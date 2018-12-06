Владислав Радимов: При виде Кокорина в зале суда слезы наворачивались

Футбол 06 декабря 2018 21:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Копылова Татьяна

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов, тренирующий сейчас вторую команду питерцев, поделился ожиданиями от последнего зимнего тура, в котором решится, кто уйдет на каникулы лидером чемпионата России.

«ДЗЮБЕ МЕШАЕТ ЮБИЛЕЙНЫЙ РУБЕЖ»

– После поражения в Туле преимущество «Зенита» над «Краснодаром» сократилось до двух очков...

– Но команда остается в лидерах. И ничего криминального в этом поражении нет – другие тоже умеют играть в футбол. «Арсенал» показал свою игру, не стал закрываться, как большинство соперников «Зенита», и был вознагражден тем, что забил аж четыре гола. Тем интереснее наш чемпионат.

– В воскресенье «Зенит» примет дома «Рубин». Курбан Бердыев умеет играть от обороны. Чего ждете от этой игры?

– Как раз того, о чем вы сказали – «Рубин» будет играть на контратаках, от защиты, закроется на все пуговицы. Чем раньше «Зенит» откроет счет, если вообще откроет, тем хозяевам будет легче.

– Допускаете, что «Зенит» может и не забить?

– Думаю, «Зенит» – фаворит. Кроме матча со «Спартаком» дома команда победила всех. Чем «Рубин» может удивить? У казанцев, повторюсь, нет ресурсов для открытого футбола, как у той же Тулы. Поэтому гости уйдут в оборону, которую хозяевам вполне по силам вскрыть.

– Все с нетерпением ждут пятидесятого гола Артема Дзюбы за «Зенит», однако нападающий «молчит» с 25 октября. С чем это связано?

– Как раз с тем, что это пятидесятый гол!

– Некий рубеж, который никак не дается?

– Что-то вроде того.

«КРАСНОДАР» – ЗРЕЛИЩНЫЙ. «СПАРТАК» С «ЗЕНИТОМ» – ТОЖЕ»

– «Краснодар», который может обойти «Зенит» в таблице, в этом туре сыграет с «Уфой». Кажется, шансы «быков» на победу выше...

– «Краснодар» вообще дома играет очень хорошо, никаких проблем не испытывает с закрытыми командами, не теряет очки в матчах с представителями середины таблицы, за исключением «Ахмата». Поэтому команда и наверху. Думаю, проблем в игре с «Уфой» у краснодарцев действительно не будет.

Но я не верю, что «Зенит» проиграет «Рубину». Поэтому первое место все равно останется за нашей командой.

– А ничью в воскресенье в Санкт-Петербурге допускаете?

– Тоже нет. У «Рубина» несколько человек травмированы, некоторые ребята сидят на чемоданах, переходят в другие команды. Не вижу каких-то шансов у казанцев против «Зенита».

– Согласны, тем не менее, что «Краснодаре» на данный момент – самая зрелищная команда чемпионата?

– Смотря что считать зрелищностью...

– Наверное, голы.

– Раз они больше всех забили, давайте назовем их самой зрелищной командой.

– Вам не нравится игра «Краснодара»?

– Почему, нравится! Но есть и другие команды и матчи… Зрелищным можно считать и «Спартак», который не сходит со страниц газет, но только немножко в другом плане. А если смотреть на турнирное положение, то самый зрелищный – «Зенит». Тут кому что больше нравится.

«КОМАНДА КОНОНОВА НА ПЕРВЫХ ПОЛОСАХ НЕ БЛАГОДАРЯ ИГРЕ»

– В составе «Краснодара» появились новые имена – Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев. Какое впечатление оставляют эти молодые ребята? И почему у «Зенита» нет сейчас таких своих воспитанников?

– Значит, вот так мы работаем. Надо усиливать работу. Как нам, так и тренерскому штабу «Зенита» доверять своим воспитанникам. От этого никуда не денешься, если мы хотим, чтобы они заиграли. Но для этого должно быть мастерство, сами ребята должны прогрессировать. А Сулейманова и Игнатьева я знаю давно, они молодцы для своего возраста. Действительно талантливые ребята. Плюс им доверяют. Вот они и отплачивают за доверие.

