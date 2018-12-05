Крым кричит SOS! бюджет урезали в восемь раз

Футбол 05 декабря 2018 21:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Августин Александр

Александр Красильников, вице-президент Крымской премьер-лиги – турнира, созданного в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией, – рассказал о плачевном положении дел в крымском футболе.

«ЗАМАНИТЬ СЮДА ПРИЛИЧНОГО ИГРОКА НЕВОЗМОЖНО»

– Вот уже четыре года внутренние крымские соревнования не встроены в систему российских. Какие видите перспективы?

– В среду состоялся форум в Алуште, где были подведены итоги всех соревнований в Крыму. На самом деле футбольная жизнь на полуострове не остановилась. Но развитие идет медленно и не так динамично, как хотелось бы. В частности, в Севастополе.

А ведь в момент создания Крымской премьер-лиги строились грандиозные планы. Мы же после воссоединения полуострова с Россией выступали в зоне «Юг» ПФЛ, затем, еще в 2014-м, из нее добровольно вышли, чтобы не ставить под угрозу проведение в нашей стране чемпионата мира. Но данные потом обещания по финансированию крымского футбола выполнены не были.

Сейчас все клубы в тяжелом положении. Крымский футбольный союз прилагает максимум усилий для того, чтобы соревнования проводились, но премьер-лига продолжает вариться в собственном соку, движения вперед - никакого. Есть только один плюс – команды выровнялись, непредсказуемость результатов высокая.

– Обострение внешнеполитической ситуации из-за событий в Керченском проливе как-то влияет на футбол?

– Нет, политика не влияет. Но, к сожалению, есть другие негативные факторы. В том же Севастополе была сильная академия, наши дети росли, и мы смотрели с уверенностью в будущее. На сегодняшний день об этом и речи не идет. В городе не введен в эксплуатацию ни один из строившихся стадионов, мест для игры в футбол не хватает, а те, что имеются в наличии, не прошли сертификацию. Их запрещают использовать на всех уровнях – начиная с детских соревнований.

Например, ДЮФЛ вынуждена чуть ли втихую играть в футбол. Официально-то нельзя! Иначе грозят большие штрафы… Ну о каком развитии можно говорить? Своих молодых игроков почти нет. А где взять других? Заманить сюда приличного футболиста со стороны очень сложно.

Совсем недавно Илья Пономарев, первый заместитель губернатора Севастополя, заявил на собрании, что, пока не выберут более демократичного руководителя футбольной федерации, помогать футболу город не будет. Будто он дает свои деньги, тем самым нарушая требования УЕФА. Очень странная позиция. Власти начинают перекладывать на федерацию реализацию программ, за которые она отвечать не должна.

«УЕФА ЗАПРЕЩАЕТ ЛЮБЫЕ КОНТАКТЫ С РФС»

– Почему стадионы так сложно сертифицировать?

– По закону, нельзя общественные мероприятия с большим скоплением людей проводить без соблюдения мер безопасности. Однако своими силами выполнить все нормативы по охране и прочим моментам мы не можем. Средств нет! Да и не должны мы этого делать. Это не наша зона ответственности. Получается замкнутый круг…

Порой доходит до смешного. Есть, скажем, поле для пляжного футбола, которое соответствует всем нормам, но его почему-то зарывают и строят где-то в уголке поляну совершенно непотребного вида. Если что-то и делается, то для галочки. Без желания оказать футболу реальную помощь.

– Вы обращались за поддержкой в РФС?

– С временно исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым у меня хорошие отношения. Но никаких официальных контактов с Союзом нет. Их и не может быть – УЕФА запрещает.

– И факт воссоединения Крыма с Россией не помогает?

– С точки зрения УЕФА мы не входим в юрисдикцию РФС. Поддержка может идти только по линии министерства спорта. Но поступающих средств недостаточно даже по меркам второй лиги. У крымского же бизнеса денег на футбол нет… Спасибо губернатору Сергею Аксенову: он делает все, чтобы хоть как-то упростить жизнь клубам Крыма. В Севастополе создана муниципальная команда, которая финансируется из городского бюджета.

– Что с паспортами футболистов?

– На эту тему мы недавно проводили совещание в Крымском футбольном союзе. Опять подготовили запросы во все инстанции. Мы не понимаем, почему белорусы легионерами в России уже не считаются, а для крымчан такого исключения не сделано? Это уже всецело прерогатива РФС. Понятно, что Украина будет выступать против. Но в данном случае выход точно есть.

«МЫ – СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗОНА, ОТДЕЛЬНАЯ ОТ ВСЕХ»

– Какой статус вам выделил УЕФА?

– Все – без изменений. Крым – специальная футбольная зона, отдельная от всех. По факту же УЕФА нас игнорировал, ни на какие письма и звонки не отвечал. Правда, произошел прорыв. Уже объявлено о запланированной трехсторонней встрече с участием представителей Крыма, России и УЕФА. Ждем ее. Пока же продолжаем висеть в воздухе. Права крымских футболистов нарушаются. Люди не могут полноценно заниматься своим любимым делом.

– Что вы имеете в виду?

– Ну а какой смысл участвовать в соревнованиях, из которых команды никуда не выходят? Где черпать мотивацию? Для клубов нашей премьер-лиги закрыт проход и в российские дивизионы, и в еврокубки. Клубам даже выгоднее играть в любительском чемпионате Крыма. Там дешевле. Яркий пример – «Гвардеец». Мы чуть ли не силой затащили его в премьер-лигу. В турнире, формально стоящем рангом ниже, «Гвардейцу» было комфортнее. Зарплаты платить не надо – только премиальные. Команда все время защищает чемпионский титул, всех обыгрывает, болельщики довольны. Зачем им расходы на премьер-лигу?

– Какая в Крыму сейчас посещаемость на футболе?

– Сейчас все довольно серо и тяжело. Даже в Севастополе, где раньше на матчи народ ходил активно. Сейчас на трибунах можно увидеть в основном тех, кто имеет какое-то отношение к командам. Простым крымчанам откровенно не до футбола.

– Есть пример «Шерифа», который представляет не признанную мировым сообществом Приднестровскую Молдавскую Республику, но выступает в чемпионате Молдавии. Может, и крымским клубам выступать в чемпионате Украины, чему точно не будет противиться УЕФА?

– Мы – Россия. И нам нет смысла смотреть в сторону Украины.

– Но Крыму было лучше в украинской премьер-лиге?

– С футбольной точки зрения – конечно, интереснее выступать в серьезном соревновании с такими командами, как «Шахтер», киевское «Динамо», «Днепр» и так далее, бороться за путевки в еврокубки, нежели вариться в собственном соку, как это происходит сейчас. Но после 2014 года мы исходим из того, что рано или поздно должны стать частью российских соревнований.

Сразу было понятно, что мгновенно это не произойдет. Но какие-то шаги должны были делаться. Был же, повторюсь, после нашего выхода из зоны «Юг» пилотный проект развития футбола в отдельно взятом регионе. Нам давали обещания по финансированию. Было письмо губернатору Севастополя Сергею Меняйло. Но всё, абсолютно всё сошло на нет. В итоге бюджет урезали в восемь раз. Получилась тупиковая ситуация.

Теперь ждем трехсторонней встречи, о которой я уже сказал. А что еще остается?