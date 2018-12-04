Каким был мир, когда «Золотой мяч» получали не Месси с Роналду? Ох этот 2007-й!

Футбол 04 декабря 2018 18:09 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Корреспондент «Советского спорта» вспоминает 2007 год, когда приз лучшего игрока мира достался полузащитнику «Милана» Кака.

Прошло 11 лет, прежде чем «Золотой мяч» получили не Лионель Месси или Криштиану Роналду. 2007-й и Кака и 2018-й и Луку Модрича разделяют 11 лет. 11, Карл! По этому поводу можно вспомнить, каким был мир в 2007 году.

ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ IPHONE

30 июня 2007 года в магазинах по всему миру появился первый смартфон от компании Apple. Первый Айфон был оборудован сенсорным экраном, Wi-Fi, Bluetooth, но при этом сильно проигрывал конкурентам. Не поверите, но первый iPhone не поддерживал MMS-сообщения, по безопасности уступал BlackBerry и вообще не был популярным. Цены на мыльницу стартовали от 499 долларов.

ПУТИН СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА TIME

Тогдашний и нынешний президент России также определился со своим будущем и поддержал инициативу выдвижения Дмитрия Медведева кандидатом в президенты. В 2008 году Медведев благополучно выиграл президентские выборы, а Путин занял пост вице-президента.

СОЧИ ВЫИГРАЛ ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2014

4 июля в 119-й сессии МОК в Гватемале Сочи обошел Пхенчхан и Зальцбург в борьбе за проведение Зимних олимпийских игр 2014 года. Тогда еще никто не думал, что это будет самая грандиозная зимняя Олимпиада в истории, а куча наших спортсменов будут пойманы на допинге.

СБОРНАЯ РОССИИ ОТОБРАЛАСЬ НА ЕВРО-2008

Все из того же раздела «вы не могли и представить». Команда Гуса Хиддинка с трудом победила Андорру (1:0), но вышла в финальную часть чемпионата Европы благодаря той самой победе хорватов над англичанами (3:2) на «Уэмбли». Дальше – вынос голландцев, третье место на Евро и сходящая с ума страна.

ВЫШЛА ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА О ГАРРИ ПОТТЕРЕ

Тогда это казалось катастрофой. «Гарри Поттер и Дары смерти» произвела фурор, в России, как и по всему миру, книги смели с полок за несколько часов. В финальной битве за Хогвартс мы наконец увидели смерть Волан-де-Морта и некоторых Пожирателей Смерти, а также узнали, что Рон и Гермиона стали мужем и женой.

«ЗЕНИТ» ВПЕРВЫЕ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ

11 ноября после победы над «Сатурном» мощнейший «Зенит» впервые взял внутрироссийское чемпионство. Совсем немного оставалось до победы в Кубке и Суперкубке УЕФА.

УМЕРЛИ ПАВАРОТТИ, ЕЛЬЦИН, РОСТРОПОВИЧ И ДРУГИЕ

В 2007-м мир покинули первый президент России Борис Ельцин, великий оперный тенор Лучано Паваротти, не менее легендарный Мстислав Ростропович. Также скончались Курт Воннегут, Михаил Ульянов.

ВЫШЛИ «ВЕДЬМАК», BIOSHOCK , OVERLORD

В 2007-м появились несколько культовых компьютерных игр. Выделяются не только «Ведьмак», Overlord и BioShock. Вспомните про две части Halo, прорывной в графике Crysis, стремный F.E.A.R. и конечно же первый Assassin’s Creed.