Маркович – в «Спартак», а Балотелли – в «Локо»? Топ-7 свободных агентов для РПЛ

Футбол 05 декабря 2018 15:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Меньше чем через месяц с этими футболистами можно будет подписывать контракт абсолютно бесплатно.

Зима наступила. Меньше чем через месяц в большинстве стран Европы откроется трансферное окно. Вместе с этим 1 января 2019 года останется ровно шесть месяцев до того момента, как истечет срок действия контрактов у многих футболистов. Именно с 1 января 2019 года любой клуб сможет вести с ними переговоры без каких-либо ограничений и даже заключать предварительные соглашения. До 1 января выходить на игроков напрямую без разрешения их клубов запрещено правилами ФИФА.

В последнее время, когда в российском футболе практически не осталось денег, наши команды все чаще и чаще обращают свое внимание на свободных агентов. «Зенит» подписывает Клаудио Маркизио, «Спартак» договаривается с Романом Еременко, а «Локомотив» прирастает Джефферсоном Фарфаном.

Будет чем поживиться на рынке свободных агентов и летом 2019 года. Но работу надо начинать уже в январе. Мы хотели бы написать здесь про Давида де Хеа, Антони Марсьяля или Адриена Рабьо, у которых тоже остается до окончания контракта порядка полугода, но такие футболисты нам не по зубам. Они к нам не поедут. Даже Дзагоев, у которого летом истекает срок действия контракта вряд ли куда-то уйдет из ЦСКА – надо быть реалистами. Поэтому мы решили выбрать семь реалистичных топ-трансферов, которые российские клубы могли бы провернуть летом 2019 года, если верить данным Transfermarkt.

Андреас Самарис

Греческие футболисты оборонительного плана всегда были в цене в Европе. Вот за опорника «Олимпиакоса» Андреаса Самариса в 2014 году «Бенфика» и согласилась заплатить 10 млн евро. На протяжении долгого времени футболист был основным в стане «орлов», но в последнее время потерял место в стартовом составе. Летом истекает срок его пятилетнего контракта. Понятно, что приоритет 29-летний игрок будет отдавать клубам с просторов его древней родины, но денег в России даже в кризис водится побольше, чем в Греции. Если надо, можно и переманить. Оценочная стоимость игрока – 5 млн евро. Приводим эту цифру просто для того, чтобы показать, насколько ценного футболиста можно получить бесплатно.

Лазар Маркович

В свое время 23-летний крайний нападающий сборной Сербии считался едва ли не главным подрастающим талантом своей страны. Сначала его в 18 лет купила «Бенфика» за 10 млн евро, у которой игрока через год перекупил «Ливерпуль» в 2,5 раза дороже. С тех пор Маркович много ездил по арендам и успел потерять место в сборной. Год назад им интересовался «Спартак», но англичане затребовали уж слишком много. Будущим летом его можно будет забрать бесплатно. Правда, нужен ли кому-то футболист, который даже в молодежке «Ливерпуля» не получает игровой практики? Вопрос. Оценочная стоимость игрока – 5 млн евро.

Мануэл Фернандеш

В свое время португальский полузащитник Мануэл Фернандеш приезжал в «Локомотив» из Турции именно на правах свободного агента. Теперь его контракт подходит к концу, от нового предложения на ухудшенных условиях футболист отказывается и даже подает на свою команду в суд. Логично, что ему пора подыскивать себе новую команду. Так почему бы не сделать это в России, где его, как футболиста, знают только с хорошей стороны. Условный «Краснодар» уже наверняка потирает руки. Оценочная стоимость 32-летнего игрока – 5,4 млн евро.

Шарль Каборе

Именно для «Краснодара» вполне может оказаться актуальным подписание качественного опорника, ведь летом истекает срок действия контракта у полузащитника из Буркина Фасо Шарля Каборе. В России он играл с 2013 года, когда из «Марселя» перебрался в «Кубань». Вполне логично предположить, что в России он и продолжит свою карьеру. Такой качественный игрок в центре поля не помешает никому. Но «Краснодар» по какой-то причине до сих пор так и не заключил с ним новое соглашение. Оценочная стоимость игрока – 5,5 млн евро.

Антон Миранчук

Никогда такого не было и вот опять – у одного из братьев Миранчуков заканчивается контракт – у Антона. Почему они с Алексеем заключили разные соглашения, неизвестно. Во всяком случае именно в этом нас убеждает авторитетный ресурс Transfermarkt. «Локомотив» вряд ли захочет отпускать свою звезду, но ради улучшения финансовых условия Антон может и начать торговаться с другими клубами. От желающих отбоя не будет – качественный бесплатный футболист с российским паспортом нынче в диковинку. Оценочная стоимость заслуженного мастера спорта Антона Миранчука – 8 млн евро.

Александр Кокорин

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попал в непростую ситуацию. Он сидит в СИЗО без игровой практики, рискует угодить за решетку, а срок действия его контракта истекает уже летом. Пока вряд ли клуб будет продлевать соглашение. Несмотря на это он остается талантливым игроком и лакомым кусочком для многих команд. Главное – избежать тюрьмы. А там и о будущем можно задуматься. Оценочная стоимость игрока – 11 млн евро.

Марио Балотелли

О том, что Марио Балотелли может оказаться в России не перестают твердить с тех пор, как парню стукнуло 19 лет. Прошедшим летом опять ходили слухи, но он остался в «Ницце», хотел перейти в «Марсель», приуныл и потерял место в основном составе, набрав много лишнего веса и вновь стал проблемным футболистом. Через полгода срок действия его контракта истекает – можно будет брать бесплатно. За нападающего сборной Италии, конечно, будут торги, но мы и не такие выигрывали. Идеально проблемный футболист вписался бы в «Локомотив» - Юрий Палыч таких любит. А ведь ему всего 28 лет. Оценочная стоимость – 24 млн евро.