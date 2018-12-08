Бойцовский клуб в Самаре. "Крылья" обыграли "Ростов"

Футбол 08 декабря 2018 14:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Иванов Сергей

«Советский спорт» о матче «Крылья Советов» - «Ростов» (1:0).

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Российский зимний футбол – беспощадный и тоскливый. Не самым лучшим образом матчи выглядят даже на новых стадионах. Например, посещаемость «Самара Арены» двигалась по нисходящей от лета к зиме. Игра с «Ростовом» и вовсе почти никого не заинтересовала. На трибунах с трудом набралось 10 тысяч зрителей. Приезжали болельщики к началу матчу.

Причин у пустых трибун несколько. Холодная погода (в день игры было минус 5), неудобное расположение стадиона и, конечно, результаты «Крыльев Советов». К 17-му туру самарцы занимали предпоследнее место в турнирной таблице.

За полчаса до начала на поле арены вышли девушки из группы поддержки. Правда, непонятно для кого они танцевали и мерзли. Кроме стюардов на трибунах больше никого не было. Видимо, для охранников показали и красивые ролики от местной пресс-службы.

Поддержка «Ростова» тоже была минимальной. До Самары доехали 50 фанатов желто-синих.

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Стартовый состав гостей удивил не меньше пустого стадиона. Ионов и Вилюш остались дома из-за травм, а у Гулиева поднялась температура. Неожиданно первый раз за чемпионат в запасе остался Паршивлюк. Его место в защите занял Логашов.Вместо травмированных и заболевших на поле вышли Хаджикадунич, Зуев и Шомуродов.

Не обошлось без изменений и у «Крыльев. С первых минут сыграли Чичерин и Денисов.

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«Ростов» по традиции вновь начал робко. Сильнее всех ноги «тряслись» у молодого Хаджикадунича. Именно швед и «привез» пенальти. Защитник обнял Самарджича в своей штрафной, а Карасев показал на «точку». Пенальти уверенно реализовал Антон.

После пропущенного мяча «Ростов» все-таки прибавил. Гацкан «завел» партнеров, но в атаке все равно ничего не получалось. Как и после угловых. Юсупов никак не мог перебить игрока на штанге, заставляя Карпин раз за разом возмущаться на бровке.

Хозяева стали действовать на контратаках и в одной из них получили удаление. Корниленко прокинул мяч мимо Логашова и решил упасть. Судья ему не поверил и показал ему вторую желтую. Оказалось, что это только начало.

После перерыва игра пошла по предсказуемому сценарию. «Ростов» постоянно атаковал, а «Крылья» отбивались. Карпин решил перейти на схему в четыре защитника, появились моменты, но Рыжиков поймал кураж. В одном из моментов вратарь спас после мощного удара Сигурдарсона метров с 10. До этого ветеран «вырубил» не попал по мячу кулаком и «вырубил» своего же защитника Денисова.

В конце матча на поле началась «рубка». Много фолов, стычек, но все это было на руку «Крыльям». В итоге не обошлось без удалений и в «Ростове». Сначала в раздевалку отправили Сигурдссона, а спустя несколько минут Гацкана. А на исходе встречи и Карпина.

Самарцы же победный счет удержали и в отпуск ушли в хорошем настроении.

РПЛ

17-й тур

«Крылья Советов» - «Ростов» 1:0

Гол: 1:0 – 11, пенальти Антон.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Чичерин, Денисов (Зотов, 68), Рохель, Башкиров (Бурлак, 46), Антон (Шейдаев, 80), Ткачук, Мияйлович, Яковлев, Корниленко.

«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Хаджикадунич (Кьяртанссон, 65), Сигурдссон, Скопинцев, Зуев, Юсупов (Паршивлюк, 70), Гацкан, Логашов, Шомуродов, Сигурдарсон.

Предупреждения: Башкиров (2), Хаджикадунич (10), Корниленко (26), Гацкан (74), Шейдаев (82), Самарджич (86), Ингасон (90+4).

Удаления: Корниленко (44), Сигурдссон (82), Гацкан (86).