Виктор Гончаренко: Даже не могу выбрать, кто лучше, Влашич или Бекао - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 17:48Источник: «Советский спорт»Автор: Чаушьян Степан

    Виктор Гончаренко: Даже не могу выбрать, кто лучше, Влашич или Бекао

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему команда провела два разных тайма в матче с «Енисеем».

    - Когда игра дается легко, ты можешь снизить уровень своей игры – такого надо всегда опасаться. Мы говорили об этом в перерыве, но, к сожалению, мы провалили начало второго тайма. Потом мы в игру вернулись и имели много моментов. Но мы выиграли. Да был пенальти, но не надо фокусироваться на чем-то плохом. Надо вспомнить, что было сделано много хорошего, какая команда была собрана. У нас 20-летние игроки играют в центре поля. Им пока сложно контролировать игру, понимать, когда надо обострять ситуацию, когда надо просто сыграть на вынос. Но третье место которое у нас есть – отличный плацдарм для того, чтобы мы стали лучше в атаке, в обороне. Сделаем все, чтобы стать лучше весной.

    - Почему сегодня в заявке не было Дмитрия Ефремова?
    - Хороший вопрос. У него травма просто – не может играть.

    - Как дела у Бекао? Сможет ли сыграть с «Реалом»?
    - Думаю у него ничего серьезного – подойдет он к игре. Он, конечно, у нас играет важную роль в защите – на нем многое держится.

    - Такие перепады в игре связаны с молодостью команды?
    - В том числе и с этим. у нас было достаточно много таких матчей, когда мы были сильнее соперника, но не могли выиграть. Эта нестабильность не очень нравиться. Но когда команда ловит кураж – она играет очень хорошо. Будем пытаться стабилизировать это.

    - Болельщики ЦСКА третий месяц подряд признали лучшим Николу Влашича. А кто для вас – лучший футболист осени?
    - Очень многие игроки интересны по-своему. Конечно, Влашич на виду – его голы, пасы, умение сохранить мяч, обострить. Он нам очень много пользы приносит. Бекао отлично сыграл осеннюю часть после того, как у нас выпали Игнашевич с братьями Березуцкими. Мне даже сложно их них выбрать. Ахметов для меня очень неожиданно раскрылся, как полузащитник, который может разгонять атаки и еще в обороне отрабатывать. Обляков отлично играет, Сигурдссон… Это, наверное, дело вкуса каждого человека.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк цска#фк енисей
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