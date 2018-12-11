Антисборная первой части сезона РПЛ: Кокорин, Мамаев, Глушаков и даже Маркизио

Футбол 11 декабря 2018 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» – об 11 худших футболистах первой части чемпионата России. И не всегда по футбольным причинам.

Собирать сборную лучших игроков по итогам первой части чемпионата России – штука избитая. Об этом напишут все, у каждого будет свой вариант знаковых 11 игроков. Но наш корреспондент пошел против всех и собрал состав из самых одиозных, неудачливых и сомнительных персон нашего футбола.

Вратарь

Андрей Синицын («Краснодар»)

Одна из самых спорных позиций. Тут даже не получится иронизировать и скатиться до весьма простых футбольных истин. Больше всех пропустил за 17 туров премьер-лиги Давид Юрченко. Вратарь-то сам по себе Юрченко неплохой, и если бы не он, «Енисей» свалился бы по разнице мячей куда-то в ад. Но Давид стал жертвой весьма объективных обстоятельств. А вот Андрей Синицын провел ужасные полгода, из-за него «Краснодар» упускал победы и проигрывал слишком часто. Будь всегда в рамке пиковый Станислав Крицюк, не факт, что «Зенит» оставался бы лидером. А Синицын за четыре матча в премьер-лиге пропустил четыре гола, по трем из которых есть большие вопросы.

Левый защитник

Георгий Тигиев («Крылья Советов»)

Когда-то Тигиев так впечатлил «Спартак», что красно-белые выдернули его из тонущего «Анжи» за миллион евро. В Москве у Георгия не получилось, но чемпионом он все-таки стал. Этот сезон защитник проводит в аренде в таких же тонущих, как «Анжи», «Крыльях Советов». И вместо того, чтобы играть – Тигиев провел только пять матчей – футболист попадается на глаза сотрудникам ГИБДД в состоянии опьянения. То ли наркотического то ли алкогольного. Что сказать хорошего про Георгия? Ничего.

Левый центральный защитник

Ведран Чорлука («Локомотив»)

После отъезда Неманьи Пейчиновича в Китай Соломону Кверквелии стало очень сложно. Потому что рядом появился пропустивший больше года Ведран Чорлука. Держать квалифицированного, хоть и ставшего медленнее, защитника с годовой зарплатой в 4,5 миллиона евро как-то несерьезно. Поэтому Кверквелия вынужден страховать Чорлуку с одной стороны, а Бенедикт Хеведес – с другой. Из-за плохих показателей Чорлуки страдает защитная система «Локо», Хеведес вынужден играть слева или сидеть на скамейке. По соотношению зарплата-качество Чорлука самый провальный футболист первого круга.

Правый центральный защитник

Раде Дугалич («Енисей»)

Это конечно космос. Ровно год назад Дугалича запихивали во многочисленные символические сборные. Тогда еще играя за «Тосно» серб действительно смотрелся неплохо. Дугалич был одним из лидеров по перехватам и выигранным единоборствам. Также в прошлом сезоне у Дугалича были те же результативные ошибки, аж пять штук. Сейчас в той же ситуации, в команде аутсайдера Дугалич постоянно совершает те же ошибки, и даже больше. На данный момент у Раде восемь грубых результативных ошибок, все они приводили к голам в ворота «Енисея».

Правый защитник

Андрей Ещенко («Спартак»)

Андрей Ещенко вместе с Денисом Глушаковым поставил тот самый лайк под видео Дмитрия Назарова в инстаграме. Дальше – ссылка в дубль, раскачка линкора, увольнение Карреры, тайфун имени Рауля Рианчо и триумфальное возвращение в состав. С приходом Олега Кононова скорее всего все наладится и у Ещенко. Андрей продолжит попадать в состав (6 игр в РПЛ), наберет форму и может даже прибавит в работе с мячом. А пока – это цепкий крайний защитник, обожающий гонки по ночному центру и социальные сети.

Опорный полузащитник

Денис Глушаков («Спартак»)

Один из главных антигероя российского сезона-2018/19. В одночасье из капитана и лидера Глушаков превратился в изгоя. Его ненавидят или не понимают болельщики, с ним разругался бывший главный тренер, он изменяет своей жене в бане с подругой детства. Все это не красит Глушакова, еще два года назад проводившего лучший сезон в карьере. Теперь ему придется заново доказать себе и остальным, что он не до конца превратился в опального футболиста. Он даже забил «Локомотиву» (2:1), но с трибуны по-прежнему требуют, чтобы он снял капитанскую повязку.

Центральный полузащитник

Евгений Башкиров («Крылья Советов»)

История очень похожа на приключения Тигиева. Евгений Башкиров, задорный весельчак и возможно самый интеллигентный футболист вечно вылетающих в ФНЛ клубов был задержан сотрудниками охраны правопорядка в состоянии алкогольного опьянения. Футболист управлял автомобилем из каршеринга в нетрезвом виде. И если Тигиев всячески упирался и отказывался ехать на медицинское освидетельствование, то натура Башкирова не позволила ему пойти на протест. Евгений согласился дунуть в трубочку и подписал бумаги об отстранении от вождения транспортного средства. Башкиров провел за «Крылья» 15 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Центральный полузащитник

Клаудио Маркизио («Зенит»)

Не этого ждали болельщики «Зенита», когда легенда «Ювентуса» приземлялась в Питере. Кажется, все лучшее голубоглазый итальянец оставил в Турине, а сюда привез бренное тело и банковский счет. Зарплата в 3,5 миллиона (неофициально – около шести) евро пока никак не коррелируется с действиями на поле. У Клаудио Маркизио вроде как нет конфликта с Сергеем Семаком, но на лицо все признаки халатности, инфантильности и потухших глаз. Он что, разочаровался в РПЛ? Да как он смеет!

Левый вингер

Александр Кокорин («Зенит»)

После тяжелой травмы нападающий даже толком не успел набрать кондиции и вернуться в сборную России. Талантливый и вечно перспективный Кокорин, безбожно сливающий свои возможности в унитаз, отлупил вместе с Мамаевым двух неприятелей, вписал в неприятности младшего брата и серьезно осложнил жизнь «Зениту». Потому что впереди остались только уставший и еле дышащий Дзюба и Антон Заболотный. Как мы недавно узнали, сидеть Александру в бутырком СИЗО как минимум до 8 февраля.

Правый вингер

Павел Мамаев («Краснодар»)

Вы сами все прекрасно знаете. Павел замечательно начал сезон, провел около десяти качественных матчей, вышел на уровень двухлетней давности, когда они со Смоловым рвали всех и каждого. В интервью клубному телевидению в честь 30-летия Мамаев признался, что остепенился и больше не ведет себя как раньше. Оказалось, что наврал. Вместе с Кокориным они устроили пьяный дебош в «Сапсане», избили чиновника, водителя телеведущей и уже второй месяц сидят в бутырском СИЗО. «Краснодар» уже заявил, что сделает все ради расставания со своим самым высокооплачиваемым футболистом.

Центрфорвард

Антон Заболотный («Зенит»)

Самый фантомный персонаж этой антисборной. Футбольные паблики делают из Антона Гения и лучшего нападающего планеты Земля, Станислав Черчесов продолжает вызывать его в сборную России, а от него по-прежнему отлетает как от палки. Все еще непонятно, что должно произойти с высокорослым форвардом, чтобы он хотя бы на половину приблизился к Дзюбе по классу, голам и влиянии на команду. Заболотный работоспособный игрок и, наверное, хороший парень. Но что он делает в «Зените»? Непонятно. Зато понятно, почему он здесь.