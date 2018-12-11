Честная осенняя сборная РПЛ: без игроков «Спартака» и Акинфеева, зато с Дзюбой

Футбол 11 декабря 2018 14:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Чаушьян Степан

«Советский спорт» изучает символическую сборную осенней части чемпионата России, составленную по статистическим показателям.

Со статистикой не поспоришь – та еще бессердечная дрянь. А в спорте статистика решает даже больше, чем в обычной жизни. И речь не только о голах и передачах. Ход матча может перевернуть один хороший подкат, одна потеря мяча, одно выигранное верховое единоборство.

Огромную работу по сбору и обработке статистики проделывает портал WhoScored, который потом составляет символические сборные, отталкиваясь от общей оценки футболистов на основе собранной статистики.

Вчера завершилась осенняя часть сезона в РПЛ. Вот мы и решили проанализировать сборную, которая получилась у ребят на сайте – никаких эмоций и никакой предвзятости, просто объективная статистика.

Вот и посмотрим, согласны ли в с выбором портала, или нет.

Вратарь: Гилерме, «Локомотив» – 7,0 *

У вратаря со статистикой более проблематично, чем у полевых футболистов. Точность пасов не показательна, длина тоже. Пасы в последнюю треть они почти не отдают, ключевые передачи – тем более. Голы вратари забивают только в крайнем случае. И даже сухие матчи – не только их заслуга, но и всей линии защиты вместе взятой. Главный показатель – сейвы. Дальше идет процент отраженных ударов, который, кстати, будет тем выше, чем больше бьют в твои ворота, а чаще бьют в ворота команд, которые ниже классом. Так уж совпало, что в первой части сезона по вортам классного «Локомотива» били достаточно часто и это помогло классному Гилерме проявить себя и даже занять место в воротах сборной.

Другие кандидаты: Игорь Акинфеев, Андрей Лунев.

Левый защитник: Мацей Рыбус, «Локомотив» – 7,0

«Локомотив» начинал чемпионат не лучшим образом. Это же можно сказать и о поляке Мацее Рыбусе, который нечасто появлялся в основном составе, но ближе к концу первого круга все же отвоевал себе место на поле и все-таки провел больше половины матчей осенней части чемпионата России. У нас вообще туго с левыми защитниками. Они либо по уровню не дотягивают, либо в этом сезоне играют крайне неровно. Был Доменико Кришито, но и он уехал на родину. Вот Мацей Рыбус и оказался полевым игроком с самой низкой средней оценкой за матч.

Другие кандидаты: Георгий Щенников, Кристиан Рамирес.

Центральный защитник: Родриго Бекао, ЦСКА – 7,4

Кто бы мог подумать, что футболист, который до приезда в ЦСКА на взрослом уровне провел всего шесть матчей, станет незаменимым для обороны армейцев. А теперь Виктор Гончаренко, подводя итоги осенней стадии чемпионата даже не знает, кто его удивил больше, то ли звездный Никола Влашича, то ли Бекао, сумевший заменить в составе легендарного Сергея Игнашевича. Даже скауты ЦСКА не рискнули сразу приобретать футболиста – взяли в аренду. Правда, у армейцев есть достаточно лояльное право выкупа – цена не так велика по сравнению с тем, что футболист значит для клуба.

Центральный защитник: Тони Шуньич, «Динамо» – 7,4

Один из самых неочевидных кандидатов в символическую сборную осени в РПЛ – центральный защитник из Боснии Тони Шуньич. Но статистика не позволяет сомневаться – игрок «Динамо» и правда выступает на высоком уровне, который зачастую не соответствует уровню его клуба. Так сразу и не скажешь, но подсчеты не врут: Тони является лидером чемпионата по количеству перехватов и входит в пятерку по количеству отборов за игру. Это делает выбор в пользу Тони очевидным.

Другие кандидаты: Сверрир Ингассон, Валерий Кичин.

