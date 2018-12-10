Лезгинка в честь победы. "Ахмат" обыграл "Арсенал" - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 21:53Автор: Зетилов Игорь

    Лезгинка в честь победы. "Ахмат" обыграл "Арсенал"

    Грозненский «Ахмат» переиграл на своем поле «Арсенал» (2:0) и поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы.

    «Ахмат» к последней игре первой части чемпионата России подошел, располагаясь на 12-м месте. Ниже – зоны вылета и стыковых матчей. У «Арсенала» было тоже 20 очков, он стоял чуть выше. Но плотность в турнирной таблице такая, что победа возносила любого из соперников на восьмую строчку. Это уже верхняя часть и хорошее настроение в отпуске.

    Но как «Ахмату» выигрывать, если в четырех последних матчах (включая недавний кубковый) побеждал «Арсенал». Причем, делали это туляки и при Миодраге Божовиче, и при Олеге Кононове. Сейчас «Арсенал» возглавляет Игорь Черевченко, и команда показывает едва ли не самый веселый футбол в премьер-лиге. Два последних матча туляки выиграли с одинаковым счетом 4:2. А в соперниках были не самые слабые «Оренбург» и «Зенит».

    Грозный встретил гостей достаточно теплой (плюс 4-5 градусов) погодой, а поле на «Ахмат Арене» всегда было одним из лучших в стране. Игра же на первых минутах изобиловала ошибками. Если дело и доходило до ударов по воротам, то мячи летели сильно выше цели.

    Ближе к перерыву Исмаэл получил пас на правом краю штрафной и мгновенно пробил низом. Вратарь Михаил Левашов дотянулся до мяча кончиками пальцев, но прямо на набегающего Раванелли – 1:0! Это второй гол молодого 21-летнего игрока (впервые он 11 ноября огорчил в Самаре «Крылья Советов»), который провел два матча за бразильскую молодежку.

    После перерыва команды начали обмениваться опасными моментами. Сначала Максим Беляев дельфином нырнул в штрафной соперника после подачи углового - мимо. "Ахмат" ответил выпадом Бернарда Бериши, который в шикарном подкате прервал Абдул Мохаммед.

    В концовке гости прибавили, получили право на несколько перспективных штрафных и угловых. А ближе к голу был «Ахмат». Аблайе Мбенге выскочил один на один с Левашовым, но переиграть того не сумел.

    И все же на последних секундах первого этапа чемпионата России хозяева добились своего. Вышедший на замену пару минут до этого момента Лечи Абдулаев пробил по воротам, а отскочивший мяч добил в сетку Мбенге – 2:0. Тут же на «Ахмат Арене» музыка задорной лезгинки.

    РПЛ
    17-й тур

    «Ахмат» - «Арсенал» 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – 34 Раванелли, 2:0 - 95 Мбенг.

    «Ахмат»: Городов, Семенов, Анхель, Уциев, Мохаммади, Исмаэл (Родолфо, 88), Бериша (Мбенг, 71), Иванов, Раванелли, Митришев (Садулаев, 91), Думбия.

    «Арсенал»: Левашов, Альварес (Ожегович, 90), Григалава, Мохаммед, Комбаров, Костадинов (Горбатенко, 79), Бакаев, Кангва (Ткачев, 71), Мирзов, Беляев, Джорджевич.

    Предупреждения: Костадинов (4), Семенов (31), Бакаев (55), Иванов (55), Мирзов (60), Раванелли (65), Мохаммед (66), Григалава (76), Исмаэл (80), Мбенг (86), Горбатенко (87), Уциев (93).

    #фк ахмат#фк арсенал тула#рпл#Футбол-Россия
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