«Кто будет платить за видеоповторы? Клубы, РПЛ и РФС должны договориться»

Футбол 05 декабря 2018 19:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

Руководитель проекта по введению системы VAR в России Леонид Калошин ответил на вопросы «Советского спорта». Поговорили о деньгах, судьях и реальных сроках введения видеоповторов.

- О желании клубов использовать видеоповторы говорили и раньше. Чем новое заявление Сергея Прядкина отличается от предыдущего?

- Ничего сверхнового не произошло. Общее собрание премьер-лиги уже обсуждало этот вопрос и давало добро несколько месяцев назад. Сейчас обсудили ответ РФС на письмо клубов РПЛ и лиги о желании использовать VAR. Клубы сообщили о готовности всячески способствовать в этом вопросе.

Во вторник также обсудили технологические вопросы. РФС в ответе на письмо указал, что целесообразным был бы вариант, при котором клубы и лига взяли бы на себя финансовые обязательства за установку оборудования VAR. Была озвучена цифра в 10 миллионов рублей для каждого клуба в год.

- Это окончательная стоимость?

- В эту сумму входит стоимость необходимого оборудования, но не входят коммуникационные вещи, включая централизованную VAR-комнату (как в Германии, Турции, Португалии, Испании, США), которую планируется создать в московском регионе. В рамках РПЛ создана рабочая группа, которая будет рассматривать разные варианты по технологическим провайдерам и возможным параметрам.

- Насколько эта цифра может вырасти?

- Не готов сказать. Речь шла только о технологической части. Сюда не входит подготовка судей, видео-ассистентов и replay-операторов, доставка телевизионных сигналов от места проведения матча до VAR-комнаты. Также не учитывалось проведение большого количества тестовых матчей, аренда симуляторов, тренажеров и полей для обучения судей. В конце концов НДС.

- Получается, расходы клубов в любом случае будут больше.

- Не факт. В процессе переговоров должно быть определено, кто за что платит. За что платит лига, за что клубы, за что РФС и за что могут платить возможные спонсоры. Эту ситуацию необходимо детально проанализировать.

- Как за видеоповторы платят в Европе?

- Везде по-разному. Нет шаблона в плане финансирования. Все зависит от того, какие спонсоры и партнеры у федерации и лиги. Во многих странах они зарабатывают от ТВ-контрактов большие деньги. Где-то он стоит миллиард евро, а где-то 300 миллионов.

В некоторых странах за передачу сигнала платят спонсоры на рекламных условиях. А где-то это стоит огромных денег.

- Дешевле организовать VAR-комнату в одном месте?

- Опыт показывает, что это эффективно. В том числе в ходе проведения ЧМ-2018. Тогда комната была расположена на территории «Крокуса», туда поступали сигналы из всех городов чемпионата мира – от Калининграда до Екатеринбурга. Почему это не может функционировать в рамках российских соревнований? Может.

- С видеоповторами работал только Сергей Карасев. Что делать другим арбитрам?

- У Карасева есть лицензия от IFAB, он может работать на любом матче с VAR в любой точке мира. Допуск IFAB также должен быть у видео-ассистентов и replay-операторов. Для помощников судьи не требуется дополнительных разрешений.

- Сколько занимает обучение судьи для матчей с VAR?

- Уже определен источник финансирования, подписываются договоры. В ближайшее время сможем приступить к углубленной подготовке судей и видео-ассистентов. По времени не могу сказать. Есть определенное минимальное количество часов, которые должен проучиться арбитр, видео-ассистент и оператор. Есть минимальное количество тестовых матчей для них. Далее IFAB уже решает выдать ли им допуски.

- Реально ли, что нужное количество судей не успеет пройти подготовку и придется приглашать иностранцев?

- Думаю, в практическом плане это исключено. Никто кроме Саудовской Аравии не приглашает судей из-за рубежа для работы с VAR.

- Насколько реально, что видеоповторы будут использоваться на каждом матче следующего сезона премьер-лиги?

