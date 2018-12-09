С Химками «Динамо» попрощалось красивой победой - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 16:15Источник: «Советский спорт»Автор: Зетилов Игорь

    С Химками «Динамо» попрощалось красивой победой

    «Динамо» убедительно переиграло «Урал» (4:0) и покинуло зону стыковых матчей. Скорее всего этот матч стал для динамовцев последним на «Арене Химки». Весной команда должна переехать на новый стадион в Петровском парке.

    НОВЫЙ СТАДИОН ОТКРОЕТСЯ МАТЧЕМ СО «СПАРТАКОМ»?

    «Динамо» всерьез надеется, что этот матч станет для команды последним на «Арене Химки». Здесь москвичи стали играть почти десять лет назад. В Химках бело-голубые играли (и очень успешно!) в групповом раунде Лиги Европы. Отсюда вылетали в первый дивизион и сюда же возвращались. Скандирование фанатской трибуны: «Мы хотим назад, на «Динамо»!» – выражает настроение всех болельщиков этого клуба.

    Стадион в Петровском парке уже введен в эксплуатацию. Перед Новым годом на малой арене состоятся представления, уже в начале 2019-го готовится сыграть там хоккейное «Динамо». 10 марта ФК «Динамо» будет принимать «Спартак». Лучшей афиши для открытия большой арены стадиона придумать сложно. Аншлаг гарантирован!

    ТРЕНИРОВАЛИСЬ ПО-СОСЕДСТВУ

    «Урал» борется за попадание в еврокубки, а «Динамо» к 9 декабря опустилось в зону стыковых матчей. Но разрыв между командами – всего пять очков. Но призрачно все в нашем чемпионате бушующем. Одна-две осечки и команды могут поменяться местами.

    Уральцы давно гостят в московском регионе. 5 декабря «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в первом матче четвертьфинальной серии. Домой команда не полетела, а продолжила подготовку к последней встрече перед перерывом на олимпийской базе «Новогорск».

    Буквально через забор тренировалось «Динамо».

    ЖОАОЗИНЬО ЗАБИЛ В СТИЛЕ РОББЕНА

    До самого холодного матча встрече «Динамо» – «Урал» было далеко. Температура колебалась на уровне минус 3-5 градусов. Однако утром в день матча пошел снег. Он вернул новогоднее настроение.

    Игроки серьезно утеплились. Но три динамовца Антон Соснин, Роман Евгеньев и Евгений Луценко вышли в футболках с короткими рукавами. Давайте будем считать это более серьезным настроем хозяев.

    «Динамо» начало активнее. Несколько подходов к воротам гостей, пусть и дальних, уральцев не насторожили. А зря. Автором гола стал едва ли не самый теплолюбивый (наряду с ганцем Абдул-Азизом Тетте, марокканцем Отманом Эль-Кабиром и камерунцем Петрусом Бумалем) игрок. На 12-й минуте бразилец с российским паспортом Жоаозиньо с правого края сместился в центр и точно пробил в дальнюю девятку без шансов для Ярослава Годзюра – 1:0. Так любит действовать и забивать лидер «Баварии» и сборной Голландии Арьен Роббен.

    Тут же опасно пробил Константин Рауш – Годзюр мяч отбил прямо перед собой, а защитники вынесли его подальше.

    После таких шоковых моментов «Урал» постарался быстро перевести игру на чужую половину поля. Но пользы из этого преимущества не извлек. Владимир Ильин получил момент, когда мяч в штрафной перелетел группу игроков, но его удар пришелся в защитников.

    «УРАЛ» ПОПАЛ ПОД ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ «ДИНАМО»

    А «Динамо» вновь забило. Тони Шуньич сохранил мяч, бросил в прорыв Алексея Козлова, а подачу красивым ударом слета превратил в гол Луценко – 2:0. Евгений не забивал больше трех месяцев – со 2 сентября.

    Видимо, новогодняя погода, предотпускное настроение и тема прощания с «Ареной Химки» очень положительно подействовали на динамовцев. Они продолжили штамповать красивые голы. Луценко ворвался в штрафную, обыграл защитника и отдал пас чуть назад на набегающего Теттеха. Получите и распишитесь – 3:0! И почти сразу же многоходовочка в одно касание и Козловым на острие – 4:0.

    ВИДЕО ГОЛОВ ЗДЕСЬ

    «Динамо» – «Урал» – 4:0 (2:0)

    Голы: Жоаозиньо, 12; Луценко, 44; Тетте, 61; Козлов, 72

    «Динамо»: Шунин, Евгеньев, Шуньич, Рауш (Морозов, 76), Хольмен, Козлов, Соснин, Тетте, Жоаозиньо, Черных (Грулев, 70), Луценко (Марков, 68)

    «Урал»: Годзюр, Балажиц, Меркулов, Кулаков, Брызгалов, Бумаль (Егорычев, 68), Фидлер, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир (Араторе, 77), Ильин (Панюков, 65)

    Предупреждения: Жоаозиньо, 84 – Брызгалов, 39; Ильин, 41

    #фк динамо москва#фк урал#рпл#Футбол-Россия#арена химки
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