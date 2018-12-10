Пако и Шапи – в лидерах, Мбаппе – четвертый. Самые эффективные форварды Европы

Футбол 10 декабря 2018 20:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

Магомед-Шапи Сулейманов – самый молодой в рейтинге наиболее эффективных снайперов ведущих европейских чемпионатов.

Подвиги нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова не должны остаться незамеченными. По своей скорострельности в ведущих лигах Европы (Топ-5+Россия) он уступает только Пако Алькасеру из «Боруссии», и то на какие-то жалкие 0,1 минуты, то есть всего 6 секунд!

Вообще в ведущих лигах наберется всего восемь футболистов, кто забивает чаще, чем один раз на 90 минут, и делает это регулярно (не менее пяти раз в нынешнем сезоне). Отрадно, что среди лидеров один из молодых российских футболистов, но это не единственное любопытное наблюдение:

- Минувшие выходные для героев нашего рейтинга выдались неудачными. Каждый из них, за исключением Кристиана Стуани (его «Жирона» в понедельник вечером бьется в Бильбао), получил игровое время, но никто не смог улучшить свою скорострельность, а отличиться забитым мячом удалось только Эдинсону Кавани (да и то с пенальти). Однако он провел на поле все 90 минут и личную статистику все равно подпортил.

- Из восьми футболистов, удовлетворяющих условиям (4 голов) нашей задачи, четверо (то есть 50%) представляют немецкую бундеслигу. Из них только Алькасер выступает за топ-клуб, идущий в лидерах. Альфред Финнбогасон, например, вместе с «Аугсбургом» сражается за выживание.

- Вообще не представлены в рейтинге чемпионаты Англии и Италии. В АПЛ три футболиста удовлетворяют требованию скорострельности, но лучший бомбардир из них – Рубен Лофтус-Чик из «Челси» – забил только три мяча. На счету Дивока Ориги (72 минуты; «Ливерпуль») и Йона Горенца-Станковича (90 минут «Хаддерсфилд») по одному забитому мячу.

- В серии А лучшая скорострельность у Алессандро Матри («Сассуоло») – 1 гол за 91 минуту (7 матчей). Среди тех, кто отличился хотя бы пять раз, лидирует Аркадиуш Милик («Наполи») – 7 голов за 729 минут (104,1 мин/гол).

- «ПСЖ» представлен сразу двумя футболистами – Килианом Мбаппе и Эдинсоном Кавани. В отличие от лидеров рейтинга они практически в каждом матче выходят в основе. При этом Кавани забил только же, сколько Алькасер, хотя провел на поле более чем в два раза больше времени. Зато статистика Мбаппе поистине впечатляет – 11 матчей, 12 голов. Он стабильно забивает в среднем каждые 69,7 мин.

- Больше всех забил Мбаппе – 12 мячей, 11 голов на счету Стуани, по 10 – у Алькасера, Йовича и Кавани. Меньше всех – 5 мячей – забил Сулейманов.

- Стуани – лидер по количеству проведенного на поле времени (936 минут, 11 голов). Это больше, чем Алькасер, Сулейманов и Рис Нелсон отыграли в сумме (на троих – 923 минуты, но 21 гол!).

- Рис Нелсон, отжигающий в «Хоффенхайме», всего на шесть дней старше Сулейманова. Англичанин родился 10 декабря 1999 года, россиянин, соответственно, – 16 декабря.

- Любителям гороскопов будет любопытно узнать, что сразу четверо самых эффективных форвардов Европы родились в декабре. Помимо Сулейманова и Нелсона под новый год порадовали своих родителей Килиан Мбаппе (20 декабря 1998) и Лука Йович (23 декабря 1997). Все четверо не старше 21 года и представляют молодую половину нашего рейтинга.

- Средний возраст – 24,75 года. Самый возрастной – Кристиан Стуани (32 года, 1 месяц, 28 дней), самый молодой – Сулейманов (18 лет, 11 месяцев, 24 дня).

