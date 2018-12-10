«Как зовут Дзюбу?» Россия любит спорт, но ничего в нем не смыслит

Футбол 10 декабря 2018 16:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Яндекс» подвел итоги года и назвал самых популярных спортсменов и самые популярные события года.

Сейчас компьютерщики могут ответить на любой вопрос, ведь вся наша жизнь перекочевала в интернет. Там мы общаемся с друзьями, читаем книги, смотрим новости, трансляции и фильмы, учим языки, ищем то что нам интересно. Сейчас даже на выборы президента США и референдум по выходу из Евросоюза можно повлиять через интернет. Поэтому узнать, что популярно у народа для компьютерщиков – плевое дело.

Особенно это легко сделать, если ты –самый популярный в стране поисковик, такой, как «Яндекс». Ребята традиционно подвели итоги года, назвав самые популярные события, а также самых популярных людей, судя по поисковым запросам.

Спорт в тренде

Хотите верьте, хотите – нет, но и там, и там очень много спорта. Из десяти главных событий 2018 года четыре – спортивные. А из десяти самых популярных персон – семь спортсменов! Можно воскликнуть: Россия – спортивная держава!

Да. Формально такое право у нас теперь есть. Мы чаще всего искали ЧМ-2018 с зимней Олимпиадой в Корее – даже чаще, чем президентские выборы и пенсионную реформу. А Игорь Акинфеев с Хабибом Нурмагомедовым задвинули обычно лидировавшего в рейтинге Владимира Путина в год выборов настолько, что он даже в первую десятку не попал.

Вообще, выше всех не из мира спорта в рейтинге взобралась президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Но мы-то все понимаем, почему все это произошло. Не из-за ее гениальной социальной политики, а из-за чемпионата мира по футболу, во время которого мы во-первых узнали, что Хорватией правит женщина, а во-вторых, поняли, что президент Хорватии – достаточно симпатичная женщина с обольстительными формами.

Так Россия – спортивная держава? И да и нет. Спорт мы любим, но ничего в нем не смыслим. Мы им только начинаем интересоваться. Такой вывод можно сделать, изучив не только события и персоналии, но и самые популярные запросы, благодаря которым они попали в топ.

В какой команде играет Месси?

Один из трех самым популярных запросов по чемпионату мира дословно выглядит так: «что такое мондиаль». Слово активно входит в обиход, а консервативные журналисты продолжают с ним воевать. Осталось только объяснить людям, что оно означает.

Неожиданно в топ-10 самых популярных событий 2018 года, обогнав повышение пенсионного возраста, попала Лига наций. Самый популярный запрос по этому турниру: «что такое Лига наций УЕФА».

Да и спортсмены интересны русскому народу в первую очередь не своими свершениями, а светской жизнью. Если мы ищем в интернете что-то про Игоря Акинфеева, самого популярного человека в стране, то это даже не его пресловутый антирекорд в Лиге чемпионов и не отраженный пенальти в матче с Испанией, это: «сколько лет Акинфееву», «Акинфеев жена дети» и «сын Акинфеева фото».

Второй по популярности человек России в 2018 году – боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов. Он, правда, обошел Игоря по количеству спортивных запросов. Людей все-таки интересует, «сколько поясов у Хабиба». Но еще больше их беспокоит «национальность Хабиба». Также в топе есть запрос: «Хабиб Нурмагомедов что у него с ухом».

Третий в списке – Дзюба. Вот мы написали просто «Дзюба», но наши читатели тут же вспомнили, как его зовут. А в массе своей россияне этого не знают. Иначе не попал бы в топ запрос: «как зовут Дзюбу». Еще людей сильно беспокоит вопрос «что с Дзюбой».

Самым спортивным из спортивных персонажей оказалась фигуристка Алина Загитова. Правда, в топ запросов по ней вышло вот что: «Зарипова фигурное катание». Любим, гордимся, но не знаем фамилии. Все в точности, как со Станиславом Черчесовым, которого полстраны до сих пор называют Черкасовым.

В топе присутствует еще одна фигуристка – Евгения Медведева. Здесь тоже есть вопросы к фамилии. Например, такие: «Медведева почему сменила фамилию». Ну и как следствие – вопрос про отца: «Арман Бабасян папа Медведевой». Тулупы и аксели? Не, не слышали.

Еще из спорта в топ попал скучный Денис Черышев (запросы по инстаграму, википедии и возрасту), а также Лионель Месси. Вот вы, наши читатели, знаете, в какой команде играет Месси? А россияне не знают. Второй по популярности запрос по аргентинскому «гному» выглядит так: «в какой команде играет Месси».

Как это вообще можно не знать? У меня мама, сестра и невеста знают, где он играет. Правда, девушка до сих пор недоумевает, как он может играть и за сборную Аргентины и за «Барселону».