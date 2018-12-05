Кононов: Пока будет некая смесь между старым футболом и новым - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 10окончен
  • 11окончен
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Бордо
    Сент-Этьен
    3
    2
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Кан
    Ним
    1
    2
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Дижон
    Генгам
    2
    1
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Лион
    Ренн
    0
    2
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Реймс
    Тулуза
    0
    1
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    окончен
    Нант
    Марсель
    3
    2
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Бёрнли
    Ливерпуль
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Фулхэм
    Лестер Сити
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Вулверхэмптон
    Челси
    0
    1
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    2-й тайм
    Эвертон
    Ньюкасл Юнайтед
    1
    1
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    перерыв
    Тоттенхэм Хотспур
    Саутгемптон
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    15-й тур
    перерыв
    Манчестер Юнайтед
    Арсенал
    1
    1
  • Франция - Лига 1
    16-й тур
    перерыв
    Страсбург
    ПСЖ
    1
    0
    • Футбол05 декабря 2018 22:33

    Кононов: Пока будет некая смесь между старым футболом и новым

    Пресс-конференция Олега Кононова и Дмитрия Парфенова.

    Кононов: «Полгода Фернандо играл на уколах»

    - Прокомментируйте ход матча.
    - Первый тайм мы отыграли плохо, мягко говоря. Пытались играть низом и в более позиционную атаку, но было много потерь и не было обострений. Во втором тайме играли быстрее, поэтому появились моменты. Могли забить больше одного, но не успевали в контрпрессинг, так и пропустили.

    В том графике, в котором мы находимся, нам сложно. За второй тайм поблагодарил ребят, но результатом мы не удовлетворены. Постараемся выйти в Екатеринбурге в финал.

    - Насколько серьезное повреждение у Комбарова?
    - Пока не знаем. Возможно, у него спазм, не более того.

    - «Спартак» выглядел уставшим. Не думали о том, чтобы провести большую ротацию?
    - Думал. Хотел выпустить сразу трех новых игроков, но, возможно, не игравшим в последнее время было бы сложно войти в игру. Поэтому решил сохранить состав, особенно четверку в атаке. По сути, они создают нам большинство моментов в атаке. Сегодня такие моменты тоже были, но только во втором тайме

    - Почему в запасе оказался только один защитник Гапонов? Не было желания взять кого-то из «Спартака-2»?
    - «Спартак-2» ушел в отпуск намного раньше нас. Тогда еще Роман Зобнин и Сальваторе Боккетти были здоровы, поэтому из защитников я использовал в тренировочном процессе только Илью Гапонова. Больше игроков не требовалось, фланговых защитников у нас тоже достаточно было. Было много разных вариантов. Петкович в игре с "Локомотивом" получил травму и пока восстанавливается. Надеюсь, он уже завтра к нам присоединится.

    - Откуда столько травм?
    - Тренировочный процесс изменился кардинально. Он стал интенсивнее, я все даю через мяч. Возможно, эта интенсивность влияет на игроков, но от запланированного я даю только 50%.

    - Что с Фернандо?
    - У Фернандо неприятная травма. Последние полгода он играл на обезболивающих уколах. Сейчас пошел рецидив. Доктора принимают решение, все зависит от них. Мое мнение - игрок должен играть здоровым. Будем исходить из этого.

    - Чем объясняете слабую игру Артема Тимофеева?
    - Мне непросто принимать решение по поводу центральной зоны – Фернандо и Зобнина нет, только для Глушакова и Тимофеева это родные позиции. Есть еще Игнатов, но его игровое состояние оставляет желать лучшего.

    Не считаю, что Тимофеев так плох, как вы расписываете. Сегодня я попробовал Попова, но это не его позиция. Он больше "десятка". Что будет дальше, посмотрим. На данный момент Тимофеев отыграл две игры. Не могу сказать, что доволен его действиями. Как и он сам.

    Возможно, если бы все были здоровы, мы выбрали тактическую схему.

    - Почему не удается наладить командное взаимодействие?
    - Мы работаем чуть больше двух недель в такой непростой для клуба и игроков период. Очень сложно много сделать, чтобы сразу пошла игра. В таком промежутке сложно отладить командное взаимодействие. Я недоволен некоторыми действиями игроков, но что есть, то есть. Перепады будут, однозначно. Пока будет некая смесь между старым футболом и новым.

    Когда мы повышаем интенсивность, сразу же создаем моменты и забиваем. Как только снижаем интенсивность, у нас проблемы. Наша задача держать интенсивность вверху. Это все нарабатывается в тренировках. Что-то начинает вырабатываться хотя бы через 21 день тренировок, а мы еще и этого времени не отработали.

    - После замены Тимофеева на Попова «Спартак» стал проваливаться в середине поля. Почему сделали такую замену?
    - Выпустил Попова, потому что Тимофеев стал ошибаться. Плюс хотел наладить игру в атаке. Он может отдать и голевую передачу, в отличие от Тимофеева, который не обладает таким мастерством передачи.

    - Что сказали игрокам в перерыве?
    - Сказал открываться за счет движения игроков за спину линии защиты. Игроки с мячом должны отдавать передачи быстрее или между собой, или игрокам атаки. Это удалось, скорость увеличилась, и мы начали обыгрывать «Урал». Но, к сожалению, скорость отбора мяча пропала, поэтому появились свободные зоны, через которые «Урал» стал проводить контратаки.

    Парфенов: Игра получилась боевой, итог – на табло

    Пресс-конференция главного тренера «Урала» Дмитрия Парфенова получилась короткой.

    - Действительно кубковый, открытый матч. То мы владели мячом, то соперник, а итог на табло. Игра получилась хорошей, боевой.

    - У вас есть представление, как играть 24 февраля?
    - Понимание, как играть, есть. Неизвестно только, состоится ли сама встреча.

    - Может, матч провести в манеже?
    - От меня это не зависит. Посмотрим, какое решение будет принято.

    - Какой была задача на игру?
    - В этой стадии два матча. Этот был на выезде. От этого и плясали.

    #фк спартак#фк урал#кононов олег#парфенов дмитрий#Футбол-Россия#кубок россии по футболу
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта