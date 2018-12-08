Юрий Семин: После перерыва «Локомотиву» будет немного легче

Футбол 08 декабря 2018 20:36 Автор: Кринский Константин

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о победе своей команды над «Оренбургом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

- Очень тяжелая игра. Мы с такими командами всегда играем сложно. Сегодня поле не позволяло играть в комбинационный футбол, вот в такой манере. Было много ошибок. В первом тайме и не очень хорошо отбирали мяч после потерь. Во втором тайме ребята поняли, что нельзя заканчивать год на плохой ноте дома. Где-то нам повезло, когда хорошо сыграл Гилерме. Наверное, все закономерно.

- Почему «Локо» играет хорошо только когда ситуация вынуждает?

- Не очень легко и просто было обыграть «Оренбург». Они великолепно обороняются, большим количеством. В первом тайме физических сил хватает в таком стиле играть, где-то они опережают нас. Ведь разрушать легче, чем создавать. Есть фон усталости во втором тайме. Есть больше простора. Наверное, после перерыва нам будет немного легче.

- Смолов вышел только во втором тайме? Это под «Шальке»?

- Не буду комментировать. На поле выходит 11 игроков, а у нас их 20. Вышли те, кто нужны били сегодня. Вот и все.

- Можно сказать, что не угадали с составом?

- Не сказал бы. Мы все угадали, раз выиграли. Может быть изначально все было бы значительно хуже. Эдер? Он играл прекрасно, его замена произошла по причине лимита на легионеров.

- Игнатьев вам жестко ответил на какую-то фразу.

- Ну ответил и ответил. Он этот эпизод, по которому я ему высказал, чувствовал по-другому. Вы ищите постоянно какие-то мелочи. Зачем? У нас никто ни с кем не здоровается или друг другу хамят. Пускай все у нас будут злые, чем довольные.



Вот они вышли злые во втором тайме и это было похоже на футбол. Ребята вышли разозленные на себя, на меня, на руководство. На всех. И как раз это повлияло на победу.

- Впереди матч с «Шальке». Какие мысли?

- Закончилась часть чемпионата, все мысли, как восстановиться. Мы едем не по домам, а на базу. Немножко попытаемся опередить время для восстановления. Игроки будут кушать, массироваться, долго спать. Может у нас что-то получиться. Вообще не понимаю, почему у нас такой календарь.

- Через два дня Фернандеш может начинать вести переговоры о с новым клубом.

- Я уже много раз говорил, что он мне нужен. Это качественный игрок. Ману вышел и ситуацию переломил, сделал голевую передачу. Это вы задавайте вопрос нашему генеральному директору.

- Как оцените результат команды в первой половине сезона?

- Чтобы оценивать, если много факторов. Думаю, с оценкой нужно подождать. Что касается моего ощущения, я доволен. В разных ситуациях они проявляли бойцовский характер, мы боремся за все награды и дальше будем бороться.

- На какие позиции нужны усиления в зимнее ТО?

- Ничего не могу на этот счет сказать. Одно дело видеть, на какие позиции, а другое – взять на эти позиции. И кого взять.

ВЛАДИМИР ФЕДОТОВ: ДОСАДНЕЙШЕЕ ГЛУПЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ

Главный тренер «Оренбурга» рассказал о причинах поражения своей команды в игре против «Локомотива».

- Очень обидно. Досаднейшее глупейшее поражение. Но виноваты в этом сами, не реализовали множество сто процентных моментов. Наступила расплата в виде двух мячей в конце матча.

Ребята показали содержательный футбол, ни в чем не уступили грозному сопернику.

Не получилось добиться результата. Вот это жаль.

- В первом тайме казалось, надо выносить мяч, а ваши игроки старались его сохранить.

- Так складывалась ситуация. Мы знали, что «Локомотив» хорошо после потери мяча прессингует. В некоторых моментах мы не находили решения. Но мы готовились, знали, что они так играют.

- Первый тайм – возможно лучший для «Оренбурга» в этом сезоне. В реализации виновата психология?

- О какой психологии может идти речь, если первый гол забили? И потом была куча моментов.

- Не боитесь, что зимой часть ваших футболистов захотят купить большие клубы?

- А мы их не отдадим!

- Как оцените выступление «Оренбурга» в первой части сезона?

- Для нас ничего удивительного нет. Мы готовились тренировались, ставили задачи внутри коллектива, к ним шли. На данный момент находимся в хорошем состоянии и настроении, все зарабатывается самоотверженностью во время игр и выкладкой на тренировках. Спасибо ребятам, что быстро адаптировались к премьер-лиге.