- Это зависит от двух аспектов. Первое – финансирование, второе – человеческие ресурсы. В проекте VAR нужны еще судейский инструктор, менеджер продукта, специалисты-эксперты по технологии коммуникации, юристы, финансисты, администраторы. Это не один-два человека. Такого глобального проекта в футболе не было никогда за всю его историю.

- Сколько игр минимально планируется провести с VAR в следующем сезоне?

- Максимально возможное количество, то есть например все 240 матчей в премьер-лиге. А в этом сезоне речь идет о стыковых матчах между РПЛ и ФНЛ, а также финале Кубка России и некоторых полуфинальных встречах.

Я не люблю строить замки на песке. Необходимо реально работать. Чтобы осуществлять работу, требуется финансирование и человеческие ресурсы. Чтобы мы не сделали и как бы мы не старались, допускать нас будет IFAB и FIFA.

- К началу следующего сезона установить системы на все стадионы и подготовить всех судей может и не получится. В таком случае будут созданы неравные условия: одни команды сыграют с VAR, а другие – нет.

- Давайте не будем размышлять с гипотетической точки зрения. Есть задача провести весь сезон с VAR. А понятие справедливости весьма условно. Какие-то матчи проходят на натуральных полях, а какие-то на искусственных. Это равные условия для команд?

- Сложно сказать.

- Здесь так же. VAR – это неизбежная составляющая футбола. Рано или поздно она будет введена в соревнованиях повсеместно. Хотелось бы, чтобы это произошло пораньше. Для этого необходимо провести подготовительную работу по всем направлениям.

VAR – это как суперкар. Чтобы им управлять, нужно обладать определенными навыками. И если качественная подготовка еще не завершена или завершена не должным образом, то видеоповторы могут нанести игре больший вред, чем если бы их не использовали.

- Как ФИФА контролирует VAR? Нужны специальные разрешения?

- Да. Нужны не только судьи, ассистенты и операторы. Есть требования к расположению и качеству камер вещателя, оборудованию в целом, и месту просмотра видеоповтора судьей (referee review area).

Если используются «офсайдные линии», то и они должны быть определенными. Та же история с системой связи между судьями, времени подготовки арбитров и лицензирования стадионов. Еще есть ассистент VAR-арбитра (AVAR), этот человек тоже нужен. На чемпионате мира таких было три на каждом матче, у нас будет по одному помощнику для видео-ассистента на игре.

- Систему уже пробовали в тестовом режиме на нескольких матчах. Как она себя зарекомендовала?

- Технология тестируется, есть шероховатости. Они дорабатываются. Но это зона ответственности провайдера. В мире существуют 14 сертифицированных ФИФА провайдеров, осуществляющих передачу и приемVAR-сигнала. Пока сложно сказать, что все супер отлажено. Поэтому мы работаем над этим. Чтобы потом не получилось так, чтобы у судьи не было возможности оценить тот или иной эпизод из-за отсутствия сигнала.

- С какой главной проблемой может столкнуться российский футбол при введении видеоповторов?

- Сложный вопрос. Думаю, что квалификация арбитров. Проект VAR четко покажет реальный уровень российских судей. Одно дело, когда человек может объяснить свое ошибочное решение неправильным ракурсом или что он не добежал. Другое, когда сидишь перед монитором и видишь все со всех камер.

Ни в одной стране мира все проблемы, связанные с судейством, не будут решены благодаря видеоповторам. Видео-ассистент тоже человек, так что человеческий фактор по-прежнему будет присутствовать. Один вмешается в решение арбитра, а другой – нет. У судей по-прежнему нет единой трактовки эпизодов, над этим еще нужно работать. И видеоповторы тут не причем. Это зависит от арбитров. Нужно всем вместе прибиться к одному берегу и разрешать эпизоды в одном ключе. Иначе буря эмоций со стороны клубов и болельщиков, несмотря на VAR, будет обеспечена.