быстрым голом «Кайрата»: Жоао Пауло стал автором забитого мяча.

Источник фото: ФК «Зенит»

Удивленные игроки «Зенита» нарастили темп и устроили настоящее «нашествие» на ворота своих соперников. Две хорошие возможности имел Изидор, но в первый раз удар отбил вратарь «Кайрата», а во второй мяч пришелся выше ворот.

Ближе к середине первого тайма игра стала равной, было несколько атак со стороны бойких парней из «Кайрата», но на 28-й минуте спасителем «Зенита» стал Александр Ерохин, поразивший створ ворот мощным ударом с левой. Еще в самом начале встречи Ерохин получил травму и мог покинуть поле, однако смог продолжить игру.

На 39-й минуте он снова упал в штрафной после столкновения и получил повреждение, но и это не помешало ему остаться в игре. Рассерженные игроки требовали пенальти, однако судья не разделил мнение «питерцев».

Вскоре «Зенит» стремглав устремился к воротам соперника: уже через несколько минут Ерохин получил прекрасную возможность оформить дубль, но удар головой оказался неточным. В первом тайме Александр был «главной скрипкой» команды. В ответ на это, Шушеначев Артур и Жоао Пауло «напрягли» вратаря петербуржцев Васютина. На такой ноте неопределённости игроки отправились на перерыв.

Дабы оправдать статус фаворита встречи, Семак решился выпустить на поле всех «топов», ведь без них петербургский коллектив смотрелся совсем уж нескладно. Во втором тайме вышли Клаудиньо, Родригао, Мантуан и Адамов. Игра «Зенита» преобразилась, но большую часть второй половины это не приносило какого-либо результата.

Источник фото: ФК «Зенит»

А вот «Кайрату» удалось вскрыть оборону соперника и показать, что характер и стремление порой бывает сильнее исполнительского уровня отдельных игроков: на 68-й минуте Арад Офри сотворил сенсацию и вывел команду вперёд.

«Зенит» вновь пришлось спасаться, но все старания разбивались о стойкость соперников. Лишь на 85-й минуте вышедший на замену Мантуан спас команду от сенсационного поражения. К сожалению, на больший подвиг петербуржцев не хватило. Как итог, 2:2 в товарищеской встрече. После этого контрольного матча Семаку определённо стоит задуматься над тем, что его подопечные могут предложить сопернику без топовых бразильцев.

«Зенит» сыграл вничью с «Кайратом» в товарищеском матче