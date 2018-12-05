Кононов: Пока будет некая смесь между старым футболом и новым

Футбол 05 декабря 2018 22:33

Пресс-конференция Олега Кононова и Дмитрия Парфенова.

Кононов: «Полгода Фернандо играл на уколах»

- Прокомментируйте ход матча.

- Первый тайм мы отыграли плохо, мягко говоря. Пытались играть низом и в более позиционную атаку, но было много потерь и не было обострений. Во втором тайме играли быстрее, поэтому появились моменты. Могли забить больше одного, но не успевали в контрпрессинг, так и пропустили.

В том графике, в котором мы находимся, нам сложно. За второй тайм поблагодарил ребят, но результатом мы не удовлетворены. Постараемся выйти в Екатеринбурге в финал.

- Насколько серьезное повреждение у Комбарова?

- Пока не знаем. Возможно, у него спазм, не более того.

- «Спартак» выглядел уставшим. Не думали о том, чтобы провести большую ротацию?

- Думал. Хотел выпустить сразу трех новых игроков, но, возможно, не игравшим в последнее время было бы сложно войти в игру. Поэтому решил сохранить состав, особенно четверку в атаке. По сути, они создают нам большинство моментов в атаке. Сегодня такие моменты тоже были, но только во втором тайме

- Почему в запасе оказался только один защитник Гапонов? Не было желания взять кого-то из «Спартака-2»?

- «Спартак-2» ушел в отпуск намного раньше нас. Тогда еще Роман Зобнин и Сальваторе Боккетти были здоровы, поэтому из защитников я использовал в тренировочном процессе только Илью Гапонова. Больше игроков не требовалось, фланговых защитников у нас тоже достаточно было. Было много разных вариантов. Петкович в игре с "Локомотивом" получил травму и пока восстанавливается. Надеюсь, он уже завтра к нам присоединится.

- Откуда столько травм?

- Тренировочный процесс изменился кардинально. Он стал интенсивнее, я все даю через мяч. Возможно, эта интенсивность влияет на игроков, но от запланированного я даю только 50%.

- Что с Фернандо?

- У Фернандо неприятная травма. Последние полгода он играл на обезболивающих уколах. Сейчас пошел рецидив. Доктора принимают решение, все зависит от них. Мое мнение - игрок должен играть здоровым. Будем исходить из этого.

- Чем объясняете слабую игру Артема Тимофеева?

- Мне непросто принимать решение по поводу центральной зоны – Фернандо и Зобнина нет, только для Глушакова и Тимофеева это родные позиции. Есть еще Игнатов, но его игровое состояние оставляет желать лучшего.

Не считаю, что Тимофеев так плох, как вы расписываете. Сегодня я попробовал Попова, но это не его позиция. Он больше "десятка". Что будет дальше, посмотрим. На данный момент Тимофеев отыграл две игры. Не могу сказать, что доволен его действиями. Как и он сам.

Возможно, если бы все были здоровы, мы выбрали тактическую схему.

- Почему не удается наладить командное взаимодействие?

- Мы работаем чуть больше двух недель в такой непростой для клуба и игроков период. Очень сложно много сделать, чтобы сразу пошла игра. В таком промежутке сложно отладить командное взаимодействие. Я недоволен некоторыми действиями игроков, но что есть, то есть. Перепады будут, однозначно. Пока будет некая смесь между старым футболом и новым.

Когда мы повышаем интенсивность, сразу же создаем моменты и забиваем. Как только снижаем интенсивность, у нас проблемы. Наша задача держать интенсивность вверху. Это все нарабатывается в тренировках. Что-то начинает вырабатываться хотя бы через 21 день тренировок, а мы еще и этого времени не отработали.

- После замены Тимофеева на Попова «Спартак» стал проваливаться в середине поля. Почему сделали такую замену?

- Выпустил Попова, потому что Тимофеев стал ошибаться. Плюс хотел наладить игру в атаке. Он может отдать и голевую передачу, в отличие от Тимофеева, который не обладает таким мастерством передачи.

- Что сказали игрокам в перерыве?

- Сказал открываться за счет движения игроков за спину линии защиты. Игроки с мячом должны отдавать передачи быстрее или между собой, или игрокам атаки. Это удалось, скорость увеличилась, и мы начали обыгрывать «Урал». Но, к сожалению, скорость отбора мяча пропала, поэтому появились свободные зоны, через которые «Урал» стал проводить контратаки.

Парфенов: Игра получилась боевой, итог – на табло

Пресс-конференция главного тренера «Урала» Дмитрия Парфенова получилась короткой.

- Действительно кубковый, открытый матч. То мы владели мячом, то соперник, а итог на табло. Игра получилась хорошей, боевой.

- У вас есть представление, как играть 24 февраля?

- Понимание, как играть, есть. Неизвестно только, состоится ли сама встреча.

- Может, матч провести в манеже?

- От меня это не зависит. Посмотрим, какое решение будет принято.

- Какой была задача на игру?

- В этой стадии два матча. Этот был на выезде. От этого и плясали.