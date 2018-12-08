Белая полоса ЦСКА: «Енисей» повержен – на очереди «Реал»

Футбол 08 декабря 2018 17:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

Армейцы на своем поле переиграли аутсайдеров премьер-лиги и потеряли Бекао.

Матч ЦСКА и «Енисея» 8 декабря в Москве при температуре воздуха минус градусов в очередной раз показал, что такой футбол нам не нужен. Дело не в качестве газона – оно было отличным. Дело не в игре – она тоже смотрелась. Да и фанатам на трибунах были созданы все условия. Вот только фанаты этого не почувствовали – просто не пришли.

Фанатская трибуна, конечно, была забита, но вот центр, на который обычно и делают ставку европейские клубы, как на самую платежеспособную аудиторию, пустовал. Пожалуй впервые в сезоне четко проступали огромные желтые буквы ЦСКА, составленные из пластиковых кресел. В такую погоду у нас на футбол ходить никто не хочет.

Да и журналисты на игру пришли не за футболом, а за пресс-конференцией и общением с футболистами после матча. Сам футбол они с тем же успехом могли отписать дома на диване, потягивая горячий чай у телевизора, потому что на трибуне прессы работать было невозможно – пальцы костенели, а ноутбук, если его не подключить к розетке, тут же отключался – батарея на холоде быстро разряжалась. Вот отчеты о встрече и писались во втором тайме в подтрибунном помещении.

Белых бьют!

Зато футболисты чувствовали себя отлично и начали без раскачки. Вернее, без раскачки начал ЦСКА, который уже на четвертой минуте повел в счете. После длинного перевода на правый фланг верховую борьбу выиграл все еще играющий в «шлеме танкиста» Марио Фернандес. Скидка у обрусевшего бразильца не получилась, но защита «Енисея» сыграла еще хуже, дав первым добраться к отскочившему мячу Георгию Щенникову. Защитник ювелирным ударом пробил точно в дальний угол ворот Давида Юрченко – 1:0.

Второго гола долго ждать не пришлось. Федор Чалов у штрафной отдал передачу на Николу Влашича, который, резко сменив направление мощно пробил под перекладину – 2:0.

После второго гола армейцы традиционно для себя сбавили обороты, но все равно владели преимуществом и могли забивать еще как минимум дважды. Игра давалась им слишком легко. И это едва не сыграло с молодой и не очень опытной командой злую шутку.

Дежавю

После перерыва, во время которого армейцы выслушивали наставления от Виктора Гончаренко, а фанаты грелись под любимую музыку Игоря Акинфеева от группы «Руки вверх», на поле вышла совершенно другая команда. Спящая, что ли. Если в первом тайме могло показаться, что «Енисей» уже мыслями в отпуске, то во второй половине уже армейцы скорее думали о матче против другой команды в белых футболках, против «Реала», который им предстоит провести в среду в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

Не прошло и десяти минут после перерыва, как «Енисей» отыграл один мяч – прошла «спартаковская» комбинация: Зотов сыграл в стеночку, а потом покатил мяч на дальнюю штангу, где передачу поджидал брошенный всеми Павел Комолов – 2:1.

«Енисей» продолжил атаковать, владея полным преимуществом. Ко всему прочему ЦСКА сразу после гола потерял Бекао. Бразилец получил удар в колено и попросил замену. Его на носилках вынесли сразу в подтрибунное помещение. Правда, показалось, что ничего страшного в травме нет – Родриго не кричал, не бил кулаками по полю, а мило беседовал с врачами, которые его обрадовали. Можно было бы подумать, что армейцы пытаются так запутать «Реал», но , будем реалистами, вряд ли мадридскому клубу есть хоть какое-то дело до того, кто будет играть в центре обороны ЦСКА в среду. Скорее имело место банальная перестраховка со стороны ЦСКА, чтобы в среду Бекао все же смог выйти на поле.

Еще через восемь минут ЦСКА должен был пропускать второй мяч. Кирилл Набабкин сфолил в штрафной и арбитр уверенно указал на 11-метровую отметку. Валерий Кичин переиграл Акинфеева, разведя его с мячом по разным углам. Но тут вмешалась судьба. Мяч угодил в левую штангу, отскочив от которой попал в правую штангу и уже от нее вылетел в ворота. На добивание никто не успел.

До конца матча «Енисей» играл с преимуществом, а игру напоминала ту, что мы видели во встрече ЦСКА и «Виктории» из Пльзени, когда армейцы в первом тайме играли будто с командой ниже классом, а вторую половину вчистую проигрывали. В концовке на контратаках красно-синие могли пару раз забить и даже попали в перекладину на последней секунде встречи, но у «Енисея» моментов было больше. На этот раз армейцам повезло – победили. Но ни «Реал», ни более мастеровитые соперники по чемпионату России, в такой ситуации армейцев прощать не будут.

РПЛ

17-й тур

ЦСКА – «Енисей» – 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 4 Щенников, 2:0 – 15 Влашич, 2:1 – 54 Комолов.

ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао (Бийол, 55), Магнуссон, Щенников, Набабкин, Влашич, Бистрович, Сигурдссон (Эрнандес, 77), Фернандес, Жамалетдинов (Кучаев, 46), Чалов.

«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Занев, Ятченко (Обрадович, 88), Кичин, Торбинский (Фатуллаев, 68), Огуде, Зотов, Комков, Кутьин (Комолов, 32), Саркисов.

Предупреждения: Зотов (60), Набабкин (61), Торбинский (65), Занев (90).