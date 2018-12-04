Каким был мир, когда «Золотой мяч» получали не Месси с Роналду? Ох этот 2007-й! - Советский спорт
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    • Футбол04 декабря 2018 18:09Источник: «Советский спорт»Автор: Кринский Константин

    Каким был мир, когда «Золотой мяч» получали не Месси с Роналду? Ох этот 2007-й!

    Корреспондент «Советского спорта» вспоминает 2007 год, когда приз лучшего игрока мира достался полузащитнику «Милана» Кака.

    Прошло 11 лет, прежде чем «Золотой мяч» получили не Лионель Месси или Криштиану Роналду. 2007-й и Кака и 2018-й и Луку Модрича разделяют 11 лет. 11, Карл! По этому поводу можно вспомнить, каким был мир в 2007 году.

    ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ IPHONE

    30 июня 2007 года в магазинах по всему миру появился первый смартфон от компании Apple. Первый Айфон был оборудован сенсорным экраном, Wi-Fi, Bluetooth, но при этом сильно проигрывал конкурентам. Не поверите, но первый iPhone не поддерживал MMS-сообщения, по безопасности уступал BlackBerry и вообще не был популярным. Цены на мыльницу стартовали от 499 долларов.

    ПУТИН СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА TIME

    Тогдашний и нынешний президент России также определился со своим будущем и поддержал инициативу выдвижения Дмитрия Медведева кандидатом в президенты. В 2008 году Медведев благополучно выиграл президентские выборы, а Путин занял пост вице-президента.

    СОЧИ ВЫИГРАЛ ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2014

    4 июля в 119-й сессии МОК в Гватемале Сочи обошел Пхенчхан и Зальцбург в борьбе за проведение Зимних олимпийских игр 2014 года. Тогда еще никто не думал, что это будет самая грандиозная зимняя Олимпиада в истории, а куча наших спортсменов будут пойманы на допинге.

    СБОРНАЯ РОССИИ ОТОБРАЛАСЬ НА ЕВРО-2008

    Все из того же раздела «вы не могли и представить». Команда Гуса Хиддинка с трудом победила Андорру (1:0), но вышла в финальную часть чемпионата Европы благодаря той самой победе хорватов над англичанами (3:2) на «Уэмбли». Дальше – вынос голландцев, третье место на Евро и сходящая с ума страна.

    ВЫШЛА ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА О ГАРРИ ПОТТЕРЕ

    Тогда это казалось катастрофой. «Гарри Поттер и Дары смерти» произвела фурор, в России, как и по всему миру, книги смели с полок за несколько часов. В финальной битве за Хогвартс мы наконец увидели смерть Волан-де-Морта и некоторых Пожирателей Смерти, а также узнали, что Рон и Гермиона стали мужем и женой.

    «ЗЕНИТ» ВПЕРВЫЕ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ

    11 ноября после победы над «Сатурном» мощнейший «Зенит» впервые взял внутрироссийское чемпионство. Совсем немного оставалось до победы в Кубке и Суперкубке УЕФА.

    УМЕРЛИ ПАВАРОТТИ, ЕЛЬЦИН, РОСТРОПОВИЧ И ДРУГИЕ

    В 2007-м мир покинули первый президент России Борис Ельцин, великий оперный тенор Лучано Паваротти, не менее легендарный Мстислав Ростропович. Также скончались Курт Воннегут, Михаил Ульянов.

    ВЫШЛИ «ВЕДЬМАК», BIOSHOCK, OVERLORD

    В 2007-м появились несколько культовых компьютерных игр. Выделяются не только «Ведьмак», Overlord и BioShock. Вспомните про две части Halo, прорывной в графике Crysis, стремный F.E.A.R. и конечно же первый Assassins Creed.

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