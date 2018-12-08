Юрий Семин: После перерыва «Локомотиву» будет немного легче - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Бёрнли
    Брайтон энд Хоув Альбион
    1
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    перенесён
    ПСЖ
    Монпелье
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    4
    1
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Вест Хэм Юнайтед
    Кристал Пэлас
    3
    2
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Арсенал
    Хаддерсфилд Таун
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Кардифф Сити
    Саутгемптон
    1
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    окончен
    Валенсия
    Севилья
    1
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Кальяри
    Рома
    2
    2
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Анжи
    Спартак М
    0
    3
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    2-й тайм
    Герта
    Айнтрахт Ф
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    2-й тайм
    Челси
    Манчестер Сити
    1
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    2-й тайм
    Вильярреал
    Сельта
    0
    3
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Тулуза
    Лион
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Генгам
    Амьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Ним
    Нант
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Ренн
    Дижон
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Анже
    Бордо
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Лацио
    Сампдория
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 22:45
    Эспаньол
    Барселона
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 22:45
    Лестер Сити
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
    • Футбол08 декабря 2018 20:36Автор: Кринский Константин

    Юрий Семин: После перерыва «Локомотиву» будет немного легче

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о победе своей команды над «Оренбургом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

    - Очень тяжелая игра. Мы с такими командами всегда играем сложно. Сегодня поле не позволяло играть в комбинационный футбол, вот в такой манере. Было много ошибок. В первом тайме и не очень хорошо отбирали мяч после потерь. Во втором тайме ребята поняли, что нельзя заканчивать год на плохой ноте дома. Где-то нам повезло, когда хорошо сыграл Гилерме. Наверное, все закономерно.

    - Почему «Локо» играет хорошо только когда ситуация вынуждает?
    - Не очень легко и просто было обыграть «Оренбург». Они великолепно обороняются, большим количеством. В первом тайме физических сил хватает в таком стиле играть, где-то они опережают нас. Ведь разрушать легче, чем создавать. Есть фон усталости во втором тайме. Есть больше простора. Наверное, после перерыва нам будет немного легче.

    - Смолов вышел только во втором тайме? Это под «Шальке»?
    - Не буду комментировать. На поле выходит 11 игроков, а у нас их 20. Вышли те, кто нужны били сегодня. Вот и все.

    - Можно сказать, что не угадали с составом?
    - Не сказал бы. Мы все угадали, раз выиграли. Может быть изначально все было бы значительно хуже. Эдер? Он играл прекрасно, его замена произошла по причине лимита на легионеров.

    - Игнатьев вам жестко ответил на какую-то фразу.
    - Ну ответил и ответил. Он этот эпизод, по которому я ему высказал, чувствовал по-другому. Вы ищите постоянно какие-то мелочи. Зачем? У нас никто ни с кем не здоровается или друг другу хамят. Пускай все у нас будут злые, чем довольные.

    Вот они вышли злые во втором тайме и это было похоже на футбол. Ребята вышли разозленные на себя, на меня, на руководство. На всех. И как раз это повлияло на победу.

    - Впереди матч с «Шальке». Какие мысли?
    - Закончилась часть чемпионата, все мысли, как восстановиться. Мы едем не по домам, а на базу. Немножко попытаемся опередить время для восстановления. Игроки будут кушать, массироваться, долго спать. Может у нас что-то получиться. Вообще не понимаю, почему у нас такой календарь.

    - Через два дня Фернандеш может начинать вести переговоры о с новым клубом.
    - Я уже много раз говорил, что он мне нужен. Это качественный игрок. Ману вышел и ситуацию переломил, сделал голевую передачу. Это вы задавайте вопрос нашему генеральному директору.

    - Как оцените результат команды в первой половине сезона?
    - Чтобы оценивать, если много факторов. Думаю, с оценкой нужно подождать. Что касается моего ощущения, я доволен. В разных ситуациях они проявляли бойцовский характер, мы боремся за все награды и дальше будем бороться.

    - На какие позиции нужны усиления в зимнее ТО?
    - Ничего не могу на этот счет сказать. Одно дело видеть, на какие позиции, а другое – взять на эти позиции. И кого взять.

    ВЛАДИМИР ФЕДОТОВ: ДОСАДНЕЙШЕЕ ГЛУПЕЙШЕЕ ПОРАЖЕНИЕ

    Главный тренер «Оренбурга» рассказал о причинах поражения своей команды в игре против «Локомотива».

    - Очень обидно. Досаднейшее глупейшее поражение. Но виноваты в этом сами, не реализовали множество сто процентных моментов. Наступила расплата в виде двух мячей в конце матча.

    Ребята показали содержательный футбол, ни в чем не уступили грозному сопернику.

    Не получилось добиться результата. Вот это жаль.

    - В первом тайме казалось, надо выносить мяч, а ваши игроки старались его сохранить.
    - Так складывалась ситуация. Мы знали, что «Локомотив» хорошо после потери мяча прессингует. В некоторых моментах мы не находили решения. Но мы готовились, знали, что они так играют.

    - Первый тайм – возможно лучший для «Оренбурга» в этом сезоне. В реализации виновата психология?
    - О какой психологии может идти речь, если первый гол забили? И потом была куча моментов.

    - Не боитесь, что зимой часть ваших футболистов захотят купить большие клубы?
    - А мы их не отдадим!

    - Как оцените выступление «Оренбурга» в первой части сезона?
    - Для нас ничего удивительного нет. Мы готовились тренировались, ставили задачи внутри коллектива, к ним шли. На данный момент находимся в хорошем состоянии и настроении, все зарабатывается самоотверженностью во время игр и выкладкой на тренировках. Спасибо ребятам, что быстро адаптировались к премьер-лиге.

    #фк локомотив#фк оренбург#рпл#Футбол-Россия#семин юрий#федотов владимир валентинович#лига чемпионов#игнатьев владислав
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта