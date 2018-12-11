Самый важный день в ЛЧ. Последний шанс для «Локо», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»

Футбол 11 декабря 2018 17:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Кринский Константин

«Советский спорт» рассказывает о вторничных матчах 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«ЛОКО» В ЛИГЕ ЕВРОПЫ – РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МЕЧТА?

«Шальке» (Германия) – «Локомотив» (Россия)

11 декабря. Гельзенкирхен. Стадион «Валтинс Арена», 20:55 (мск)

Какие же разные судьбы у наших клубов в Лиге чемпионов в этом году. «Локомотив» изначально проиграл всем по разу, не верилось даже в выход в Лигу Европы с третьего места в группе. Но турнирная ситуация сама подсказала, в какую сторону развиваться ситуации. За тур до конца у «Локо» есть шанс на третье место, причем очень хороший. Ведь «Шальке» уже ничего не надо и второе место в группе от немцев никуда не убежит.

Это, правда, и неприятный момент. В ситуации, когда от российского клуба требуется победа с ослабленным или немотивированным соперником, у нас возникают большие проблемы. Чемпионат России ушел на паузу, на мажорной ноте был обыгран «Оренбург» (2:1) и теперь для успеха нужно громко хлопнуть дверью в ЛЧ. Матч с «Шальке» – по-хорошему – станет дополнительной мотивацией для двух игроков «Локо», когда-то выступавших за этот клуб. Речь о Джефферсоне Фарфане и Бенедикте Хеведесе. Оба игрока в Гельзенкирхене в почете, их помнят до сих пор и с нетерпением хотят увидеть снова.

За москвичей на выезде не сыграют Александр Коломейцев и Борис Ротенберг. Хотя даже будь они здоровы, в их появление верилось с трудом. У «Шальке» проблемы посерьезнее, команде не помогут два лидера – форвард Марк Ут и ключевой полузащитник Бриль Эмболо.

В ГРУППЕ С В ПЛЕЙ-ОФФ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ КТО УГОДНО

«Ливерпуль» (Англия) – «Наполи» (Италия)

11 декабря. Ливерпуль. Стадион «Энфилд», 23:00 (мск)

Давненько в группе ЛЧ не было такого ада. По итогам групповой стадии в плей-офф может оказаться кто угодно. По тому же ктоугодному сценарию будут определяться место в Лигу Европы и четвертая позиция в квартете. Победитель пары отберется в плей-офф без всяких вопросов, но с какого места – будет понятно только после финального свистка в параллельной встрече «Црвены Звезды» и «ПСЖ». «Наполи» устроит и ничья, но для внутреннего успокоения и первого места в группе надо выиграть.

У «Ливерпуля» давно травмирован Алекс Окслейд-Чемберлен и совсем недавно вылетел универсальный Джо Гомес. Ситуация не очень хорошая, так как благодаря Гомесу команда Юргена Клоппа могла играть в защите совершенно по-разному. У неаполитанцев даже нет Влада Кирикеша и Симоне Верди. Карло Анчелотти давно обходится без них, поэтому назвать этих игроков незаменимыми нельзя.

«Црвена Звезда» (Сербия) – «ПСЖ» («Франция»)

11 декабря. Белград. Стадион «Райко Митич», 23:00 (мск)

С одной стороны, все тут понятно. Успех парижан, вынос в одну калитку, выход в плей-офф и бла-бла-бла. С другой, «Ливерпуль» также считался фаворитом, но знатно огреб в Сербии (0:2) и заметно осложнил себе жизнь. «Црвена» не только в шаге от плей-офф ЛЧ, она ведь и в ЛЕ может отобраться. Когда это у балканских клубов были одинаковые шансы на еврокубковую весну сразу в двух турнирах перед финальным туром? Попробуйте вспомнить и не вспомните. Так что не все здесь так однозначно.

У сербов не будет Ненада Крстичича (дисквалификация) и Вуяджина Савича (травма). «ПСЖ» прилетит в Белград без Неймара. Важно ли его отсутствие? В команде и без того полно звезд, готовы закатать соперника в землю.

«ТОТТЕНХЭМ» ПРОЛЕТИТ МИМО ПЛЕЙ-ОФФ?

«Барселона» (Испания) – «Тоттенхэм» (Англия)

11 декабря. Барселона. Стадион «Камп Ноу», 23:00 (мск)

«Тоттенхэм» в этом сезоне выглядит побитым и уставшим. В прошлом году они едва не выбросили из турнира «Ювентус», а в этом безвольно проигрывают «Интеру». Теперь у лондонцев и миланцев по семь очков, но на самом деле команды далеко не в равных положениях. «Интер» играет дома с ПСВ, а «шпоры» - на выезде с «Барселоной». Да, каталонцы уже обеспечили себе выход из группы с первого места, но когда это они играли на своем поле в ЛЧ спустя гетры?

Команда Маурисио Почеттино сама загнала себя в угол и теперь расплачивается за косяки. С большой долей вероятности «Тоттенхэм» закончит на третьем месте в группе и отправится в абсолютно ненужную ему Лигу Европы. Это может стать предпосылкой для ухода некоторых игроков в зимнее ТО. «Барса» в сегодняшнем матче не сможет использовать чересчур много футболистов: Рафинью, Серхи Сампера, Серхи Роберто, Самюэля Умтити и Малькома. У гостей не будет Винсента Янсена, Мусы Дембеле, Давидсона Санчеса и Виктора Ваньямы.