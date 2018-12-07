Дикий футбол на выходных: рурское дерби, «Сити» против «Челси» и «Юве» – «Интер»

Футбол 07 декабря 2018 16:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» - о главных европейских матчах на грядущих выходных.

АНГЛИЯ

САРРИ ПРОТИВ ГВАРДИОЛЫ

«Челси» - «Манчестер Сити»

8 декабря. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж», 20:30 (мск)

Нереально крутой матч в Англии. Особенно после поражения «Челси» от «Вулверхэмптона» (1:2). По итогам выходных команда Маурицио Сарри может выпасть из четверки, накал в АПЛ возможно достиг апогея. А ведь еще даже не середина турнира! «Сити» тоже нельзя проигрывать. Иначе «Ливерпуль» вырвется вперед и первое место будет упущено. Хотя бы сейчас. Чемпионат Англии вступил в фазу торнадо, все самое интересное творится в первой пятерке.

«Челси» в последнее время испытывает проблемы с удержанием счета. К тому же соперники раскусили манеру игры Жоржиньо и научились действовать против него. Сеск Фабрегас не похож даже на собственную тень, в середине существуют проблемы. Лофтус-Чик не так чтобы стабилен, а на одних Эдене Азаре и Виллиане далеко не уедешь. К сожалению, ничего путного не происходит с Альваро Моратой. Талант по-прежнему полностью не раскрыт, команда сильно страдает из-за его плохой реализации.

А у «Сити» почти все хорошо. Не считая травм. В последней встрече Фернандиньо случайно сломал нос Александру Зинченко, все еще лечатся Кевин Де Брюйне, опять сломался Менджамин Менди, трудности у Клаудио Браво и Элиакима Мангаля.

ИТАЛИЯ

МОЖЕТ, «ЮВЕ» НАКОНЕЦ ПРОИГРАЕТ?

«Ювентус» - «Интер»

7 декабря. Турин. Стадион «Альянц Стэдиум», 22:30 (мск)

Ну и сколько можно искать дополнительные интриги в чемпионате Италии? Не прошло и половины сезона, а «Юве» опережает ближайшего преследователя на восемь очков! Кажется, этот отрыв уже не отыграть. Никому. Тогда остается обострить борьбу за второе место. «Интер» на выезде сыграет с лидером, но ничего хорошего ему это не сулит. Конкуренты – «Наполи» и «Милан» - сыграют против менее грозных соперников, поэтому рискуют взять черно-синих в тиски и выдавить на четвертую строчку через пару недель. Возможно до перерыва.

У «Ювентуса» не смогут сыграть Андреа Барцальи и Сами Хедира. «Интеру» не помогут ключевой Раджа Наингголан и защитник Далберт. Что еще интересного в этой встрече? Ждем голов Криштиану!

ГЕРМАНИЯ

РУРСКОЕ ДЕРБИ!

«Шальке» – «Боруссия Д»

8 декабря. Гильзенкирхен. Стадион «Фелтинс Арена», 17:30 (мск)

Этот матч интересен не только с исторической точки зрения. Турнирной интриги никакой, команды разделяют 19 очков и 12 мест в таблице. Так что это будет борьба за престиж и эмоцию. У «Шальке» все очень плохо, но команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов. На неделе гельзенкирхенцам играть против «Локомотива» в ЛЧ. Этот матч ничего немцам не даст, поэтому выкладываться стоит именно сейчас. Ведь в случае поражения можно оказаться почти в зоне вылета.

За ближайшего соперника «Локомотива» не сыграют важные Марк Ут и Бриль Эмболо, а также Седрик Тойхерт. У Дортмунда как лидера бундеслиги проблемы похуже. Точно не будет Марселя Шмельцера, Мариуса Вольфа, пикового Кристина Пулишича, Мануэля Аканджи и Дана-Акселя Загаду.