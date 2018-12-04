Роман Павлюченко: «Золотой мяч» Модричу не прогнозировал

Футбол 04 декабря 2018 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Издание France Football признало Луку Модрича лучшим футболистом 2018 года. Мы расспросили о лидере сборной Хорватии и «Реала» его бывшего одноклубника, с которым новый обладатель «Золотого мяча» выступал с 2008-го по 2012-й за «Тоттенхэм».

«ДЛЯ ЛУКИ «ТОТТЕНХЭМ» БЫЛ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОСТАНОВКОЙ»

- Вы наверняка смотрели трансляцию из Парижа. Выбор France Football вас удивил? Или вы ожидали, что Модрич снова будет назван лучшим, как и ранее по итогам опроса ФИФА?

- Мне кажется, это был год Модрича. Поэтому я согласен и с ФИФА, и с France Football. Да, чемпионат мира выиграла Франция. Однако для хорватов серебро сродни золоту. А с учетом победы «Реала» в Лиге чемпионов Лука - вне конкуренции. Он шел к нынешнему призванию все последние годы - и получил то, что заслужил. Очень рад за него.

- Когда Модрич защищал цвета «Тоттенхэма», в нем был виден потенциал будущего обладателя «Золотого мяча»?

- В футболе уже тогда наступила эпоха Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Поэтому «Золотой мяч» Модричу лет 8 назад я, конечно, не прогнозировал. Но уже тогда было очевидно, что «Тоттенхэм» для него - промежуточная остановка. Лука и сам этого не скрывал. По нему было видно, что он хочет играть в суперклубе. Я был уверен, что Модрич окажется в «Барселоне» или «Реале». И вот этот прогноз сбылся.

- В игровом плане Модрич времен «Тоттенхэма» сильно отличался от нынешнего?

- С тех пор он стал намного опытнее. Еще бы - за последние пять лет Лука четыре раза побеждал в Лиге чемпионов! И в каждом из этих сезонов являлся одним из ключевых футболистов «Реала». Да, у команды был Криштиану. Но роль Модрича нельзя недооценивать. И в нашем «Тоттенхэме» через него тоже шла вся игра. Удивительное сочетание мобильности, техники и футбольного интеллекта. Помню, если в каких-то матчах Лука вдруг останавливался, у нас сразу начинались проблемы. То же самое было этим летом на чемпионате мира. Может, Модрич не так много забил и отдал, но без него Хорватия точно и близко не подобралась бы к финалу.

«В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ – ТИШЕ ВОДЫ, НИЖЕ ТРАВЫ»

- Успели летом с ним лично пообщаться?

- Очень хотел. Но ни на один из матчей сборной Хорватии так и не выбрался. Все игры смотрел по телевизору, включая четвертьфинал против наших.

- Модрич прервал гегемонию Месси и Роналду. Теперь почти каждый год мы будем получать нового обладателя «Золотого мяча», как было в 2000-х?

- Я бы не торопился списывать Лео и Криштиану. Вот выиграет в следующем году «Ювентус» или «Барселона» Лигу чемпионов, кто-то из них почти наверняка вернет себе приз. Они по-прежнему выделяются. Но, конечно, скоро доминирование закончится. И тогда на первый план выйдут другие звезды. Возможно, Килиан Мбаппе или кто-то еще. А Модрич - молодец. Он ведь сам из поколения Месси и Роналду. Стать лучшим, выступая в одно время с такими глыбами, - колоссальное достижение.

- Модрич - лидер на поле. А в раздевалке «Тоттенхэма» он тоже был заводилой?

- Нет. В обычной жизни Лука тише воды, ниже травы. И на тренировках он никогда не позволял себя на кого-то накричать, поучить жизни. Это делали другие.

- А по-английски он хорошо говорил?

- Почти идеально. Ну, вы же в понедельник на парижской церемонии все сами слышали.