Правый защитник: Марио Фернандес, ЦСКА – 7,3

В отличие от левого фланга, справа в защите конкуренция велика, но обрусевший бразилец из ЦСКА Марио Фернандес настолько хорош, что о других кандидатах как-то и думать не хочется. Впечатление Марио Производит не обманчивое – это подтверждает статистика. Все довольны. Особенно Евгений Гинер и Виктор Гончаренко.

Другие кандидаты: Сергей Петров, Владислав Игнатьев

Левый полузащитник: Мануэл Фернандеш, «Локомотив» – 7,4

Для Мануэла Фернандеша первая половина сезона получилась очень нервной, рваной и нестабильной. Все это разбавлялось еще и неудачными играми в Лиге чемпионов. Дополнительный оттенок накладывали судебные разбирательства с клубом и дрязги по поводу продления контракта. Однако в чемпионате России португалец, если уж выходил на поле, то показывал неплохой футбол, который позволил ему попасть в символическую сборную.

Другие кандидаты: Александр Ерохин, Сильвестр Игбун

Центральный полузащитник: Юрий Газинский, «Краснодар» – 7,2

Этот сезон и правда получается у Газинского невероятно… ровным. Он набрал отличную форму чемпионату мира по футболу, на котором стал основным игроком сборной России, а потом, уже весной, стал ее капитаном на короткий срок. Все это время он надежно играл в опорной зоне «Краснодара», оставаясь лидером по среднему количеству передач за игру в премьер-лиге.

Центральный полузащитник: Леандро Паредес, «Зенит» – 7,4

В пару к Газинскому попал атакующий полузащитник питерского «Зенита» Даниэль Паредес. По оценкам, основанным на статистических данных он вообще – второй в лиге, хоть и играет не так ярко, как от него ожидали многие. Если вынести за скобки четырех лидеров из «Краснодара», то Паредес в среднем делает больше всех пасов за игру при высоком проценте точных передач. При этом он лидирует в среднем количестве точных кроссов за матч. Вот и занимает место в символической сборной.

Другие кандидаты: Оливье Тилль, Шарль Каборе

Правый полузащитник: Никола Влашич, ЦСКА – 7,5

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич – лидер всего чемпионата по средней оценке за матч. Естественно, он попал в символическую сборную. Вот только почему-то портал WhoScored поставил его налево, хоты в ЦСКА он чаще играет в центре, а иногда даже смещается направо, откуда отлично взаимодействует с Федором Чаловым. Спорить с тем, что Влашич выделяется не только в ЦСКА, но и во всей лиге, бессмысленно. Это – тот самый случай, когда впечатления нас не обманывают. Как жаль, что по окончании сезона и срока его аренды, хорват скорее всего покинет Россию. У ЦСКА вряд ли хватит денег на его выкуп у «Эвертона».

Другие кандидаты: Зелимхан Бакаев.

Нападающий: Артем Дзюба, «Зенит» – 7,2

На безрыбье, как говорится… Артем Дзюба попал в символическую сборную осенней части чемпионата, хоть и близко не показывал той игры, которой влюбил в себя всех на чемпионате мира. Тем не менее он полезно играл на команду, много боролся, скидывал мяч, играл в подыгрыше своим партнерам. Концовка у него, как и всего «Зенита» получилась скомканной, но на «летнем» заделе он все же выкарабкался.

Нападающий: Ари, «Краснодар» – 7,3

В отличие от Дзюбы Ари на высоком уровне провел практически весь первый круг и был тем двигателем, на котором частенько выезжал «Краснодар», едва не ушедший на перерыв в роли зимнего чемпиона. Что и говорить, если бразилец своей игрой умудрился пробиться в сборную России, в команду, куда до этого футболистам с такой смуглой кожей вход был закрыт.

Другие кандидаты: Федор Чалов, Виктор Классон

* Средняя оценка, которую выставляет портал после обработки всех статистических данных футболиста.