– Вы вспомнили «Спартак». Какое впечатление оставляет команда в первых матчах под руководством Олега Кононова?

– Пока вообще ничего не понятно. Проиграли в Лиге Европы «Рапиду» закономерно – отошли в оборону, стали удерживать 1:0. Что касается матча с «Крыльями», то если бы был назначен пенальти, и счет стал 0:2, то «Спартаку» сложно было бы выиграть. Но очевидный одиннадцатиметровый не поставили, красно-белые переломили игру – молодцы!

В матче с «Локомотивом» наиболее закономерным результатом, наверное, была бы ничья, однако «Спартак» опять проявил характер, додержал. А вот что дальше будет – не знаю.

В ничейной кубковой встрече с «Уралом» у красно-белых, с одной стороны, были красивые голы и комбинации, с другой- провальная игра в обороне. И на первых полосах всех газет команда сейчас не по игре, а благодаря тому, что там происходило последние месяцы.

Я вообще не понимаю, как можно было довести до такого. За лайки футболиста не ставили в состав! И тренер не скрывал, что именно по этой причине перевел капитана в дубль. За лайк!.. В голове не укладывается…

– Но этот тренер уже не работает в «Спартаке», а Денис Глушаков вернулся в основной состав...

– Я не понимаю, почему Массимо Каррера, когда уходил, решил все унести с собой. Если бы он вел себя как мужик до конца, так сказал бы, что произошло с Глушаковым! А тут ушел молча, оставил много недосказанного, и болельщики теперь во всем винят Дениса. Почему его? Откуда вы знаете, что там произошло? Почему вся команда за Глушакова, а тренер ушел?

Столько вопросов, а на них никто не может ответить. Андрей Ещенко дает интервью, где рассказывает, что тренер отстранил его за лайки в инстаграме и не мог поступить иначе. Вы можете себе представить, чтобы Лионеля Месси убрали из команды за подобное?! Я не говорю, что Ещенко – это Месси. Понятно, что это не так. Ну, возьмем тогда условного Жорди Альбу, футболиста сборной Испании. Важно же как ты играешь, какие у тебя отношения в коллективе… Но если тренер убирает за лайки...

«ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ ЖЕНЕ МАМАЕВА – ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПОМОЛЧИ!»

– «Спартак» популярен не только в инстаграме, но и в твиттере, где ваши товарищи Евгений Кафельников и Алексей Спиридонов постоянно устраивают яркие дебаты. Нередко там можно увидеть и ваши комментарии...

– Единственная просьба у меня к ним: «Ребята, остановитесь!» (Смеется.) Мне кажется, кто-то должен найтись в «Спартаке», хозяин, тренер, игрок, который хлопнул бы кулаком по столу и сказал: «Баста, хватит! Пойдемте играть в футбол!». Пока этого не произойдет, все конкуренты будут с удовольствием смотреть на это и радоваться тому, что «Спартак» занимает десятое место.

– Главная тема недели – продление ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева. Показательная порка?

– Я, конечно, за то, чтобы ребят отпустили. Не знаю досконально все законы. Но мне кажется, это уже перебор… И я не понимаю происходящего вокруг! Жена Мамаева начинает выпускать толстовки с аббревиатурой «ММАмаев» и стулом внутри буквы «О» в фамилии «Кокорин»! Еще не хватало деньги на этом зарабатывать!..

Но при этом она же говорит, что любит Павла! Так если любишь – просто помолчи чуть-чуть. Люди, которые ходят на передачи, обсуждают что-то по этой теме, делают только хуже ребятам. Разговоры ни о чем. То, что они накосорезили – это не обсуждается, очень сильно накосорезили. Однако четыре месяца в тюрьме за это – многовато...

Хочется, чтобы они вернулись к нормальной жизни. Я видел кадры из зала суда, Кокорин сидит с таким лицом... У меня самого слезы на глаза наворачивались.