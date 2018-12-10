«Желтые жилеты» и полиция срывают чемпионат Франции. Лига 1 под угрозой?

Футбол 10 декабря 2018 18:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Анисимов Вадим

Во Франции отменили несколько матчей чемпионата из-за протестов.

Сейчас во Франции проходят самые крупные народные выступления с «Красного мая» 1968 года. Все началось еще 17 ноября, когда протестующие французы выступили против повышения цен на бензин и увеличения налогов. Они надели на себя светоотражающие жилеты, поэтому акцию сразу окрестили «протестом желтых жилетов». С самого начала массовые выступления сопровождались стычками с полицией и задержаниями. Теперь все переросло в погромы витрин магазинов и отелей. Особого накала протесты достигли в начале декабря, когда в первые выходные месяца было задержано 412 человек.

Влияет ли эта ситуация на французский футбол? Однозначно, да. Дошло до того, что из-за противостояния демонстрантов и полиции пришлось отменять матчи. И все это происходит в чемпионате, который входит в топ-5 лучших лиг мира! Дело в том, что полиция просто не может обеспечить безопасность во время футбольных матчей. Как рассказал ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп, 8 декабря были мобилизованы более 89 тысяч сотрудников полиции. Какой уж тут футбол! Почему именно 8 декабря? Именно на этот день был назначен общенациональный день протеста против политики Эммануэля Макрона. Заблокированные дороги, дымовые шашки, файеры, водометы и слезоточивый газ – в таких условиях проводить матчи просто опасно.

Таким образом, игра «Монако» против «Ниццы», которая должна была состояться еще 7 декабря, была перенесена на более поздний срок. Кому нужно противостояние двух тренеров Тьерри Анри и Патрика Виейра, когда речь идет о повышении цен на бензин и удорожании жизни? Также не смогли выйти на поле ни «ПСЖ» против «Монпелье», ни «Тулуза» и «Лион», ни «Анже» и «Бордо». Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола красноречиво высказался по поводу отмены матчей и сравнил ситуацию с военным положением в Харькове: «Возможно, весь тур будет отменен. Это решение, которое отражает нынешний беспорядок в обществе. Вы должны поклоняться силе событий, это немного похоже на ситуацию с Харьковом и военным положением в нем. Мы вынуждены адаптироваться к этому». Стало ясно, что не дадут сыграть и «Сент-Этьену» против «Марселя», учитывая накал страстей между болельщиками в этом матче. Так и произошло.

Кстати, некоторые фанаты клубов и сами принимают участие в протестах «желтых жилетов». Вот, например, на фото ультрас «ПСЖ» во время одной из акций протестующих. Но не стоит полагать, что громят витрины и пилят бензопилой банкоматы именно активные болельщики. Недавно в сети начали появляться видеозаписи, на которых у демонстрантов отчетливо слышно русскую речь. Франция уже начала расследовать влияние России на протесты. Мы же помним, как в 2016 году российские фанаты прокатились на Евро-2016? Впрочем, это уже другая история.

Коренные парижане ведут светскую беседу на протестной акции прямого действия :

- Мне надо позвонить...

- Маладетс ! Маладетс ! Давай ! Давай !

- С Наступающим ! pic.twitter.com/ttlZKclEbt — Мугабе Тиливижн (@mugabebe) 10 декабря 2018 г.

На самом деле, от протестов пострадал не только футбол, но и гандбол. Сейчас во Франции проходит чемпионат Европы, где выступает сборная России. Организаторы турнира были вынуждены изменить расписание турнира, а нашим девушкам достались два матча подряд после пяти дней без игр.

Сколько еще продлятся протесты – неизвестно. Пока что ни о каком прекращении народных выступлений не идет и речи. Макрон планирует обратиться к гражданам в связи с происходящими событиями. Но услышат ли его протестующие? А еще интереснее, сколько еще матчей чемпионата Франции будет перенесено в этом году? В 2018-м состоятся еще два тура лиги 1, посмотрим, смогут ли все команды сыграть их в штатном режиме.