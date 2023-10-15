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Фаворитам пришлось спасаться. Белорусы устроили триллер в матче с лидерами группы

Исход встречи решился на последней минуте.
Фаворитам пришлось спасаться. Белорусы устроили триллер в матче с лидерами группы
15 октября 2023 23:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Белорусская федерация футбола

Отборочные матчи на Евро подходят к заключительному этапу. Уже известны сборные, вышедшие в финальную стадию, однако некоторые коллективы продолжают бороться до самого конца.

Сборная Беларуси отправилась в гости к швейцарцам. Команда из Центральной Европы считается фаворитом своей группы и закономерно лидирует. Однако для белорусов, находящихся на предпоследнем месте, статус андердога лишь придал дополнительной мотивации.

Обе сборные выставили «боевой» состав, поэтому встреча на «Кибунпарке» обещала быть «огненной». Ожидаемо, швейцарцы с первых минут взяли инициативу в свои руки, однако у белорусов получалось время от времени создавать опасные контратаки. Лидерские амбиции подтвердились на 28-й минуте: Шакири поразил створ ворот и вывел команду вперёд. В целом первый тайм проходил под диктовку «красных крестоносцев».

Несмотря на своё положение, белорусы продолжили борьбу. Старания принесли свой результат: Макс Эбонг сравнял счет на 61-й минуте. Команда включилась в игру и навязала свой футбол соперникам. Шокированные швейцарцы выпали из игры и спустя 8 минут пропустили неожиданный гол от Дениса Полякова.

Белорусская федерация футбола

Камбэк белорусов - явление сенсационное. По игре казалось, что швейцарцы вот-вот вернут лидерство, однако сами не заметили, как пропустили третий гол под занавес встречи. «Прихлопнул» «крестоносцев» вышедший на замену Дмитрий Антилевский.

Встреча плавно подходила к концу, и казалось, что сенсации - быть. Но слишком рано поверили в свою победу белорусы и уперлись в исполнительский класс соперников. С передачи Шакири Мануэль Аканджи привнес интригу в концовку, а спустя минуту швейцарцы свели счёт к ничейному - спасителем стал Зеки Амдуни. Для 22-летнего нападающего этот гол стал шестым в семи прошедших играх.

УЕФА

За 7 минут добавленного времени ни одной из команд не удалось выйти вперед. Сборная Швейцарии «оккупировала» половину белорусов, но стойкость парней позволила сохранить ничейный результат. Как итог, сенсационное равенство на табло. Пусть этот результат не исправит положение сборной Беларуси, потерявшей всякие шансы выйти в финальную стадию, игроки подарили нам шикарное противостояние под занавес отборочного раунда.

Сборная Беларуси сыграла в результативную ничью со Швейцарией на матче отбора Евро-2024

источник: «Советский спорт»
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