Футболист Клуб Голов Минут Мин./гол Матчи 1. Пако Алькасер Боруссия Д 10 359 35,9 9 2. Магомед-Шапи Сулейманов Краснодар 5 180 36 9 3. Рис Нелсон Хоффенхайм 6 384 64 10 4. Килиан Мбаппе ПСЖ 12 836 69,7 11 5. Альфред Финнбогасон Аугсбург 7 548 78,3 7 6. Лука Йович Айнтрахт 10 818 81,8 12 7. Эдинсон Кавани ПСЖ 10 833 83,3 10 8. Кристиан Стуани Жирона 11 936 85,1 12



Пако Алькасер, Испания

25 лет

Когда «Боруссия» в конце августа брала Алькасера в аренду у «Барселоны», transefmarkt оценивал его трансферную стоимость в €15 млн, и сумма дальнейшего выкупа в €23 млн (+€5 млн бонусами) казалась даже завышенной. Однако менее чем через полгода все тот же transefmarkt оценивает его уже в €30 млн. Если Пако и дальше продолжит штамповать голы, имеет все шансы задержаться в Дортмунде подольше.

Магомед-Шапи Сулейманов, Россия

18 лет

Его место в этом рейтинге наверняка тронет задушу владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. И до Сулейманова в клубе появлялись воспитанники своей академии, которая является гордостью клуба, но таких успехов как Магомед-Шапи и Иван Игнатьев, пока никто не добивался.

Еще год назад никто из нас не подозревал об их существовании, а уже сейчас появились, пусть пока и робкие, вопросы к Станиславу Черчесову, мол, отчего не берете в сборную таких талантов? Хочется верить, что они оправдаются выданные им авансы. Пока получается недурно, но это только начало. Весной у «Краснодара» есть реальные шансы побороться за золото.

Рис Нелсон, Англия

19 лет

Еще один подающий огромные надежды талант. Воспитанник «Арсенала» привлекался к тренировкам первой команды еще при Арсене Венгере, но провел всего 16 матчей (из них только 3 в АПЛ), не дождался доверия и уехал на правах аренды в «Хоффенхайм», а теперь разрывает оборону соперников в бундеслиге и признается лучшим новичком месяца.

Килиан Мбаппе, Франция

19 лет

Мбаппе стал суперзвездой еще в позапрошлом сезоне, а в нынешнем принимает участие в статусе чемпиона мира и главного претендента на ближайшие пять-шесть «Золотых мячей». Если, конечно, не останется в Париже, откуда дотянуться до Олимпа, как позывает практика, практически нереально. Но сейчас он лидер снайперской гонки в лиге 1.

Альфред Финнбогасон, Исландия

29 лет

Лучшие годы своей карьеры нападающий «Аугсбурга» провел в Швеции и Голландии в 2012-2014 годах. В «Хельсинборге» 13 голов в 22 матчах, в «Херенвене» – очень солидные 59 голов в 70 матчах. Впечатлившись такой результативностью, боссы «Реала Сосьедад» отвалили за него €8 млн, но жестоко просчитались. Каждый забитый исландцем мяч обошелся им в €2 млн. С 2016 года форвард выступает за «Аугсбург», где выдерживает достойную планку результативности – 29 мячей в 65 встречах.

Лука Йович, Босния и Герцеговина

20 лет

Молодой нападающий начинал карьеру в «Црвене Звезде», за которую дебютировал еще четыре года назад, в мае 2014-го, когда ему не было еще и 17 лет. Забивал немного, но привлек внимание «Бенфики» и через кипрский «Лимассол» (очень мутная схема – по документам 31 января за €2 млн он был продан на Кипр, а на следующий день, 1 февраля, перепродан за €6 млн португальцам) оказался в Лиссабоне. Однако в стане «орлов» сходу заиграть ему не удалось, и Йович был сдан «Айнтрахту» в двухгодичную аренду, срок которой завершается в мае 2019-го.

С подобной прытью по возвращении у него будут все шансы побороться за место в основе вновь.

Эдинсон Кавани, Уругвай

31 год

Вот уж кто точно в представлениях не нуждается. Выиграл во Франции все, что только можно, причем как минимум по четыре раза, но, за исключением победы на Кубке Америки-2011, на международном уровне остался без трофеев. Зато заслужил звание лучшего бомбардира в истории «ПСЖ». В 2018 году стал обладателем престижной премии Golden Foot («Золотой след»), вручаемой за высокие спортивные успехи.

Кристиан Стуани, Уругвай

32 года

Карьера другого уругвайского нападающего сложилась совершенно иначе. За 14 лет он поиграл за девять клубов, нигде не блистал результативностью («Альбасете» из сегунды не в счет) и в «Жирону», казалось, приехал доигрывать. Но неожиданно для всех в первый же сезон Стуани наколотил 21 мяч. Как ни странно, опытный форвард после летнего перерыва не только не сбавил обороты, но даже улучшил скорострельность. Наряду с Месси делит первую строчку в бомбардирской гонке примеры.