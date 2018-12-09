Антон Шунин: Какое место хотелось бы занять по итогам сезона? Первое

Футбол 09 декабря 2018 17:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Юлия

После матча «Динамо» с «Уралом», в котором бело-голубые победили со счетом 4:0, своим мнением об игре поделились вратарь и защитник хозяев Антон Шунин и Тони Шуньич, а также нападающий гостей Андрей Панюков.

– В чем главная причина неубедительного выступления «Динамо» в первой части сезона? – вопрос Шунину.

– В начале сезона у нас были одно ничья, но нужно выигрывать. Когда не забиваешь – не побеждаешь. На это влияет много факторов. Их можно долго перечислять.

– «Динамо» занимает свое место в таблице или могло забраться выше?

– Надо считать очки в конце сезона. Сейчас еще не все команды сыграли, и я не знаю, на каком месте мы находимся.

– Вас стали привлекать в национальную сборную. Рады?

– Я к этому стремился всю жизнь. Выхожу на поле и делаю все, что от меня зависит, помогаю партнерам, а они мне. Конечно, я рад вызову в сборную, но это не говорит о том, что я ничего не делал, а все так получилось само собой. Каждый день я проделываю большую работу для этого.

– Кого из игроков могли бы выделить в первой части сезона?

– Отлично ее проводит Чалов, который забивает много мячей. Также неплохо в «Краснодаре» играет Ари.

– Какое место в турнирной таблице хотелось бы занять по итогам сезона?

– Об этом нет смысла сейчас рассуждать. Я бы хотел первое место. Просто нужно выходить в каждом матче побеждать, и смотреть, сколько очков у нас есть.

– Чувствуете какую-то усталость от сезона?

– Я готов и дальше продолжать играть. Чувствую себя отлично. Усталости нет. Мы не выступаем в Лиге чемпионов, чтобы чувствовать усталость. Но наши погодные условия не позволяют сейчас играть. Даже в предыдущем туре с «Рубином» было очень холодно, мокро, шел снег. В этом плане непросто.

– Нужна ли в нашем чемпионате система VAR?

– Я думаю, она была бы полезна, потому что все будет объективно и честно. С другой стороны человеческий фактор тоже никто не отменял. Судьи на это и есть. Бывает, ошибаются игроки, бывает – рефери. Я больше за то, чтобы систему видеоповторов хотя бы попробовать. Может быть, будет меньше забитых мячей с ошибками. Судья всегда может посмотреть спорный момент и принять решение. Будет меньше разговоров про арбитров, что они проглядели что-то или неправильно разобрались в эпизодах.

«БУДЕМ СКУЧАТЬ ПО ХИМКАМ, НО БЫСТРО ПРИВЫКНЕМ К НОВОМУ СТАДИОНУ»

– Будете скучать по Химкам, ведь «Динамо» переезжает на свою арену? – вопрос Шуньичу.

– Будем скучать, но быстро перестроимся. Нашему клубу построили очень красивый стадион, и к нему будет легко привыкнуть.

– Рассчитываете на то, что на новую арену будет ходить больше болельщиков?

– В вопросе посещения зрителями матчей многое зависит от нас. Если мы будем показывать результаты лучше, то больше народу станет ходить на игры. Но там все равно должно быть больше зрителей, потому что арена находится на хорошем месте, плюс метро близко.

– Как планируете провести отпуск?

– Сначала с девушкой отдохнем, потом до рождества буду находиться дома.

«ТЯЖЕЛО ИГРАТЬ ТРИ МАТЧА ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»

– Погода повлияла на ход встречи? – вопрос Панюкову.

– Команды находились в равных условиях. Футболистам «Динамо» тоже было холодно, и поле было для всех одинаковым.

– Физическое состояние вашей команды сказалась на результате встречи?

– Конечно, тяжело играть три матча за семь дней, но большинство команд находятся в таких же спартанских условиях.

– Усталость накопилась? Нужен ли перерыв?

– Все ждали этот отпуск. Футболисты подустали, наелись. Тем более, на холодные месяцы выпал тяжелый график.

– Был ли у вас особый настрой на «Динамо», все-таки вы играли в этом клубе?

– Хотелось бы победить, конечно. Тем более, что матч был на родном стадионе.

– Не расстроились, что не вышли с первых минут?

– Нет. Так было тактически задумано, и я был готов выйти на поле по ходу матча. Жалко, что не получилось забить.

– Как вам красивейший гол Жоаозиньо?

– Со скамейки смотрелось неплохо. А вот что я сказал в этот момент партнерам, цитировать не буду (смеется).