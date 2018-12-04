ФИФА заплатит: на ЧМ наши клубы заработали как вся Южная Америка

Футбол 04 декабря 2018 14:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья, Зуенко Евгений

Российские клубы получат больше 10 млн долларов за ЧМ-2018, "Зенит" и ЦСКА заработали больше всех

Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила суммы, которые получат клубы за участие своих футболистов в чемпионате мира по футболу-2018 в России.

Всего деньги получат 416 клубов со всего мира. $19 858 817 достанется клубам, представляющим Азиатскую футбольную конфедерацию, $6 320 805 - клубам из Африки, $13 136 860 получат клубы из КОНКАКАФ, $11 315 755 - клубы Южной Америки. Самая большая доля выплат - $157 831 930 - пришлась на долю европейских клубов.

Больше всего на участии своих игроков в чемпионате мира заработали клубы из Англии ($37 406 940), Испании ($22 572 080), Франции ($15 303 225), Германии ($18 920 672), Италии ($17 454 025) и России ($10 300 492). Отметим, что по объемам выплат (а значит - и по числу игроков, участвовавших в чемпионате мира) российское первенство обошло чемпионаты Нидерландов, Турции, Португалии и Бельгии.

Больше всех среди клубов мира заработал «Манчестер Сити» - 5 003 440 долларов, на втором месте «Реал» (Мадрид) - $4 813 830, на третьем - лондонский "Тоттенхэм" - $4 385 792. В ТОП-10 также вошли "Барселона" ($4 145 950), "ПСЖ" ($3 894 080), "Челси" ($3 835 357), "Манчестер Юнайтед" ($3 656 360), "Атлетико" Мадрид ($3 093 190), "Монако" ($2 934 710) и "Ливерпуль" ($2 585 205).

Среди российских клубов больше всех заработал «Зенит» - 1 815 445 долларов, совсем немного отстали московские ЦСКА ($1 774 410) и «Локомотив» ($1 673 237). «Краснодар» заработал 1 221 145 долларов, «Спартак» - $ 965 737, «Ростов» — $890 742, «Ахмат» — $670 710, «Рубин» —$633 920., «Амкар» — $314 130, «Арсенал» — $165 555, «Крылья Советов» — $82 070, «Уфа» — $55 185, «Анжи» — $38 205.