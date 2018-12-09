Магия Шапи не сыграла, в Новый год – вторыми. «Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью

Футбол 09 декабря 2018 18:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Краснодар» и «Уфа» (1:1) сыграли вничью в матче 17-го тура РПЛ. О потрясающей форме Игнатьева и неработающей магии Сулейманова – в репортаже «Советского спорта».

«КРАСНОДАР» МОГ СТАТЬ ПЕРВЫМ

По итогам года «Краснодар» мог уйти на зимний перерыв в чемпионате на первом месте. Для этого нужно было побеждать «Уфу» и верить в успех «Рубина» в Питере. Но даже если этого не случится, «быкам» грустить особо не стоит. Еще никогда перед Новым годом «Краснодар» не поднимался так высоко в премьер-лиге.

А что «Уфа»? 13-е место в таблице и неутешительные результаты последнего времени позволяли думать, что, приехав в гости к одному из лидеров РПЛ, уфимцы будут действовать от обороны. А веселый стиль «Краснодара», с потерями мяча на флангах и середине, намекал, что команда рискует пропустить первой. Такое случалось уже семь раз в сезоне, любимый счет команды Мурада Мусаева – 2:1 в свою пользу. Рискованная и раскованная манера «Краснодара» допускала надежду «Уфы» на очки в последней встрече этого года.

В старте хозяев опять появился Иван Игнатьев, также из-за дисквалификации встречу пропускал Шарль Каборе. Поэтому рядом с Газинским в центре появился Маурисио Перейра.

⚡ Состав на заключительный домашний матч года #КраснодарУфа! 🔥



В запасе у «горожан»: Сафонов (В), Синицын (В), Фьолусон, Уткин, Марков, Рамирес, Каборе, Голубев, Сулейманов, Мацукатов



Наставник команды: Мурад Мусаев pic.twitter.com/0FkMFQhj2l — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 9 декабря 2018 г.

«Уфа» подошла к формированию стартовых 11 аккуратно. Иван Пауревич, Ловро Бизяк и Ондржей Ванек остались на скамейке, в атаке появились Слай и Вячеслав Кротов. Из необычного – слева вместо Бояна Йокича вышел воспитанник «Зенита» Данил Круговой.

ИГНАТЬЕВА – В СБОРНУЮ. ВЗРОСЛУЮ!

Команды начали предсказуемо и только подтвердили свои натуры. «Уфа» вынуждала «Краснодар» ошибаться и караулила каждую ошибку. Так и случился первый гол, отметился Оливье Тилль. В ходе контратаки Дмитрий Живоглядов пронесся по правому флангу и прострелил в штрафную во второй тема. Набегающий Оливье сходу пробил в дальний нижний угол. Обычно такие кладет «Краснодар», но здесь все наоборот. А Тилль вообще самый заметный футболист «Уфы» последнего времени. Люксембуржец мощно влился в состав и теперь представить без него команду из Башкирии невозможно. Оливье выдернули из «Прогреса». Там, кстати, пока еще играет его старший брат Себастьен, а младший уже варится в системе «Меца». Может зимой в «Уфу» перейдет еще кто-то из талантливого семейства Тиллей?

Россия тоже полна талантов. Это доказывает «Краснодар». На 26-й минуте Игнатьев снова забил не только красивый, но и важный гол. Рывок Ивана заметил Маурисио и наградил того идеальным 30-метровым забросом. Игнатьев на скорости оторвался от защитников и в касание с левого края штрафной перебросил по высокой дуге вылетевшего на перехват Александра Беленова. Такой форвард нужен сборной России! Взрослой! Почему Станислав Черчесов говорит, что молодые пусть пока играют за молодежку? Англия пригласила Джейдена Санчо и не пожалела. Чем мы хуже?

ВСЯ НАДЕЖДА НА СУЛЕЙМАНОВА

Вторые таймы нынешний «Краснодар» проводит лучше. Уже на 47-й минуте Игнатьев мог оформлять дубль, но после передачи Куэвы зарядил в штангу (третье попадание в каркас за игру). Дальше на какое-то время игра остыла и Мусаев взбодрил ее довольно агрессивными заменами. Вместо Стоцкого и Куэвы появились Кристиан Рамирес и палочка-выручалочка Магомед-Шапи Сулейманов. Это моментально дало плоды. Рамирес мог забивать издали со штрафного, но спас Беленов.

Показалось, что «Уфа» задремала, но это обманчиво. Гости в очередной раз воспользовались увлечением соперника атакой. Слай без проблем пробежал полполя, перед штрафной ушел от подката защитника и слабо катнул до свежего Бизяка. На мяч бросился Крицюк и забрал его себе. Дальше больше. Еще один свежий футболист – Пауревич – едва не забил почти сразу после выхода на поле, но вновь отлично проявил себя вратарь.

Добавленные пять минут – это ядерная смесь из крови, фолов и эмоций. Кого-то покалечили как Уроша Спайича, кто-то самоотверженно ложился под удары соперников как Тилль, а кто-то натыкался на нарушения как Сулейманов. Сколько бы «Краснодар» ни нагнетал, как бы ни старался взять три очка, «Уфа» выстояла. Торжественно. Таким образом «Краснодар» закончил год на втором месте, а соперник остался на 14-й позиции.

«Краснодар» – «Уфа» – 1:1 (1:1)

Голы: Игнатьев, 26 – Тилль, 14

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Спайич, Мартынович, Стоцкий (Сулейманов, 67), Куэва (Рамирес, 67), Газинский, Классон (Уткин, 82), Перейра, Вандерсон, Игнатьев

«Уфа»: Беленов, Аликин, Неделчару, Пуцко, Живоглядов, Тилль, Салатич, Карп (Пауревич, 69), Круговой, Кротов (Бизяк, 46), Игбун

Предупреждения: Спайич, 50 – Бизяк, 61; Карп, 64; Салатич, 84; Игбун, 87