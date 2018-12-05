Коротаев остановил Терещенко и «зубров». 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Футбол 05 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

100 – столько результативных передач в КХЛ теперь у форварда СКА Павла Дацюка.

6:0 – во втором матче подряд и в третий раз в чемпионате угостил теннисной баранкой СКА.

5 сухарей засушил голкипер СКА Игорь Шестеркин, приглашенный на Кубок Первого канала. На этой цифре прервалась серия поражений «Нефтехимика».

3 победы подряд одержал «Трактор».

1 – первую шайбу за минское «Динамо» забросил 37-летний форвард-новичок Алексей Терещенко, подписавший с «зубрами» просмотровый контракт.

СТАТИСТИКА

Авангард – Трактор – 2:3 от (0:1, 1:1, 1:0, 0:1). Арена Балашиха. 4027 зрителей. Голы: Березин, Михеев – Глинкин, Кравцов, Щехура. Вратари: Налимов – Демченко. Броски: 32-18. Штраф: 4-6.

СКА – Торпедо – 6:0 (0:0, 3:0, 3:0). Ледовый. 10500 зрителей. Голы: Хафизуллин, Гусев, Кузьменко, Карпов, Коскиранта, Бывальцев. Вратари: Шестеркин – С.Галимов (Костин). Броски: 39-24. Штраф: 8-20.

Динамо Мн – Нефтехимик – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). Минск-Арена. 8087 зрителей. Голы: А.Терещенко – Шарипзянов, Пуустинен. Вратари: М.Карнаухов – Коротаев. Броски: 36-31. Штраф: 8-6.

АНОНС ДНЯ

15.30* Сибирь – Металлург КХЛ ТВ

19.00 Локомотив – Амур КХЛ ТВ HD

19.30 Динамо М – Куньлунь КХЛ ТВ (23.00)

19.30 ХК Сочи – Динамо Р

20.00 Спартак – Йокерит КХЛ ТВ

20.30 Слован – Салават Юлаев

* Время московское.