Неужели двух месяцев мало, чтобы разобраться с «делом Кокорина и Мамаева»? - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 19:00Источник: «Советский спорт»Автор: Андронов Алексей

    Неужели двух месяцев мало, чтобы разобраться с «делом Кокорина и Мамаева»?

    Хочу поспорить с главным редактором – я удивлен решением оставить футболистов (теперь, возможно, бывших) в СИЗО. И вообще ходом дела.

    Собравшиеся на суд журналисты чего-то напряженно ждали. Непонятно, чего. Все же было ясно после того, как представители властей уже не раз ответили на вопрос, что будет с Мамаевым и Кокориным.

    Так что никакого вопроса «выпустят/не выпустят» не было. И, похоже, 8 февраля речь о выходе на свободу тоже не пойдет – но к этому мы вернемся попозже.

    Я, как и многие, против оставления Кокорина и Мамаева (да и кокоринского брата, каким бы он неприятным типом ни был) в СИЗО. Но вовсе не по тем причинам, о которых пишет Николай Яременко. Я считаю, что двух месяцев было совершенно достаточно, чтобы разобраться в этом деле, и вынести вердикт окончательный, а не продлить меру пресечения.

    Что в деле непонятного? Несколько видеозаписей, два пострадавших, минимум свидетелей. Что тут можно «исследовать» более 60 дней? Все мы знаем, как умеет (когда хочет) работать следствие.

    И вот по тому, что правоохранительные органы не торопятся (создается такое впечатление) решить все вопросы и передать дело в суд – все происходящее и становится похожим на показательную порку.

    Достаточно ли 60 суток под стражей, чтобы «осознать»? Кто-то скажет «да», кто-то – «нет». Тут консенсус искать бессмысленно. Я бы вообще оставил этот вопрос для обсуждения тем, кто в изоляторе бывал, и знает, что это такое. Сидя на свободе, на теплом диване, отхлебывая чаек-кофеек, или что покрепче – рассуждать очень просто.

    Но смотрите, что происходит. В Краснодаре задерживают рэпера Хаски (честно скажу, этот музыкальный стиль мне совсем не близок, но не узнать об этом было невозможно – только если глух и слеп одновременно). И очень быстро принимается решение – и Хаски оказывается на свободе. И уже другой главный редактор – Маргарита Симоньян (МИА «Россия сегодня» и телеканал «Russia today») – намекает нам на то, что подобный исход обеспечен крайним недовольством произошедшим некоторыми высокопоставленными людьми из администрации.

    Получается, в деле футболистов все гладко, все довольны? Это и удивляет. Поскольку в деле замешаны люди с громкими именами – мне казалось, процесс должен быть показательным, но совершенно в другом смысле слова. Нужно быстро разобраться, назвать виновных, статьи обвинения – и отправить дело в суд, а не мурыжить футболистов, их семьи, их адвокатов, их клубы (присылающие положительные характеристики – было бы интересно, кстати, почитать сии документы), журналистов (как ангажированных, так и нет) и болельщиков. В этом точно нет никакого смысла.

    Как нет смысла и в разговорах о каком-то «осознании». Осознавать они все должны были (и, уверен, делали это) в момент своих приключений. Как и водитель, превышающий скорость или едущий по встречке – все осознает. Далее – вопрос применения санкций и ответственности.

    Готовы ли они нести ответственность? Так вопрос не стоит вообще. Понесут, это понятно. Но пора бы передать дело в суд, а не продолжать «мыльную оперу». В России происходит слишком много всяких событий, с участием силовых структур и судов – чтобы еще тратить совершенно лишнее время на двух футболистов.

    Так что, полагаю, общественный интерес как раз в том и заключается, чтобы суд состоялся быстрее, и в этом деле была поставлена точка. Аргументы о «воздействии на следствие», «возможности скрыться» не убеждают. Все это в силах обеспечить. А вот показательно удерживать игроков в СИЗО – это точно никому и ничему не идет на пользу.

    #мамаев павел#кокорин александр#Футбол-Россия#рпл#фк зенит#фк краснодар
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